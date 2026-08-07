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InfantinoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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A Argentina está com Infantino: "Modelo claro, estável e transparente"

Argentina
Copa do Mundo

Carta aberta da federação argentina de futebol em apoio ao presidente da FIFA

A federação argentina de futebol (AFA) se posiciona ao lado de Gianni Infantino. Em uma carta aberta publicada em seu site oficial, a AFA expressa "apoio à gestão adotada nos últimos 10 anos, baseada em um modelo de governança claro, estável e transparente".


Sobre o projeto de vender participações da Copa do Mundo a investidores privados, a federação argentina de futebol reconhece "a decisão da administração de retirar um projeto que gerou muito mais incertezas do que certezas", afirmando que a Fifa "está ciente dos erros cometidos naquele processo".

  • "Da mesma forma, o senhor está à frente de uma gestão que promoveu uma profunda transformação, abrindo as portas para todas as federações e confederações afiliadas. Portanto, diante da proximidade do próximo congresso da Fifa, a AFA reafirma que o caminho a seguir é continuar trabalhando sob sua liderança, para seguir desenvolvendo um futebol melhor e ainda mais inclusivo", conclui a carta endereçada a Infantino.

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