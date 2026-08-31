Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

Traduzido por

5 pendências a resolver por Deco antes do fechamento da janela de transferências do Barcelona

Especiais e Opinião
La Liga
Barcelona
Deco
M. Casado
G. Fernandez
A. Balde
D. Livakovic
G. Jesus
Espanha

Faltam pouco mais de 48 horas para o fechamento de uma janela de transferências agitadíssima para o Barcelona.

Deco, diretor esportivo do Barça, realizou diversas operações com o objetivo de reforçar o elenco do treinador Hans Flick, além de obter um retorno financeiro com jogadores que não faziam parte dos planos imediatos do técnico alemão.

O jornal Sport informou que o clube catalão concluiu a maior parte de suas tarefas, mas entra nos últimos dias da janela de transferências com alguns assuntos que ainda precisam ser resolvidos.

Jesus, contratação surpresa após a frustração na chegada de Álvarez

Segundo revelou o jornal Mundo Deportivo e o jornalista Fabrizio Romano, e que o Sport conseguiu confirmar, o Barcelona chegou a um acordo com o Arsenal para contratar Gabriel Jesus por cerca de 10 milhões de euros, além de variáveis e bônus.

O negócio foi fechado, e o atacante brasileiro se tornará um novo jogador do Barcelona assim que passar pelos exames médicos.

O clube catalão não desejava gastar uma quantia elevada no plano alternativo para compensar o fracasso na chegada de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid.

Vocês podem debater os assuntos e as notícias com mais profundidade nos fóruns da Kooora

  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    A decisão sobre Livakovic

    Já explicamos no "Sport" que o futuro do goleiro croata está ligado ao futuro de Julián Álvarez e, mais especificamente, à questão das regras do fair play financeiro.

    O Barcelona não vai registrar o goleiro Dominik Livaković até que tenha um cenário claro sobre o que acontecerá com o jogador argentino, ou com seu plano alternativo, Gabriel Jesus, já que o clube não quer consumir uma parte da massa salarial de que pode precisar para registrar o atacante da camisa número 9.

    Caso nenhum novo atacante chegue, ou se o Barcelona conseguir registrar os jogadores em conjunto, a ideia dos dirigentes esportivos do clube catalão, a não ser que haja uma mudança de opinião, é que Livaković faça parte do elenco nesta temporada e que passe a desempenhar desde já o papel de segundo goleiro; caso isso não ocorra, o goleiro sairá por empréstimo.

    • Publicidade
  • BaldeGetty Images

    O que vai acontecer com Baldé?

    Apesar de todos os indícios apontarem que Baldé permaneceria no clube catalão, com o objetivo de tentar recuperar sua posição de titular e voltar a ser um jogador importante para Flick, o "Sport" revelou que Deco está trabalhando em uma negociação de troca com a Inter de Milão envolvendo Federico Dimarco.

    A contratação de João Cancelo e o brilho notável de Gerard Martín acabaram desenhando um cenário complicado para Alejandro Baldé, e a opção de jogar no Campeonato Italiano pode mudar seus planos.

    Por parte do Barcelona, o jogador não será empurrado para a saída, mas o clube será muito franco com ele, assim como Flick já foi no âmbito privado e nas coletivas de imprensa, sobre o papel que ele terá caso decida ficar.

  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Casadó ainda estuda as opções

    O meio-campista, afastado do time há várias semanas, tem diversas opções sobre a mesa para encerrar sua passagem pelo Barcelona.

    O Beşiktaş é um dos clubes mais interessados em sua contratação, embora a ideia principal do jogador seja transferir-se para uma das grandes ligas europeias.

    A liga saudita também bateu à porta de Casadó, mas essa opção não o atraiu por completo.

    Espera-se que o futuro de Casadó seja definido nos últimos momentos da janela de transferências, e os indícios apontam que sua saída se dará por meio de uma transferência definitiva.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Definida a última saída entre os jogadores de La Masia

    Após a confirmação das saídas de Toni Fernández e Álvaro Cortés para Venezia e Royal Antwerp, restando apenas o anúncio oficial de ambas, o próximo nome entre os formados na academia do Barcelona a ficar marcado em vermelho, prestes a deixar o clube, é Guille Fernández.

    Seu empresário, Jorge Mendes, já passou vários dias negociando com os dirigentes do Barcelona os termos para o encerramento do vínculo do jogador com o clube.

    As qualidades de Guille Fernández despertaram o interesse de diversos clubes, especialmente em ligas como a Premier League e a Bundesliga.

    Apesar do desejo de todas as partes de fechar o acordo, as negociações envolvem alguns detalhes que ainda precisam ser resolvidos.

    O Barcelona exige manter uma alta porcentagem dos direitos econômicos do jogador, além da inclusão de uma opção de recompra por um valor adequado.

    Embora o clube tenha estudado inicialmente a fórmula de renovar o contrato do jogador por um longo período, aliada a um empréstimo, ele acabou preferindo o modelo aplicado neste verão com os demais jogadores da academia do clube, que consiste na venda com a retenção de parte dos direitos do jogador, além da inclusão de uma opção de recompra.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY