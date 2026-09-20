5 capítulos da loucura da Premier League: Manchester City voa sozinho e as crises atingem os grandes

A Premier League não precisou de muito tempo para revelar alguns de seus primeiros contornos, depois que as cinco rodadas de abertura trouxeram diversas surpresas, entre um início perfeito do Manchester City, um tropeço inesperado do Arsenal e uma crise defensiva que atinge o Chelsea, enquanto o Manchester United se viu longe da imagem que busca, e o Tottenham Hotspur ocupa a lanterna da tabela de classificação.
E enquanto o Manchester City conseguiu conquistar a pontuação máxima, alguns dos grandes clubes começaram a pagar o preço dos erros iniciais, fazendo com que o começo levante uma pergunta importante: serão estas cinco rodadas apenas uma etapa passageira, ou já carregam sinais precoces do formato da disputa pelo título e pelas posições de topo?
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