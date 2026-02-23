Getty
A atacante do Arsenal, Olivia Smith, foi retirada de maca e levada ao hospital após uma lesão preocupante na partida da FA Cup feminina contra o Bristol City
Smith sofreu uma violenta colisão de cabeças em confronto da FA Cup
Smith se tornou a primeira jogadora a atingir o valor de £ 1 milhão no futebol feminino ao se transferir do Liverpool para o Arsenal no verão de 2025. A jogadora de 21 anos tem encontrado dificuldades para causar o impacto desejado em seu novo ambiente.
Uma lesão inoportuna não ajudou, mas a atacante altamente cotada pode não ficar fora dos gramados por tanto tempo quanto se temia inicialmente. Smith se envolveu em uma colisão violenta de cabeças no início do segundo tempo de uma partida da copa contra o Bristol City.
Ela recebeu um colar cervical antes de ser carregada para fora do campo, com a jovem recebendo uma ovação de pé. Uma interrupção preocupante na partida levou a 14 minutos de acréscimo. Sugeriu-se que Smith havia sofrido uma concussão, o que exigiria uma pausa nos treinos e compromissos de jogo.
Lesões não favorecem o histórico Smith
Os fãs rapidamente inundaram as redes sociais com mensagens de apoio. Outros foram rápidos em apontar que “Olivia Smith não está tendo muita sorte com lesões nesta temporada, não é?”. Uma lesão no quadril sofrida durante uma partida internacional em outubro atrapalhou seu progresso no norte de Londres.
No entanto, Smith marcou oito gols pelo Arsenal durante sua campanha de estreia e continua sendo a segunda maior artilheira do time em todas as competições. Ela espera ter destaque nas disputas por títulos importantes no país e no exterior.
O Arsenal, que busca defender com sucesso seu título da Liga dos Campeões em 2025-26, venceu facilmente o Bristol City por 3 a 0 na quinta rodada da FA Cup. Kim Little, Victoria Pelova e Frida Maanum — que substituiu Smith — marcaram os gols contra o Robins.
Slegers responde à sétima vitória consecutiva
A treinadora do Gunners, Renee Slegers, ficou muito satisfeita ao ver sua equipe conquistar a sétima vitória consecutiva e mais um jogo sem sofrer gols. Ela disse aos canais oficiais de comunicação do clube após a partida: “Estou feliz com a vitória, feliz por estarmos progredindo. Mais um jogo sem sofrer gols. Acho que não demos muitas chances ao adversário, exceto em algumas jogadas ensaiadas.
Sim, é muito importante terminar o bloco desta forma. Acho que estamos numa série de sete vitórias, por isso estou muito feliz com isso. As jogadoras fizeram um trabalho incrível neste bloco. Agora vão partir e estou ansiosa por continuar no próximo bloco.
“É a consistência de pequenas ações e comportamentos positivos, tanto dentro como fora do campo, que tem sido de um nível realmente elevado. E então acho que, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam as condições, e com a qualidade que temos, podemos vencer jogos com essa base. Então, isso tem sido incrível.”
O Arsenal estará ansioso para garantir que seu ímpeto não seja interrompido por outra pausa internacional, com vários jogadores experientes prestes a partir com seus respectivos países. Slegers permanecerá na Inglaterra trabalhando nos planos táticos para os próximos jogos.
Ela acrescentou: “Então, as jogadoras vão viajar, mudar de ambiente, vão representar seus países. Nós ficaremos aqui planejando o próximo bloco. Esta é uma janela mais longa, então ficaremos sem elas por mais tempo. Mas estamos muito ansiosas pelas duas quartas de final que vamos disputar e pelos jogos da WSL.”
Jogos do Arsenal: Próximos desafios para os Gunners em busca do troféu
O Arsenal tem dois jogos domésticos contra os rivais da capital, London City Lionesses e West Ham, antes de receber o Chelsea, adversário da WSL, na primeira mão das quartas de final da Liga dos Campeões, em 24 de março. Um clássico contra o arquirrival Tottenham será disputado entre os dois jogos europeus contra o Blues. O sorteio das quartas de final da FA Cup feminina será realizado na segunda-feira, com o Arsenal buscando conquistar o troféu pela primeira vez desde 2016.
