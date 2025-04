São Paulo, Palmeiras ou Flamengo: quem tem mais chance do tetra na Libertadores?

Confira as odds das casas de apostas para determinar quem é o favorito.

A Libertadores começa nesta terça-feira (01/04), com o jogo entre Fortaleza e Racing e com a expectativa de mais uma equipe brasileira conquistar a competição, o que vem se tornando rotina nos últimos anos. Fortaleza e Bahia buscam o seu primeiro título do torneio, o Botafogo o bicampeonato seguido, o Internacional o seu tricampeonato e São Paulo, Palmeiras e Flamengo querem chegar ao tão sonhado tetra do torneio.

Veja as odds das melhores casas de apostas para os favoritos da Libertadores 2025:

O que dizem as casas de apostas?

Observando as odds de apostas a longo prazo das casas de apostas, percebemos que o Flamengo é apontado não apenas como o time brasileiro favorito a conquistar o torneio, mas também a equipe com mais chances de ser a grande vencedora. Com odd de 4.50 na bet365, o time carioca é colocado como favorito para voltar a vencer o torneio.

Logo atrás, com odd de 5, aparece o Palmeiras. Mesmo com um desempenho fraco e após fazer uma primeira fase de Paulistão muito ruim, o Verdão é apontado como favorito a conquistar o torneio, principalmente porque o seu grupo é relativamente fácil e o time não deve ter dificuldades.

Outro ponto que favorece o Palmeiras é que Vélez Sarsfield e Peñarol, que estão no outro grupo, estão em crise nos seus torneios nacionais e ainda não apresentaram um bom futebol.

Quase como um azarão neste grupo, aparece o São Paulo. Um novo título do Tricolor Paulista está pagando uma odd de 10, na bet365. A aposta é que possamos ter já na próxima fase um confronto entre brasileiros e o São Paulo seria candidato a já cair nessa fase, por isso uma odd tão alta para um título dos paulistas.

Para se ter uma ideia, Botafogo, Internacional e River Plate estão com odds menores para conquistar o torneio e são apontadas com maior favoritismo para levantarem a taça da competição.

Clubes brasileiros na Libertadores 2025

Para definir os favoritos para conquistar a competição, é preciso destacar como estão os grupos e quais as principais dificuldades que os times devem ter.

Flamengo tem folga no Grupo C

Logo no Grupo C, temos a presença do Flamengo, que terá apenas a LDU como adversário mais qualificado. Central Córdoba e Deportivo Táchira correm logo por fora, mas devem brigar por uma vaga na Sul-Americana. Os classificados deste grupo enfrentam os times do Grupo D, que conta entre outras equipes com o São Paulo.

Mercado Palpite Odds na Betsul Grupo C - Vencedor Flamengo 1.27

São Paulo não pode vacilar no Grupo D

Diferente do grupo do Flamengo, o Tricolor Paulista terá alguns problemas para se classificar, ainda mais porque irá enfrentar times tradicionais na Libertadores. Logo de cara a equipe terá pela frente o Talleres, que apesar de não ser um time muito grande, sempre costuma complicar quando joga competições internacionais.

Alianza Lima e Libertad, são figuras sempre presentes no torneio e querem conseguir a classificação para terem chance de voltarem a brilhar no torneio. Caso o São Paulo se complique, pode enfrentar já na fase seguinte o Flamengo, o que já impede logo cedo de um dos dois times ter a chance do tetra.

Mercado Palpite Odds na Betsul Grupo D - Vencedor São Paulo 1.54

Palmeiras tirou sorte grande no Grupo G

Quem teve certa sorte no sorteio foi o Palmeiras, que não vem jogando bem. Os paulistas estão no mesmo grupo que Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño e não devem ter muita dificuldade para se classificar, já que a equipe paraguaia é a única forte do grupo.

Entretanto, é preciso destacar que o time não vem tendo atuações muito qualificadas. Também é preciso pontuar que na próxima fase a equipe poderá ter pela frente Peñarol, Olímpia ou Vélez Sarsfield, time que possuem uma grande qualidade.

Mercado Palpite Odds na Betsul Grupo G - Vencedor Palmeiras 1.18

