5 capítulos da loucura da Premier League: Manchester City voa sozinho e as crises atingem os grandes

O Manchester City se impôs na liderança da tabela de classificação da Premier League após conquistar 15 pontos nas cinco primeiras partidas, vencendo todos os seus confrontos, sendo o mais recente o emocionante triunfo sobre o Sunderland por 5 a 3.

A equipe celeste é a única na competição a alcançar o aproveitamento máximo até agora, além de possuir a mais longa sequência de vitórias consecutivas no campeonato nesta temporada, com um índice de vitórias de 100%. Esse início reflete a força do Manchester City e seu evidente desejo de reconquistar o título da liga.

A forte largada não foi apenas um número passageiro, pois a equipe alcançou um feito histórico ao vencer as cinco primeiras partidas de uma temporada da primeira divisão, algo que conquista pela quinta vez em sua história. O City já havia realizado esse feito nas temporadas 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 e 2023-2024, antes de repetir o cenário mais uma vez nesta temporada.

O início perfeito não parou no Manchester City, mas se estendeu ao seu técnico italiano Enzo Maresca, que venceu todas as suas cinco primeiras partidas com a equipe na Premier League.

Maresca se tornou apenas o sexto técnico na história da competição a vencer suas cinco primeiras partidas por um único clube, juntando-se a uma lista que inclui Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Ole Gunnar Solskjaer, que venceram cada um suas seis primeiras partidas, além de Craig Shakespeare e Maurizio Sarri, que venceram suas cinco primeiras partidas.