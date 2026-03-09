A adidas traz uma grande dose de nostalgia do futebol dos anos 90 com as novas chuteiras Predator EQT

A mais recente de uma série de relançamentos incrivelmente legais, a adidas lançou o Predator EQT - uma homenagem à era adidas Equipment, que é totalmente sinônimo da estética do futebol do início dos anos 90.

Com um design muito clean, três listras prateadas metálicas se destacam sobre uma base preta profunda, com o inconfundível verde da marca adidas Equipment formando uma borda ao redor delas. O visual fundamentalmente simples é realçado por um padrão prateado abstrato na parte dianteira do pé, com a mesma cor verde na sola. O logotipo icônico da franquia fica no calcanhar e na língua dobrável, ao lado das palavras “EQT 1991”.