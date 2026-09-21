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5 coisas que fazem do título da Copa do Golfo 27 "saudita"!

Especiais e Opinião
Arábia Saudita x Kuwait
Arábia Saudita
Kuwait
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Omã x Arábia Saudita
Omã
Arábia Saudita
Kuwait
Omã

O que espera a Arábia Saudita?

Quanto mais se aproxima a data de início da Copa do Golfo, começam os cálculos e mudam as expectativas, mas a 27ª edição parece diferente para a seleção da Arábia Saudita, que desta vez entra no torneio em meio a um conjunto de fatores que podem lhe dar uma vantagem importante na disputa pelo título.

A Arábia Saudita não vai disputar o "Golfo 27" como uma seleção que busca apenas superar a fase de grupos, mas se apresentará diante de sua torcida e em seu território, com uma lista escolhida cuidadosamente por Georgios Donis e com uma nova geração que quer se afirmar, após as grandes mudanças ocorridas na configuração da seleção no período recente.

E como o futebol continua aberto a todas as possibilidades, há 5 coisas em específico que tornam a seleção da Arábia Saudita uma das principais candidatas a disputar a taça do Golfo, e talvez recuperá-la após uma longa ausência.

  • A torcida e o mando de campo: uma arma extra saudita

    Um dos primeiros trunfos que pesam a favor da seleção da Arábia Saudita é a realização do torneio em casa, já que Jidá recebe as disputas da "Copa do Golfo 27" no período de 23 de setembro a 6 de outubro, com as partidas do torneio sendo realizadas nos estádios da Cidade Esportiva Rei Abdullah "Al-Inma" e da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal.

    E o mais importante para a Arábia Saudita é que seus três jogos na fase de grupos serão realizados no estádio Al-Inma, começando pelo confronto com o Kuwait no dia 23 de setembro, depois Omã no dia 26 de setembro, antes de enfrentar o Iraque no encerramento da primeira fase, no dia 29 de setembro.

    Leia também: Donis e a promessa perdida: será que ele surpreenderá a torcida saudita com uma identidade diferente?
    Isso confere à seleção da Arábia Saudita uma vantagem clara no que diz respeito à familiaridade com o estádio e o ambiente e à ausência de necessidade de deslocamento entre cidades, além do apoio da torcida esperado, fatores que podem desempenhar um papel importante especialmente nas partidas decisivas.

    Chama a atenção que a Arábia Saudita já havia sido campeã da Copa do Golfo quando sediou o torneio em 2002, após liderar as disputas sem derrota, fazendo com que a experiência de jogar em casa e diante da torcida permaneça como uma das lembranças positivas na história da Arábia Saudita no torneio.

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    Denis tem a chance de construir uma nova seleção

    O segundo fator está relacionado ao diretor técnico Georgios Donis, que entra no torneio com uma lista bastante diferente dos nomes que participaram com a seleção na Copa do Mundo de 2026.

    A lista da Arábia Saudita reuniu 26 jogadores e registrou a ausência de vários nomes que a torcida costumava ver na seleção, entre eles Salem Al-Dawsari e Saud Abdulhamid, além de outros jogadores do Mundial de 2026, enquanto um grupo de novos rostos teve sua oportunidade na lista.

    A presença de nomes como Saleh Abu Al-Shamat, Mohamed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohamed Mahzari e Zakaria Hawsawi, ao lado de elementos com experiência internacional como Mohamed Al-Owais, Mohamed Kanno, Hassan Al-Tambakti e Firas Al-Buraikan, oferece a Donis uma mistura entre experiência e juventude.

    E aqui o torneio pode se transformar em um ponto importante na construção de uma nova seleção, especialmente porque os novos jogadores entram na competição com grande motivação para se afirmarem, enquanto os mais experientes têm consciência de que o torneio representa uma oportunidade de devolver a seleção saudita ao pódio.

  • Um caminho claro

    Talvez não se possa descrever o grupo da Arábia Saudita como fácil, depois de o sorteio tê-la colocado ao lado de Iraque, Omã e Kuwait, seleções que possuem história e grande experiência na competição do Golfo.

    Mas, ao mesmo tempo, o panorama parece claro diante de Dónis e seus jogadores, pois a Arábia Saudita conhece seus três adversários, além de a tabela de jogos lhe dar a oportunidade de lidar com a competição passo a passo, começando pelo Kuwait, depois Omã, antes de enfrentar o Iraque na última rodada.

    O confronto final diante do Iraque pode ser o mais importante do ponto de vista matemático e técnico, mas virá após duas partidas nas quais a seleção saudita poderá definir cedo sua posição no grupo, o que pode lhe dar mais margem para lidar com o terceiro jogo.

    Portanto, a dificuldade do grupo não significa necessariamente que seja um obstáculo para a Arábia Saudita, mas pode ser um fator que a ajude a elevar o nível de concentração desde o início, em vez de entrar na competição com jogos fáceis e depois enfrentar um teste difícil nas fases eliminatórias.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    O título não é estranho

    Quando o assunto é a Copa do Golfo, a seleção da Arábia Saudita tem uma história que a mantém sempre presente nas contas do torneio, mesmo que esteja longe do título há muito tempo.

    A Arábia Saudita conquistou a Copa do Golfo 3 vezes, nas edições de 1994, 2002 e 2003, além de ter terminado como vice-campeã em várias edições, o que confirma que a seleção saudita esteve constantemente presente nas fases avançadas do torneio.

    O mais chamativo é que o último título saudita veio há mais de duas décadas, quando a Arábia Saudita conquistou a "Golfo 16" no Kuwait, em 2003, após liderar o torneio com 14 pontos sem derrota, garantindo seu terceiro título na história da competição e o segundo consecutivo.

    A partir daí, a "Golfo 27" representa uma nova oportunidade de encerrar essa longa ausência, especialmente porque o torneio retorna ao território saudita, o que faz com que a ideia do quarto título esteja fortemente presente nas contas da torcida e da seleção.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Uma geração que quer escrever uma história diferente

    Talvez o quinto fator seja o mais ligado ao estado psicológico dos jogadores da seleção da Arábia Saudita, pois a nova lista traz um grande número de atletas que buscam se afirmar no cenário internacional.

    A presença de jogadores como Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami e Sultan Mandash oferece a Donis múltiplas opções, ao mesmo tempo em que a seleção mantém elementos capazes de dar ao grupo certa dose de experiência, como Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Brikan e Al-Hamdan.

    Além disso, a ausência de alguns nomes de destaque eleva o teto de responsabilidade sobre os presentes, porque qualquer jogador que tenha a oportunidade de participar sabe que o torneio pode ser uma das etapas mais importantes no início de sua trajetória com a seleção principal, algo que pode gerar um clima de competição dentro do grupo.

    No fim das contas, nenhum desses fatores pode ser considerado uma garantia de título, pois os torneios do Golfo sempre foram conhecidos pelas surpresas e pelo equilíbrio entre os níveis, mas a combinação entre o mando de campo e a torcida, uma nova lista, um treinador que busca construir um time diferente, um histórico forte no torneio e uma grande motivação em um grupo de jogadores faz com que a seleção da Arábia Saudita entre na "Copa do Golfo 27" com mais de um motivo para sonhar com o quarto título.

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