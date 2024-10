Quais são os atletas com mais títulos no mundo do futebol? Confira!

Muitos conquistam títulos, mas apenas poucos chegam ao mais alto patamar do hall de troféus do futebol. Nomes como de Maradona, Zidane, Puskás, Platini são reverenciados ao redor de todo o mundo e carregam em si um peso inestimável de suas contribuições para com o esporte. Porém, quando o assunto é canecos levantados, não estão mais no topo das prateleiras. Abaixo, listamos os jogadores mais vencedores do mundo do futebol. Notícias exclusivas do mercado da bola no nosso canal! Inscreva-se