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Enzo Maresca - إنزو ماريسكا - Kooora OnlyKooora.com
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5 capítulos da loucura da Premier League: Manchester City voa sozinho e as crises atingem os grandes

Especiais e Opinião
Manchester City x Sunderland
Manchester City
Sunderland
Premier League
Brighton x Arsenal
Brighton
Arsenal
Bournemouth x Liverpool
Bournemouth
Liverpool
Brentford x Chelsea
Brentford
Chelsea
Fulham x Manchester United
Fulham
Manchester United
Tottenham x Aston Villa
Tottenham
Aston Villa
England
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Chelsea tropeça, Manchester United desaba e Tottenham afunda!

A Premier League não precisou de muito tempo para revelar alguns de seus primeiros contornos, depois que as cinco rodadas de abertura trouxeram diversas surpresas, entre um início perfeito do Manchester City, um tropeço inesperado do Arsenal e uma crise defensiva que atinge o Chelsea, enquanto o Manchester United se viu longe da imagem que busca, e o Tottenham Hotspur ocupa a lanterna da tabela de classificação.

E enquanto o Manchester City conseguiu conquistar a pontuação máxima, alguns dos grandes clubes começaram a pagar o preço dos erros iniciais, fazendo com que o começo levante uma pergunta importante: serão estas cinco rodadas apenas uma etapa passageira, ou já carregam sinais precoces do formato da disputa pelo título e pelas posições de topo?

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  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    O City: campanha perfeita e um recado antecipado

    O Manchester City se impôs na liderança da tabela de classificação da Premier League após conquistar 15 pontos nas cinco primeiras partidas, vencendo todos os seus confrontos, sendo o mais recente o emocionante triunfo sobre o Sunderland por 5 a 3.

    A equipe celeste é a única na competição a alcançar o aproveitamento máximo até agora, além de possuir a mais longa sequência de vitórias consecutivas no campeonato nesta temporada, com um índice de vitórias de 100%. Esse início reflete a força do Manchester City e seu evidente desejo de reconquistar o título da liga.

    A forte largada não foi apenas um número passageiro, pois a equipe alcançou um feito histórico ao vencer as cinco primeiras partidas de uma temporada da primeira divisão, algo que conquista pela quinta vez em sua história. O City já havia realizado esse feito nas temporadas 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 e 2023-2024, antes de repetir o cenário mais uma vez nesta temporada.

    O início perfeito não parou no Manchester City, mas se estendeu ao seu técnico italiano Enzo Maresca, que venceu todas as suas cinco primeiras partidas com a equipe na Premier League.

    Maresca se tornou apenas o sexto técnico na história da competição a vencer suas cinco primeiras partidas por um único clube, juntando-se a uma lista que inclui Carlo Ancelotti, Pep Guardiola e Ole Gunnar Solskjaer, que venceram cada um suas seis primeiras partidas, além de Craig Shakespeare e Maurizio Sarri, que venceram suas cinco primeiras partidas.

    • Publicidade
  • Mikel Arteta - ميكيل أرتيتا - Kooora OnlyKooora.com

    Arsenal: um deslize que interrompeu o início perfeito

    O Arsenal entrou na temporada como atual campeão e principal favorito a manter o título, depois de ter encerrado, sob o comando de Mikel Arteta, um longo jejum de conquistas que durava 22 anos.

    Na temporada passada, a equipe apostou em um estilo de jogo que, em muitas ocasiões, se caracterizou por desgastar e pressionar o adversário, antes de iniciar a nova temporada de forma mais forte e convincente.

    De fato, o início do Arsenal foi marcante, já que somou 12 pontos nas primeiras quatro rodadas, antes de sofrer um golpe surpreendente na quinta rodada, com a derrota para o Brighton por 3 a 0.

    A derrota interrompeu o arranque perfeito da equipe, mas, ao mesmo tempo, chegou em um momento inicial que permite ao Arsenal corrigir o rumo rapidamente, sobretudo porque a disputa pelo título ainda está em suas fases iniciais.

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  • Andoni Iraola - أندوني إيراولا - Kooora OnlyKooora.com

    Solidez sem derrotas: e surpresas fora das contas

    Ao lado do Manchester City, outros quatro clubes conseguiram evitar a derrota após cinco rodadas: Brentford, Leeds United, Liverpool e Everton.

    Mas não perder não significa necessariamente um início perfeito, algo que se aplica claramente ao Liverpool, que ocupa a sexta posição com 9 pontos. E, embora o time não tenha sofrido nenhuma derrota em suas cinco primeiras partidas, empatou em três delas, perdendo seis pontos completos no começo da temporada.

    O mais impressionante é que esta é apenas a terceira vez nas últimas 63 temporadas em que o Liverpool não consegue vencer nenhum de seus dois primeiros jogos como mandante no campeonato. E, com a diferença se ampliando cedo para o Manchester City, o Liverpool sabe que a continuidade dessa perda de pontos pode complicar sua missão de voltar à disputa pelo título.

    Por outro lado, o Leeds United e o Hull City, recém-promovido, apresentam níveis notáveis, já que o Leeds não sofreu nenhuma derrota até agora, enquanto o Hull City ocupa a oitava posição com 8 pontos.

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  • Xabi Alonso - تشابي ألونسو - Kooora OnlyKooora.com

    Chelsea: ataque presente, defesa ausente

    O Chelsea ocupa a décima posição, com 7 pontos, após ter sofrido duas derrotas nas cinco primeiras rodadas.

    No aspecto ofensivo, a equipe marcou 10 gols, um saldo que parece bom, mas o verdadeiro problema aparece na parte defensiva, após ter sofrido 12 gols, tornando-se a pior defesa do campeonato até agora.

    O mais preocupante é que as redes do Chelsea balançaram duas vezes ou mais em cada uma de suas quatro primeiras partidas, algo que acontece pela primeira vez na história do clube desde a temporada 2015-2016.

    Assim, o Chelsea possui as ferramentas ofensivas que o ajudam a avançar, mas precisa urgentemente corrigir seu sistema defensivo se quiser entrar com força na disputa com Arsenal e Manchester City.


  • Michael Carrick - مايكل كاريك - Kooora OnlyKooora.com

    Manchester United: muitas tentativas e poucos resultados

    O Manchester United ainda busca equilíbrio, depois de conquistar apenas uma vitória e ocupar a décima segunda posição, com 5 pontos.

    O United é o único time da Premier League a ultrapassar a marca de 100 finalizações nesta temporada, mas esse grande volume de tentativas não se refletiu no número de gols, já que a equipe marcou apenas 8 gols.

    Também sofreu o mesmo número de gols, deixando seu saldo de gols igual ao que entrou em sua meta. Esses números revelam um problema claro na conversão das tentativas ofensivas em gols e resultados, apesar da grande quantidade de finalizações e da pressão ofensiva.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2:1Getty/GOAL

    Tottenham: começar do fundo do poço

    Já o Tottenham Hotspur vive um de seus inícios mais difíceis, após somar apenas dois pontos e ocupar a última colocação sem nenhuma vitória.

    A equipe não figurava entre os verdadeiros candidatos a disputar o título depois de encerrar as duas últimas temporadas na décima sétima posição, mas as expectativas apontavam para um começo melhor sob o comando de Roberto De Zerbi, especialmente porque o treinador contou com um período completo de pré-temporada para trabalhar com o elenco.

    A realidade, porém, se mostrou ainda mais cruel. O Tottenham não conseguiu marcar nenhum gol em suas quatro primeiras partidas no campeonato, algo inédito na história do clube, antes de quebrar o jejum na quinta rodada e marcar dois gols na derrota para o Aston Villa por 3 a 2.

    Com isso, o Tottenham registrou seu pior início na Premier League após cinco jogos, ao somar apenas dois pontos com um saldo de gols de -6, superando seu começo na temporada 2008-2009, quando somou dois pontos com saldo de gols de -3.

  • Pep Guardiola Sir Alex FergusonGetty/GOAL

    O que diz a história?

    E apesar de todos esses indicadores, a história alerta contra conclusões precipitadas, pois um início forte não garante que a equipe manterá o mesmo ritmo até o fim da temporada.

    Na era da Premier League, apenas 9 times conseguiram conquistar o título entre os 28 que venceram suas quatro primeiras partidas consecutivas, sendo o último deles o Manchester City na temporada 2023-2024.

    Por outro lado, ficar atrás na liderança logo no início parece ainda mais difícil, já que apenas duas equipes conseguiram conquistar o título depois de estarem cinco pontos ou mais atrás do líder após quatro rodadas. O Manchester United alcançou esse feito cinco vezes sob o comando de Sir Alex Ferguson, enquanto o Manchester City, comandado por Pep Guardiola, foi a outra equipe, ao reverter sua desvantagem e conquistar o título na temporada 2020-2021.

    E após apenas cinco rodadas, o quadro inicial parece claro: o Manchester City impõe seu ritmo, o Arsenal sofreu o primeiro golpe, o Chelsea enfrenta problemas defensivos, o Manchester United busca soluções, enquanto o Tottenham se vê diante de um início que precisa de uma resposta rápida antes que os primeiros tropeços se transformem em uma crise maior.