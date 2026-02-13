A Arábia Saudita “não era o que eu procurava” – Aymeric Laporte explica a dramática saída de última hora do Al-Nassr, enquanto o zagueiro do Athletic Club explica por que rejeitou o Marselha

O zagueiro central de 31 anos passou cinco anos repletos de troféus no Manchester City antes de se mudar para o Oriente Médio em 2023. No entanto, apesar do glamour de jogar ao lado de nomes como Cristiano Ronaldo, o zagueiro percebeu logo no início que o ambiente não era o ideal para ele. Ao falar sobre sua saída, Laporte admitiu que, mesmo durante seu primeiro ano, ele havia expressado sua intenção de retornar ao San Mames como seu principal objetivo.

O foco do Al-Nassr no ganho financeiro complicou as negociações e um erro de última hora na documentação por parte do time saudita chegou a cancelar a transferência no dia do prazo final, exigindo um recurso à FIFA para finalmente concretizar o acordo, para grande alívio de Laporte.

“Nunca disse isso antes de hoje, mas desde o primeiro ano na Arábia Saudita percebi que não era realmente o que eu procurava”, disse ele à RMC Sport. “Falei com o clube sobre isso desde o primeiro ano, eles me pediram para ser paciente. Continuou a mesma coisa, tive alguns problemas lá, nada grave, que não sabíamos como lidar. Decidimos não continuar pelo terceiro ano. Também havia o aspecto familiar, que era importante para mim.”