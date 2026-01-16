De volta para o Real Madrid? Endrick acabou de chegar ao Lyon, mas responde a pergunta sobre seu futuro após demissão de Xabi Alonso

A mudança de Endrick para o Lyon surgiu da necessidade, e não do desejo de deixar o Real Madrid em definitivo. Após alguns meses difíceis afastado dos gramados por lesão — um revés que lhe custou uma vaga no Mundial de Clubes nos Estados Unidos —, o atacante reconheceu a necessidade de jogar regularmente para recuperar sua melhor forma. O desgaste físico e mental da reabilitação foi significativo, e o jogador admitiu que a fase de recuperação foi a "parte mais difícil" de sua recente jornada.

"Em nossas carreiras, precisamos entender que o tempo é muito valioso", disse ele ao AS. "Quando estamos começando, precisamos crescer, e para crescer, precisamos jogar. A recuperação da minha lesão e todo o trabalho para o meu retorno me mantiveram afastado por meses, e eu sabia que seria difícil conseguir uma sequência constante de jogos na Espanha. A parte mais difícil foi a recuperação."

A decisão de se juntar ao Lyon foi fortemente influenciada pela rica história do clube com jogadores brasileiros e pelo poder de persuasão do técnico Paulo Fonseca. O treinador português vendeu a visão de um time técnico e ofensivo, apoiado por uma torcida "apaixonada". Para Endrick, o ambiente na França oferece o estágio perfeito para a recuperação. "Vim para a França para fazer o que amo. Treinar e jogar", afirmou. "Perseguir nossos sonhos é sempre bom."