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Campeonato Saudita
team-logoAl Hilal
Prince Faisal bin Fahd Stadium
team-logoAl-Faisaly
Book Al Hilal vs Al Faisaly Tickets
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Como comprar ingressos para Al Hilal x Al-Faisaly: datas da Saudi Pro League, preços dos ingressos e mais

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Campeonato Saudita
K. Benzema
Al Hilal
Al-Faisaly

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para Al Hilal SFC x Al-Faisaly FC.

A Saudi Pro League continua a atrair atenção global, com talentos de elite do futebol, atmosferas eletrizantes nos estádios e rivalidades acirradas. Com o início da nova campanha, o Al Hilal SFC encara o Al-Faisaly FC em um emocionante duelo da 1ª rodada. O Al Hilal, clube mais vitorioso da história do futebol saudita, chega para a partida determinado a impor seu domínio em casa, enquanto o Al Faisaly tenta protagonizar uma surpresa dramática no começo da temporada.

Na GOAL, reunimos todos os detalhes essenciais da partida, informações sobre o local, faixa de preços e links diretos para ajudar você a garantir agora mesmo seus ingressos para Al Hilal SFC x Al-Faisaly FC, sem complicação.

Quando é Al Hilal x Al-Faisaly?

A partida da Saudi Pro League entre Al Hilal SFC e Al-Faisaly FC está marcada para meados de agosto de 2026, na moderna Kingdom Arena, em Riad.

crest
Campeonato Saudita - Rodada 1
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al-Faisaly?

Garantir ingressos primários por meio dos portais oficiais dos clubes muitas vezes pode ser um desafio devido à alta demanda de sócios-torcedores e membros oficiais. As cargas oficiais dos clubes frequentemente se esgotam em poucos minutos após serem disponibilizadas.

Felizmente, as plataformas secundárias de ingressos oferecem uma alternativa segura, confiável e conveniente para torcedores que buscam lugares garantidos. Você pode comprar ingressos verificados diretamente em mercados secundários como a Ticombo, que conecta torcedores a estoques de vendedores do mundo todo.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al-Faisaly?

Os preços dos ingressos para partidas da Saudi Pro League variam de acordo com a localização do assento, a qualidade da visão e os itens incluídos na hospitalidade. As opções mais baratas começam em aproximadamente 500 SAR para lugares padrão no anel superior atrás dos gols, tornando o acesso viável para torcedores com orçamento mais apertado.

  • Padrão atrás do gol: 500 SAR a 750 SAR
  • Categoria 1 lateral do campo / anel inferior lateral: 800 SAR a 1.500 SAR
  • Pacotes premium VIP e hospitalidade do clube: 2.500 SAR a 5.000+ SAR

Para torcedores que procuram uma opção econômica, os assentos gerais nas extremidades do estádio oferecem excelente custo-benefício, colocando você bem no meio da atmosfera apaixonada da torcida da casa. Se você quer máximo conforto e os melhores ângulos de visão, os assentos premium nas laterais do campo ou os camarotes executivos com hospitalidade oferecem comida, bebidas e assentos luxuosos acolchoados inclusos.

Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber sobre Al Hilal x Al-Faisaly

Retrospecto de Al Hilal x Al-Faisaly:

Confrontos

Al HilalEmpateAl-Faisaly
4
1
0
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
FJ
Super Cup
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
2
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
3
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Faisaly badge
Al-Faisaly
AFS
1
Al Hilal badge
Al Hilal
HIL
1
FJ
11Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Notícias das equipes de Al Hilal x Al-Faisaly:

Escalações de Al Hilal x Al-Faisaly

4-1-4-1
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Formação
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
4-3-3
Y. BounouY. BounouM. Al-HarbiM. Al-Harbiteam-logoM. MahzariK. KoulibalyK. KoulibalyA. LajamiA. LajamiC. SummervilleC. SummervilleR. NevesR. NevesM. KannoM. KannoMalcomMalcomS. Milinkovic-SavicS. Milinkovic-SavicK. BenzemaK. Benzemateam-logoF. Pachecoteam-logoM. Al Shanqititeam-logoK. Al-HarbiA. GirottoA. GirottoA. SeckA. SeckJ. SeoaneJ. Seoaneteam-logoA. Al-Mogrenteam-logoA. Al SharifT. BongondaT. BongondaC. BassogogC. BassogogA. MendyA. Mendy
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
4-1-4-1
Al Hilal

Time titular

Al-Faisaly

Reservas

Técnico

  • S. Inzaghi
  • G. Solinas

Momento de Al Hilal x Al-Faisaly:

HIL

HIL - Sequência

ALK
V1-2
ALK
V1-2
ALN
E1-1
NEO
V2-0
ALF
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AFS

AFS - Sequência

ALT
V2-0
ANA
V0-3
ITT
D0-4
ALW
D1-1
ALT
D0-4
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

Localizada no coração de Riad, a Kingdom Arena é um dos estádios multiuso indoor-outdoor mais tecnologicamente avançados do mundo. Projetada especificamente para criar uma atmosfera intimista e intimidadora, a arena conta com um teto totalmente retrátil e sistemas de controle climático de última geração, garantindo temperaturas confortáveis para jogadores e torcedores independentemente das condições climáticas externas.

Principais detalhes do local para quem vai à partida:

  • Capacidade: mais de 26.000 lugares modernos com assento
  • Endereço: Boulevard Hall, Al Hada, Riyadh, Saudi Arabia
  • Instalações: Áreas de circulação premium, praças de alimentação de alto padrão, lojas oficiais para torcedores e suítes VIP executivas
  • Transporte: Fácil acesso por serviços de transporte por aplicativo, redes de táxi e áreas de estacionamento dedicadas para dias de jogo nos arredores do distrito de Boulevard

Os visitantes são orientados a chegar pelo menos 90 minutos antes do início da partida para passar pela segurança com tranquilidade, explorar as comodidades do local e ocupar seus lugares antes do começo dos shows de luzes pré-jogo.

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