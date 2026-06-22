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40 anos do “gol do século”... Como Maradona criou o maior momento da história da Copa do Mundo?

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Uma jogada inesquecível e um gol polêmico

Nesse mesmo dia, há 40 anos, o mundo do futebol testemunhou um dos momentos mais memoráveis da história do esporte, quando o lendário argentino Diego Armando Maradona deu um show excepcional contra a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México.

A partida entre Argentina e Inglaterra, em 22 de junho de 1986, não foi apenas um confronto no caminho para a conquista do título mundial, mas se transformou em um evento histórico que permanece vivo na memória dos torcedores após quatro décadas inteiras, graças a dois gols excepcionais assinados por Maradona.

O jornal espanhol “Sport” destacou que a partida, disputada no Estádio Azteca, é considerada uma das mais comentadas da história das Copas do Mundo, depois que Maradona marcou um gol com a mão e, em seguida, o gol que mais tarde foi apelidado de “gol do século”.

  • A mão de Maradona gera polêmica

    Aos 51 minutos da partida, Maradona aproveitou uma bola alta dentro da área e saltou antes do goleiro inglês Peter Shilton, tocando a bola com a mão e mandando-a para o fundo da rede em meio a grandes protestos dos jogadores da Inglaterra.

    Apesar da infração ter ficado clara nos replays de TV, o árbitro tunisiano Ali Ben Nasser validou o gol, já que na época ainda não havia o uso do VAR, tornando-o um dos gols mais polêmicos da história do futebol.

    Maradona revelou posteriormente em suas memórias que percebeu, em uma fração de segundo, que era a oportunidade ideal para enganar o goleiro, afirmando que não hesitou em aproveitar a situação.

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  • O maior gol da história

    Mas o que aconteceu apenas quatro minutos depois foi o que conferiu à partida seu status de lenda.

    Aos 55 minutos, Maradona recebeu a bola no meio-campo da Argentina e partiu em uma jogada excepcional em direção ao gol inglês, driblando cinco jogadores antes de passar por Shelton e marcar um gol que, para muitos, ainda é considerado o melhor da história da Copa do Mundo.

    Essa jogada durou apenas cerca de 11 segundos, mas se tornou uma das cenas mais famosas da história do esporte, pois Maradona combinou nela velocidade, habilidade, equilíbrio e a capacidade de driblar os adversários de maneira excepcional.

  • Um sonho antigo se tornou realidade diante da Inglaterra

    O jornal destacou uma ironia interessante relacionada a esse gol, já que Maradona esteve perto de marcar um gol semelhante contra a própria Inglaterra seis anos antes, durante uma partida amistosa no estádio de Wembley.

    Em 1980, o astro argentino driblou vários jogadores e chegou a um confronto direto com o goleiro inglês, mas finalizou a jogada com um chute que passou ao lado da trave.

    Quando voltou para casa naquela ocasião, seu irmão mais novo, Hugo Maradona, o criticou pela maneira como finalizou a jogada, considerando que ele deveria ter driblado o goleiro antes de chutar.

    Anos mais tarde, a resposta veio no Estádio Azteca, quando Maradona completou a jogada perfeita e marcou o gol que imortalizou seu nome nos anais do futebol.

  • Uma partida que criou uma lenda

    A partida terminou com a vitória da Argentina por 2 a 1, antes de a seleção do “Tango” seguir em sua trajetória rumo à conquista do título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

    Mas o resultado não foi o mais importante daquela partida, que se tornou um símbolo eterno da genialidade de Maradona, que, em apenas 4 minutos, conseguiu marcar o gol mais polêmico e o mais espetacular que as Copas do Mundo já viram.

    Após 40 anos, o “gol do século” continua vivo na memória, sendo considerado o momento em que Maradona apresentou uma das mais brilhantes atuações individuais já vistas nos campos de futebol.

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