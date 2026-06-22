40 anos do “gol do século”... Como Maradona criou o maior momento da história da Copa do Mundo?

Nesse mesmo dia, há 40 anos, o mundo do futebol testemunhou um dos momentos mais memoráveis da história do esporte, quando o lendário argentino Diego Armando Maradona deu um show excepcional contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

A partida entre Argentina e Inglaterra, em 22 de junho de 1986, não foi apenas um confronto no caminho para a conquista do título mundial, mas se transformou em um evento histórico que permanece vivo na memória dos torcedores após quatro décadas inteiras, graças a dois gols excepcionais assinados por Maradona.

O jornal espanhol “Sport” destacou que a partida, disputada no Estádio Azteca, é considerada uma das mais comentadas da história das Copas do Mundo, depois que Maradona marcou um gol com a mão e, em seguida, o gol que mais tarde foi apelidado de “gol do século”.