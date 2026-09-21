Quanto mais se aproxima a data de início da Copa do Golfo, começam os cálculos e mudam as expectativas, mas a 27ª edição parece diferente para a seleção da Arábia Saudita, que desta vez entra no torneio em meio a um conjunto de fatores que podem lhe dar uma vantagem importante na disputa pelo título.

A Arábia Saudita não vai disputar o "Golfo 27" como uma seleção que busca apenas superar a fase de grupos, mas se apresentará diante de sua torcida e em seu território, com uma lista escolhida cuidadosamente por Georgios Donis e com uma nova geração que quer se afirmar, após as grandes mudanças ocorridas na configuração da seleção no período recente.

E como o futebol continua aberto a todas as possibilidades, há 5 coisas em específico que tornam a seleção da Arábia Saudita uma das principais candidatas a disputar a taça do Golfo, e talvez recuperá-la após uma longa ausência.