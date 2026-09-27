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Hansi Flick (C)Getty Images
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4 bombas-relógio esperam por Flick no Barcelona

Especiais e Opinião
Barcelona
H. Flick
A. Balde
F. de Jong
J. Kounde
Gavi
Espanha
Alemanha
Países Baixos
França

Como o técnico alemão vai agir após o fim do período de pausa para os jogos das seleções?

O Barcelona teve um início forte e impressionante na temporada atual; a equipe do técnico Hansi Flick vem apresentando um desempenho excepcional dentro de campo, atropelando todos os seus adversários. Esse alto nível permitiu ao time chegar à data Fifa com uma campanha impecável e ampliar a vantagem sobre o Real Madrid para seis pontos na tabela de classificação, o que gera otimismo quanto a um futuro promissor para este elenco.

O espírito competitivo é uma das principais características deste elenco; o Blaugrana reforçou suas fileiras com eficiência durante o verão e contratou jogadores influentes para preencher as lacunas em posições que antes careciam de profundidade e alternativas suficientes.

Isso também fez com que alguns jogadores — que tiveram papéis importantes nas temporadas anteriores — recebessem menos tempo em campo do que o esperado, por diversos motivos. Flick terá de administrar essa distribuição de minutos com sabedoria e cautela caso queira manter todo o time em condições de jogo e deixar todos os jogadores engajados e preparados para enfrentar um calendário congestionado de partidas, segundo o jornal catalão "Sport".

Ao analisar os jogadores que receberam menos minutos no time principal do Blaugrana, quatro nomes surgem de imediato: Jules Koundé, Gavi, Baldé e Frenkie de Jong.

Está claro que a situação do holandês se deve à lesão que o impediu de disputar sua primeira partida, enquanto os outros três jogadores atuaram por períodos menores do que o esperado — ou menores do que atuaram nas temporadas anteriores.


  • kounde(C)Getty Images

    A disputa pela lateral-direita

    Koundé disputou apenas 261 minutos nas oito primeiras partidas, mas o mais surpreendente é sua permanência no banco de reservas nos três últimos jogos, sem entrar em campo.

    A situação do jogador francês está entre as mais inesperadas; se por um lado Eric García lhe tirou a titularidade na temporada passada, por outro a distribuição de minutos atualmente pende fortemente a favor do jogador catalão, que atuou por 469 minutos, ou seja, 208 minutos a mais do que jogou o ex-atleta do Sevilla.

    O nível de desempenho de Koundé caiu ao longo das duas últimas temporadas, e ele está muito distante do nível de destaque que apresentou no primeiro ano sob o comando do técnico Flick. O treinador alemão sabe que a tendência do jogador francês a perder a concentração mental pode custar a perda de pontos à equipe, e é por isso que o atleta perdeu seu papel de destaque.

    Apesar de estar no banco no Barcelona, Zidane o escalou na partida inteira (90 minutos) no primeiro confronto da França nesta data Fifa, diante da Turquia; e esses jogos pela seleção podem ser decisivos para ajudar Koundé a recuperar a concentração e o nível habitual.

    Ao retornar, ele pode encontrar um cenário mais favorável para garantir uma vaga na equipe titular; isso porque a lesão de Christensen, somada à possível ausência de Eric García também por lesão, abrirá a porta para duas vagas na linha defensiva da equipe blaugrana.

    A tarefa de Koundé será disputar novamente sua posição, enquanto Flick terá de lhe conceder oportunidades para avaliar até que ponto ele consegue recuperar seu melhor nível.

    Vale lembrar que o jogador esteve perto de deixar o clube neste verão, uma vez que a diretoria o considera um dos ativos mais valiosos no mercado de transferências.


    • Publicidade
  • gavi(C)Getty Images

    Missão árdua para Gavi e Balde

    Ao analisar os jogadores que disputaram menos de 100 minutos em campo, encontramos Gavi (81 minutos) e Baldé (12 minutos). A situação de ambos no esquema do técnico Flick regrediu por motivos diferentes; as lesões afetaram de forma significativa o meio-campista andaluz, que passou de peça fundamental na era Xavi a uma das últimas opções de Flick.

    Embora o treinador alemão valorize muito o potencial de Gavi, o meio-campo do Barcelona é atualmente o mais valioso do mundo do futebol e, apesar de Gavi conseguir alguns minutos de jogo aqui e ali, ele ainda está longe de ser uma das opções preferidas ou titulares de Flick; uma situação que lhe custou o lugar na convocação do técnico Luis de la Fuente.

    Por sua vez, Baldé não conta com a total aprovação do treinador alemão; o lateral enfrentou críticas do técnico durante as coletivas de imprensa e esteve muito perto de deixar o clube neste verão, uma negociação de venda que teria sido decisiva para financiar a contratação do zagueiro canhoto que o Barcelona busca fortemente contratar.

    Mesmo assim, Baldé optou por permanecer e lutar para seguir no clube que ama e, até agora, o jogador atuou por apenas 12 minutos, embora tenha recebido calorosos aplausos da torcida em campo. Ele enfrenta a concorrência de Xavi Espart e Cancelo; uma disputa empolgante que tende a elevar o nível de desempenho dos três jogadores ao longo da temporada, já que essa é a posição com mais opções no elenco do Barcelona.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    O retorno de De Jong

    Assim como Gavi enfrenta um desafio difícil por causa da concorrência no meio-campo, a situação pode ser semelhante para Frenkie de Jong, já que o jogador holandês sofreu uma lesão enquanto atuava pela seleção nacional — algo que não agradou nem um pouco ao técnico Flick — e ainda não disputou nenhuma partida nesta temporada.

    A contratação de Rodri trouxe uma mensagem clara da diretoria e, somado a isso, De Jong perdeu a braçadeira de capitão. Flick terá de lidar com cautela com o retorno de um jogador que possui grande peso no clube, seja em termos de salário ou de prestígio.

    Resta ver ainda o nível que o jogador holandês apresentará, tendo em vista o sofrimento que teve com as lesões nas últimas temporadas.

    Se Flick conseguir administrar essas questões e manter todos os seus jogadores prontos e plenamente engajados, o Barcelona contará com um elenco completo e capaz de disputar todos os títulos.

    A temporada é longa, e o técnico alemão sabe muito bem disso; o objetivo do Barcelona era chegar à data Fifa sem sofrer qualquer derrota, o que já foi alcançado. E agora o foco estará em administrar o rodízio entre os jogadores para evitar o desgaste provocado por esse calendário congestionado de partidas.


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