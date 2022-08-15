Mosaab Salah

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha trajetória no jornalismo esportivo em 2016, especializando-me na cobertura do futebol global, com foco especial no futebol espanhol e nas principais ligas europeias. Ao longo dos anos, combinei reportagens em campo com análises aprofundadas, até que, em 2021, transitei para o trabalho com SEO dentro de organizações de mídia esportiva. Para mim, essa mudança foi natural, pois me permitiu unir minha paixão pelo futebol às ferramentas modernas de publicação digital, possibilitando a criação de conteúdos que combinam profundidade técnica com grande alcance.

Minha paixão pelo futebol começou em 2006, quando vi Andrés Iniesta pela primeira vez na final da Liga dos Campeões da UEFA. A partir daquele momento, desenvolvi uma ligação emocional com o FC Barcelona. O futebol, para mim, nunca foi apenas um jogo — tornou-se uma história de paixão, identidade, criatividade e drama contínuo. Entre todos os momentos que vivi como torcedor, a noite de 2017 em que o Barcelona venceu o Paris Saint-Germain por 6–1, revertendo a derrota de 4–0 no jogo de ida, é o mais especial para mim. Considero essa partida a maior virada da história da Liga dos Campeões.

Hoje, especializo-me em diversas áreas, incluindo análise tática das ligas europeias e árabes, cobertura das grandes competições europeias como a Liga dos Campeões e torneios continentais, além de estratégias de SEO para mídia esportiva. Essa combinação me proporciona uma perspectiva única que une conhecimento técnico e visão estratégica digital.

Quanto ao meu time dos sonhos de todos os tempos, coloco Manuel Neuer no gol, com uma linha defensiva formada por Dani Alves, Virgil van Dijk, Gerard Piqué e Philipp Lahm. No meio-campo, confio no lendário trio do Barcelona: Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Xavi Hernández. No ataque, nenhum time estaria completo sem Lionel Messi, Ronaldo Nazário e Cristiano Ronaldo. Para mim, Iniesta é o coração de qualquer equipe, enquanto a dupla Messi–Cristiano representa uma era dourada que jamais será repetida.

Ao longo da minha carreira, publiquei diversas análises e alguns dos meus artigos favoritos no GOAL Arabia, incluindo:

O colapso de Neymar: como seu pai e a torcida “destruíram” a humanidade do menino de ouro do Brasil!

O tempo está acabando: por que o Barcelona não resolveu seus problemas financeiros antes da saída de Messi?

Cristiano Ronaldo declara: eu sou o vosso senhor supremo!

