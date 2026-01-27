Tendência de gols na Champions League cria oportunidades de apostas no último dia de jogos da fase de grupos

O palco está montado para um final dramático da fase de grupos. A diferença de gols, provavelmente, será um fator crucial na determinação das classificações finais.

Mercados de gols na Champions League Odds Barcelona x Copenhagen: mais de 4,5 gols 2.40 Eintracht Frankfurt x Tottenham: mais de 3,5 gols 2.50 Ajax x Olympiacos: mais de 3,5 gols 2.60

Por que o último dia de jogos pode ter muitos gols pela Europa

O novo formato da fase de grupos foi, em parte, introduzido para aumentar a tensão até o último dia de jogos. Na próxima quarta-feira, é exatamente esse tipo de cenário de alto risco que se espera.

Todos os 18 jogos da Champions League começarão simultaneamente, e quase todos os times têm algo pelo que lutar. A corrida pelo top oito está em um fio da navalha, com os clubes classificados entre o sexto e o décimo terceiro lugar todos com 13 pontos.

Todos esses times precisam vencer para ter uma chance realista de passagem direta para as oitavas de final.

É um cenário semelhante para o Tottenham e, muito provavelmente, para o Liverpool, que atualmente estão logo acima desse grupo de equipes.

Mais abaixo na tabela, vários clubes estão em busca de vitórias enquanto lutam pelo top 24. Com tantos treinadores propensos a correr riscos, os gols podem surgir.

Houve uma média de 3,39 gols por jogo na fase de grupos até agora. Isso equivale a um a cada 27 minutos, com 58% de todos os gols acontecendo no segundo tempo.

As várias permutações em jogo sugerem que veremos muita ação no terço final enquanto a fase de grupos se conclui. Na temporada passada, houve uma média de 3,27 gols por jogo em todo o torneio, excluindo as rodadas de qualificação.

No entanto, o último dia de jogos na fase inicial teve uma média de 3,56 gols por 90 minutos. Metade das partidas da oitava rodada contou com quatro ou mais gols.

Com ainda mais clubes precisando de vitórias este ano, há razão para esperar mais gols do que em dias de jogos anteriores. Isso sugere que os apostadores podem encontrar valor em várias partidas pela Europa.

Onde esperar os jogos com muitos gols

O confronto em casa do Barcelona com o FC Copenhagen é, certamente, um que se destaca. Os catalães estão, atualmente, uma posição abaixo do top oito por conta da diferença de gols.

Isso os deixa em busca de uma grande vitória contra um time que já sofreu 2,43 gols por jogo até agora.

Os jogos da Champions League envolvendo o time de Hansi Flick tiveram uma média de 4,43 gols por 90 minutos nesta temporada. Isso é mais do que qualquer outro clube, exceto o Borussia Dortmund.

Apostar em mais de 4,5 gols é, portanto, atraente, com uma probabilidade implícita de 41,7% no Camp Nou.

O Eintracht Frankfurt não fica muito atrás do Barça, com seus jogos na Champions tendo uma média de 4,14 gols.

Infelizmente para os alemães, a maioria deles foi contra. Eles têm o pior recorde defensivo da competição, sofrendo 19 gols até agora.

Isso é uma boa notícia para o Tottenham, que visita o Deutsche Bank Park em sua última partida. O time de Thomas Frank precisará dar tudo de si por três pontos contra adversários já eliminados.

Apostar em mais de 3.5 gols parece oferecer valor, com uma probabilidade implícita de 38,1%.

Em Amsterdã, o confronto do Ajax com o Olympiacos será uma das partidas-chave na corrida pelo top 24. Os visitantes ocupam atualmente a última vaga para os play-offs da fase eliminatória.

No entanto, um empate não será suficiente. Seus adversários estão dois pontos atrás e precisam vencer para ter qualquer chance.

Isso deve ser a receita para um confronto aberto. Mais de 3,5 gols aconteceram em cinco dos últimos seis jogos do Ajax em todas as competições.

Apostar em uma repetição pode ser uma jogada inteligente, já que ambos os lados buscam permanecer na Champions League na quarta-feira.