A adidas traz uma grande dose de nostalgia do futebol dos anos 90 com as novas chuteiras Predator EQT
A adidas lança os Predators retrô
A mais recente de uma série de relançamentos incrivelmente legais, a adidas lançou o Predator EQT - uma homenagem à era adidas Equipment, que é totalmente sinônimo da estética do futebol do início dos anos 90.
Com um design muito clean, três listras prateadas metálicas se destacam sobre uma base preta profunda, com o inconfundível verde da marca adidas Equipment formando uma borda ao redor delas. O visual fundamentalmente simples é realçado por um padrão prateado abstrato na parte dianteira do pé, com a mesma cor verde na sola. O logotipo icônico da franquia fica no calcanhar e na língua dobrável, ao lado das palavras “EQT 1991”.
O que é o adidas Equipment?
Lançada pela primeira vez em 1991, a adidas Equipment foi concebida como uma linha funcional e sem frescuras para vários esportes, reduzindo tudo ao essencial para se concentrar exclusivamente no desempenho, utilizando uma paleta de cores simples de verde, preto e branco. As peças originais com o famoso logotipo que a definiu ainda são cobiçadas por colecionadores de roupas esportivas vintage em todo o mundo.
No mundo do futebol, a marca é sinônimo da estética das camisas largas e shorts curtos da época, usadas por times como Arsenal, Liverpool e Bayern de Munique. O modelo do uniforme é acidentalmente icônico e instantaneamente reconhecível, com três listras grossas em blocos de cores no ombro direito e na perna esquerda dos shorts, e o logotipo Equipment centralizado no peito.
Voltar ao campo
Embora as peças originais sejam cobiçadas por muitos colecionadores, a adidas aproveitou a popularidade da franquia ao longo dos anos lançando coleções de streetwear, roupas esportivas e tênis, mas este é um raro retorno aos campos de futebol. O adidas Equipment Predator Precision foi lançado em 2000, e um pacote Predator Freak EQT foi lançado em 2021 para comemorar os 30 anos da linha, embora não tenham sido amplamente usados.
A parte técnica
A nova Predator da adidas impulsiona sua linha Equipment para a era moderna e, embora a chuteira continue simples, ela apresenta alguns toques modernos.
Ela foi projetada com uma nova construção leve, apresentando a placa “Powerspine” da gigante alemã de roupas esportivas integrada à sola para maior estabilidade, dando ao atleta mais potência e precisão a cada chute na bola.
A adidas Predator EQT já está disponível online e em lojas selecionadas.
