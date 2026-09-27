4 bombas-relógio esperam por Flick no Barcelona

O Barcelona teve um início forte e impressionante na temporada atual; a equipe do técnico Hansi Flick vem apresentando um desempenho excepcional dentro de campo, atropelando todos os seus adversários. Esse alto nível permitiu ao time chegar à data Fifa com uma campanha impecável e ampliar a vantagem sobre o Real Madrid para seis pontos na tabela de classificação, o que gera otimismo quanto a um futuro promissor para este elenco.

O espírito competitivo é uma das principais características deste elenco; o Blaugrana reforçou suas fileiras com eficiência durante o verão e contratou jogadores influentes para preencher as lacunas em posições que antes careciam de profundidade e alternativas suficientes.

Isso também fez com que alguns jogadores — que tiveram papéis importantes nas temporadas anteriores — recebessem menos tempo em campo do que o esperado, por diversos motivos. Flick terá de administrar essa distribuição de minutos com sabedoria e cautela caso queira manter todo o time em condições de jogo e deixar todos os jogadores engajados e preparados para enfrentar um calendário congestionado de partidas, segundo o jornal catalão "Sport".

Ao analisar os jogadores que receberam menos minutos no time principal do Blaugrana, quatro nomes surgem de imediato: Jules Koundé, Gavi, Baldé e Frenkie de Jong.

Está claro que a situação do holandês se deve à lesão que o impediu de disputar sua primeira partida, enquanto os outros três jogadores atuaram por períodos menores do que o esperado — ou menores do que atuaram nas temporadas anteriores.



