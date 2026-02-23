A atacante do Arsenal, Olivia Smith, foi retirada de maca e levada ao hospital após uma lesão preocupante na partida da FA Cup feminina contra o Bristol City

A treinadora do Gunners, Renee Slegers, ficou muito satisfeita ao ver sua equipe conquistar a sétima vitória consecutiva e mais um jogo sem sofrer gols. Ela disse aos canais oficiais de comunicação do clube após a partida: “Estou feliz com a vitória, feliz por estarmos progredindo. Mais um jogo sem sofrer gols. Acho que não demos muitas chances ao adversário, exceto em algumas jogadas ensaiadas.

Sim, é muito importante terminar o bloco desta forma. Acho que estamos numa série de sete vitórias, por isso estou muito feliz com isso. As jogadoras fizeram um trabalho incrível neste bloco. Agora vão partir e estou ansiosa por continuar no próximo bloco.

“É a consistência de pequenas ações e comportamentos positivos, tanto dentro como fora do campo, que tem sido de um nível realmente elevado. E então acho que, quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam as condições, e com a qualidade que temos, podemos vencer jogos com essa base. Então, isso tem sido incrível.”

O Arsenal estará ansioso para garantir que seu ímpeto não seja interrompido por outra pausa internacional, com vários jogadores experientes prestes a partir com seus respectivos países. Slegers permanecerá na Inglaterra trabalhando nos planos táticos para os próximos jogos.

Ela acrescentou: “Então, as jogadoras vão viajar, mudar de ambiente, vão representar seus países. Nós ficaremos aqui planejando o próximo bloco. Esta é uma janela mais longa, então ficaremos sem elas por mais tempo. Mas estamos muito ansiosas pelas duas quartas de final que vamos disputar e pelos jogos da WSL.”