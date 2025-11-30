O Real Madrid está entrando em um período agitado da temporada e os rumores de insatisfação dentro da equipe estão aumentando.

Mercados do Real Madrid Odds Girona x Real Madrid: mais de 3,5 gols 1.95 Real Madrid vence o Athletic Club 1.78 Real Madrid marca mais de 2,5 gols contra o Celta Vigo 1.85

Odds fornecidas pela Superbet. Sujeitas a alterações.

Vinícius se junta a uma longa lista de Galácticos descontentes

Vinícius emergiu como um forte candidato à Bola de Ouro durante a bem-sucedida temporada 2023/24 do Real Madrid. Ele registrou 30 contribuições para gols em 36 partidas entre liga e competições europeias.

No entanto, o brasileiro tem estado sob pressão desde então.

Seu nível de desempenho caiu desde que Kylian Mbappé chegou no verão de 2024. Relatos sugerem que Vinícius estava ficando insatisfeito com o papel secundário em relação ao francês.

Com seu contrato atual válido apenas até 2027, as negociações contratuais já haviam sido interrompidas antes mesmo da nomeação de Xabi Alonso. No entanto, a situação de Vinícius piorou significativamente desde a chegada do técnico basco.

O Real Madrid lidera a La Liga e venceu 74% de seus jogos sob o comando de Alonso. Apesar disso, raramente tem desempenhado de forma convincente em jogos importantes.

Vinícius e Mbappé ainda não estão jogando de forma eficaz juntos, então a importância do brasileiro diminuiu. A equipe agora está claramente construída em torno do francês.

Como resultado, Vinícius está competindo com Rodrygo por uma vaga titular na ala esquerda.

O jogador de 25 anos jogou os 90 minutos completos apenas seis vezes em 23 aparições pelos Blancos desde a chegada de Alonso. Ele reagiu com raiva duas vezes ao ser substituído, notavelmente no El Clásico.

Embora tenha feito um pedido de desculpas depois, ele não incluiu seu treinador.

Os últimos relatos sugerem que Vinícius informou ao Real Madrid que não assinará um novo contrato nas atuais circunstâncias.

Isso não é incomum no Bernabéu. Até mesmo lendas como Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos já tiveram desentendimentos com o clube sobre negociações contratuais.

Uma das grandes forças do Real Madrid é sua capacidade de se recuperar rapidamente de qualquer problema. Nenhum jogador jamais foi considerado insubstituível.

Ronaldo talvez tenha sido o mais próximo disso, mas eles ainda venceram duas Ligas dos Campeões desde sua saída em 2018.

O de sempre no Bernabéu?

Embora a forma do Real Madrid tenha caído nas últimas semanas, a situação com Vinícius provavelmente não é a causa direta.

De certa forma, esse conflito pode realmente motivar um jogador que não está rendendo bem. Ele sentirá a necessidade de provar seu valor tanto para o atual treinador quanto para qualquer clube potencialmente interessado.

Vale a pena notar que jogadores como Mbappé, Robert Lewandowski e Trent Alexander-Arnold tiveram bom desempenho no final de seus contratos recentemente.

O fato de este ser um ano de Copa do Mundo também deve garantir que Vinícius permaneça focado. Alonso optou por poupá-lo no último fim de semana contra o Elche.

No entanto, ele ainda está claramente à frente dos compatriotas Rodrygo e Endrick na hierarquia de seleção em Madrid.

Com uma agenda cheia pela frente, Vinícius pode continuar a ser rotacionado em alguns jogos.

O Real venceu sete dos oito jogos da La Liga na última temporada sem ele. Eles também venceram três de seus quatro jogos nesta temporada quando ele foi apenas um substituto.

Tudo deve se dar como de costume para os Blancos nas próximas semanas. Alonso tem preocupações mais urgentes, pois precisará lidar com várias questões de seleção defensiva.

Além disso, eles têm preocupações com lesões em quatro zagueiros centrais antes do que se espera ser um confronto de muitos gols contra o Girona.

O Real Madrid então viaja para Bilbao no meio da semana. Sua única derrota sem Vinícius na La Liga na última temporada foi contra o Athletic em San Mamés. No entanto, o confronto deve ser mais fácil nesta temporada, já que o Athletic parece muito pouco convincente.

Os bascos venceram apenas três de seus últimos 15 jogos em todas as competições. Apostar na vitória do Real com uma probabilidade implícita de 55,6% parece oferecer valor.

Eles então recebem o Celta Vigo no Bernabéu. Os Blancos marcaram 19 gols em seus últimos cinco jogos em casa contra o time galego.

É provável que marquem mais de 2,5 gols nessa partida com uma probabilidade implícita de 54,5%.