De volta para o Real Madrid? Endrick acabou de chegar ao Lyon, mas responde a pergunta sobre seu futuro após demissão de Xabi Alonso

Ele falou com imenso respeito sobre seu primeiro treinador na Espanha, Carlo Ancelotti, creditando ao veterano italiano lições que iam muito além dos gramados. "Eu poderia escrever um livro sobre tudo o que aprendi com ele", disse. "Ele jogou em alto nível por grandes clubes e ganhou tudo como treinador em vários países. Ele nos ensinou muito sobre o jogo, mas também sobre a vida de um jogador de futebol."
Em contraste, seu período trabalhando com Alonso foi curto, e ele não pôde assistir à fatídica final na Arábia Saudita que precipitou a saída do treinador. Mesmo assim, Endrick demonstrou uma maturidade além da sua idade ao falar sobre Alonso, desejando ao técnico basco tudo de bom para o futuro. "Xabi foi um jogador brilhante, um campeão mundial, um campeão como treinador na Alemanha, e em breve estará em um novo clube ou seleção", disse ele.
No entanto, será seu antigo treinador do Real Madrid que ele espera impressionar enquanto estiver no Lyon, já que Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Endrick está focado em uma evolução constante, com o objetivo final de garantir uma vaga na equipe para a competição no Canadá, Estados Unidos e México. Ele está plenamente consciente de que suas atuações pelo Lyon serão o parâmetro pelo qual será avaliado pela diretoria da Seleção.
"Tenho um objetivo a cada semana: começar a próxima semana melhor do que a anterior", revelou. "Já estive na seleção nacional e, se melhorar a cada semana, serei melhor do que era quando fui convocado pela primeira vez."