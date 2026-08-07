A Argentina está com Infantino: "Modelo claro, estável e transparente"

A federação argentina de futebol (AFA) se posiciona ao lado de Gianni Infantino. Em uma carta aberta publicada em seu site oficial, a AFA expressa "apoio à gestão adotada nos últimos 10 anos, baseada em um modelo de governança claro, estável e transparente".





Sobre o projeto de vender participações da Copa do Mundo a investidores privados, a federação argentina de futebol reconhece "a decisão da administração de retirar um projeto que gerou muito mais incertezas do que certezas", afirmando que a Fifa "está ciente dos erros cometidos naquele processo".