Faltam pouco mais de 48 horas para o fechamento de uma janela de transferências agitadíssima para o Barcelona.

Deco, diretor esportivo do Barça, realizou diversas operações com o objetivo de reforçar o elenco do treinador Hans Flick, além de obter um retorno financeiro com jogadores que não faziam parte dos planos imediatos do técnico alemão.

O jornal Sport informou que o clube catalão concluiu a maior parte de suas tarefas, mas entra nos últimos dias da janela de transferências com alguns assuntos que ainda precisam ser resolvidos.

Jesus, contratação surpresa após a frustração na chegada de Álvarez

Segundo revelou o jornal Mundo Deportivo e o jornalista Fabrizio Romano, e que o Sport conseguiu confirmar, o Barcelona chegou a um acordo com o Arsenal para contratar Gabriel Jesus por cerca de 10 milhões de euros, além de variáveis e bônus.

O negócio foi fechado, e o atacante brasileiro se tornará um novo jogador do Barcelona assim que passar pelos exames médicos.

O clube catalão não desejava gastar uma quantia elevada no plano alternativo para compensar o fracasso na chegada de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

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