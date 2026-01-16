+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Peter McVitie

De volta para o Real Madrid? Endrick acabou de chegar ao Lyon, mas responde a pergunta sobre seu futuro após demissão de Xabi Alonso

Depois de um início animador no Lyon, Endrick falou pela primeira vez sobre o futuro longe do Real Madrid, comentou o momento turbulento no clube espanhol após a saída de Xabi Alonso e deixou claro se pensa em um retorno imediato ao Bernabéu

Endrick, emprestado do Real Madrid, quebrou o silêncio sobre seus planos para o futuro após um início dos sonhos no Lyon. O jovem craque brasileiro, que deixou o Bernabéu em busca de minutos em campo após uma série de lesões, fala sobre a turbulência no comando técnico da capital espanhola após a saída de Xabi Alonso e revela se um rápido retorno ao Real Madrid está nos planos.

  • Começando bem em Lyon

    Endrick falou oficialmente sobre sua saída do Real Madrid e seu futuro imediato, poucos dias depois de marcar o gol da vitória em sua estreia pelo Lyon. O jovem atacante, que se transferiu para o gigante francês por empréstimo na janela de transferências de janeiro, acompanha de longe a crise em seu clube de origem. Com a recente saída de Xabi Alonso do comando técnico do Bernabéu após a derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita, especula-se sobre os rumos do clube espanhol e o futuro de seus jogadores emprestados. 

    No entanto, Endrick procurou negar qualquer rumor sobre um retorno prematuro à Espanha, insistindo que seu foco está inteiramente em revitalizar sua carreira na Ligue 1, após ter sido decisivo na recente vitória por 2 a 1 contra o Lille na Copa da França.

    Superando suas dificuldades em Madri

    A mudança de Endrick para o Lyon surgiu da necessidade, e não do desejo de deixar o Real Madrid em definitivo. Após alguns meses difíceis afastado dos gramados por lesão — um revés que lhe custou uma vaga no Mundial de Clubes nos Estados Unidos —, o atacante reconheceu a necessidade de jogar regularmente para recuperar sua melhor forma. O desgaste físico e mental da reabilitação foi significativo, e o jogador admitiu que a fase de recuperação foi a "parte mais difícil" de sua recente jornada.

    "Em nossas carreiras, precisamos entender que o tempo é muito valioso", disse ele ao AS. "Quando estamos começando, precisamos crescer, e para crescer, precisamos jogar. A recuperação da minha lesão e todo o trabalho para o meu retorno me mantiveram afastado por meses, e eu sabia que seria difícil conseguir uma sequência constante de jogos na Espanha. A parte mais difícil foi a recuperação."

    A decisão de se juntar ao Lyon foi fortemente influenciada pela rica história do clube com jogadores brasileiros e pelo poder de persuasão do técnico Paulo Fonseca. O treinador português vendeu a visão de um time técnico e ofensivo, apoiado por uma torcida "apaixonada". Para Endrick, o ambiente na França oferece o estágio perfeito para a recuperação. "Vim para a França para fazer o que amo. Treinar e jogar", afirmou. "Perseguir nossos sonhos é sempre bom."

  • Abordando os rumores de retorno ao Real Madrid

    Com o Real Madrid em um momento de instabilidade após a demissão de Alonso, surgiram naturalmente questionamentos sobre a possibilidade do clube recontratar jogadores para reforçar um elenco que tem apresentado dificuldades nas últimas semanas. No entanto, Endrick logo descartou as sugestões de que já estaria pensando em voltar para Madri. Recém-chegado a Lyon e com sua estreia em casa contra o Brest ainda por vir neste domingo, o jovem está determinado a honrar seu compromisso atual.

    "Acabei de chegar!", riu Endrick. "Nem sequer joguei minha primeira partida em casa ainda. Não é hora de pensar em voltar. Neste momento, não preciso me preocupar com nada além do Lyon."

    Apesar da distância física, Endrick confirmou que sua relação com o gigante espanhol permanece sólida como uma rocha. O empréstimo foi facilitado com o apoio total da diretoria do Real Madrid, que compreendeu sua necessidade de jogar. "Minha relação com o Real Madrid não mudou em nada", afirmou. "Até o dia em que viajei para Lyon, o clube me deu todo o apoio necessário."

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Ambições na Copa do Mundo e a conexão brasileira

    Ele falou com imenso respeito sobre seu primeiro treinador na Espanha, Carlo Ancelotti, creditando ao veterano italiano lições que iam muito além dos gramados. "Eu poderia escrever um livro sobre tudo o que aprendi com ele", disse. "Ele jogou em alto nível por grandes clubes e ganhou tudo como treinador em vários países. Ele nos ensinou muito sobre o jogo, mas também sobre a vida de um jogador de futebol."

    Em contraste, seu período trabalhando com Alonso foi curto, e ele não pôde assistir à fatídica final na Arábia Saudita que precipitou a saída do treinador. Mesmo assim, Endrick demonstrou uma maturidade além da sua idade ao falar sobre Alonso, desejando ao técnico basco tudo de bom para o futuro. "Xabi foi um jogador brilhante, um campeão mundial, um campeão como treinador na Alemanha, e em breve estará em um novo clube ou seleção", disse ele. 

    No entanto, será seu antigo treinador do Real Madrid que ele espera impressionar enquanto estiver no Lyon, já que Ancelotti comandará a seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano. Endrick está focado em uma evolução constante, com o objetivo final de garantir uma vaga na equipe para a competição no Canadá, Estados Unidos e México. Ele está plenamente consciente de que suas atuações pelo Lyon serão o parâmetro pelo qual será avaliado pela diretoria da Seleção.

    "Tenho um objetivo a cada semana: começar a próxima semana melhor do que a anterior", revelou. "Já estive na seleção nacional e, se melhorar a cada semana, serei melhor do que era quando fui convocado pela primeira vez."

