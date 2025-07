Favoritos ao título da Sul-Americana 2025: quem pode levantar a taça?

Fluminense: elenco motivado e experiente

Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense manteve a base vencedora e chegou forte também na Sul-Americana. Com Renato Gaúcho no comando e jogadores como Martinelli e Cano em boa fase, o time mostra equilíbrio entre ataque e defesa.

No Brasileirão, se mantém entre os primeiros e tem feito valer o mando de campo no Maracanã. Agora, após a grande campanha no Mundial, sonha com mais uma conquista internacional em sua sala de troféus.

O Fluminense entrou em campo em 43 oportunidades em 2025, com 22 vitórias, 12 empates e nove derrotas. A equipe marcou 67 gols e sofreu 34.

Na Sula, fez campanha segura na fase de grupos e chega às oitavas com um elenco acostumado a decisões. Foram seis jogos disputados, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe marcou 11 gols e só sofreu dois. A regularidade pesa a favor — assim como a experiência coletiva.

Candidato ao título Odds Casa de apostas Fluminense 6.00 EstrelaBet

Atlético-MG: força ofensiva e elenco com profundidade

O Atlético-MG vem fazendo um ano abaixo, é verdade, mas isso não pode fazer com que a equipe seja subestimada nas fases decisivas. Hulk continua marcando gols, Rony busca reencontrar seu melhor momento e o técnico Cuca faz ajustes na equipe. O time faz uma campanha regular no Brasileirão e mostrou consistência recentemente.

Até o momento, o Galo fez 36 jogos em 2025, com 18 vitórias, 13 empates e apenas cinco derrotas, marcando 55 gols e sofrendo 24.

Na Sul-Americana, o Galo fez sete jogos, grande parte com o time reserva, e somou três vitórias, três empates e uma derrota. Em qualquer um dos outros grupos, provavelmente teria terminado na liderança.

Apesar de não ter terminado a fase de grupos na liderança, o Galo chegou forte nos playoffs, venceu o Atlético Bucaramanga e encaminhou a classificação. O elenco é profundo, a defesa vem funcionando e o time mostrou que sabe jogar fora de casa. A expectativa é de briga até o fim.

Candidato ao título Odds Casa de apostas Atlético-MG 6.00 EstrelaBet

Independiente: tradição argentina e experiência em mata-mata

O Independiente não tem o elenco mais valioso da Sul-Americana, mas tem algo que poucos carregam: camisa. Com sete títulos de Libertadores, o clube argentino é um dos maiores campeões do continente e construiu sua fama justamente em competições eliminatórias. Não importa o momento ou o adversário — o Rey de Copas costuma crescer quando o mata-mata começa. Em 2025, a equipe mostrou solidez na fase de grupos, com quatro vitórias em seis jogos, e garantiu a classificação com autoridade.

O time não depende de nomes individuais. Tem uma base jovem, bem trabalhada, e um sistema defensivo confiável. Dentro de casa, costuma impor ritmo e controlar o jogo, e fora consegue ser competitivo sem abrir mão da organização.

O Independiente jogou 28 partidas no ano, vencendo 16, empatando sete e perdendo cinco. Foram 47 gols marcados e 21 sofridos.

É o típico adversário que não oferece espaço para erro. Mesmo sem o brilho de outros clubes argentinos ou a força de mercado dos brasileiros, o Independiente tem identidade, e isso conta muito numa reta final de torneio.

Candidato ao título Odds Casa de apostas Independiente (ARG) 7.40 EstrelaBet

Independiente del Valle: organização tática e poder de decisão

O Independiente del Valle já deixou de ser surpresa faz tempo. O clube equatoriano construiu um modelo de gestão que dá resultado: categorias de base fortes, treinador com identidade tática e um estilo de jogo claro. Não tem o elenco mais badalado, mas compensa com organização, intensidade e jogadores formados em casa. No cenário sul-americano, virou sinônimo de time difícil, que não treme.

Na Libertadores, caiu num grupo pesado, com River Plate, Barcelona e Universitário, e terminou em terceiro, o que o levou direto para os playoffs da Sul-Americana. A campanha teve momentos bons, mas faltou regularidade fora de casa para seguir na principal competição do continente.

O Del Valle tem 27 jogos na temporada, com 14 vitórias, nove empates e quatro derrotas, com 49 gols marcados e 29 sofridos.

Mesmo assim, o desempenho mostrou que o time é competitivo, e isso já foi provado na primeira partida dos Playoffs, contra o Vasco. A equipe não tomou conhecimento dos brasileiros e aplicou uma goleada de 4 a 0, muito difícil de ser revertida na partida de volta.