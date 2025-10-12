Santos em crise sem Neymar: Apostas apontam risco de rebaixamento

A ausência de Neymar escancarou os problemas do Santos. O time não vence, o ataque não funciona e a luta contra o rebaixamento ganhou força.

Mercado Odds na Superbet Santos para perder o próximo jogo 3.55 Santos para ser rebaixado 3.75

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

Neymar fora, Santos em queda livre

O Santos vive um dos momentos mais delicados de sua história recente. A equipe soma apenas 28 pontos em 26 jogos, ocupa a 16ª posição no Brasileirão e está três pontos acima da zona de rebaixamento.

Os números são piores do que os registrados na trágica campanha de 2023 — e as chances de nova queda já chegam a 30,1%, segundo os principais modelos de probabilidade.

A ausência de Neymar, afastado por lesão até novembro, escancarou a fragilidade do elenco. Desde que o camisa 10 saiu, o Santos venceu apenas uma das últimas sete partidas, marcou poucos gols e passou a depender de lampejos individuais.

O impacto é duplo: técnico e emocional. Sem sua principal referência, o time perdeu profundidade, criatividade e poder de decisão — justamente os elementos que o mantinham competitivo.

Além da queda de desempenho ofensivo, o sistema defensivo também desmoronou. O Peixe tem mostrado falhas constantes em transição, dificuldade de marcação pelos lados e vulnerabilidade em bolas aéreas.

São sete gols sofridos nos últimos cinco jogos, com erros de posicionamento e lentidão na recomposição.

Retrospecto recente e pressão crescente

O clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima quarta-feira, dia 15 de outubro, promete ser um divisor de águas.

E o histórico recente não ajuda: o Santos perdeu os três confrontos contra o rival em 2025, com cinco gols sofridos e apenas dois marcados.

O desempenho em clássicos é um retrato fiel da temporada — um time que não reage sob pressão e que, mesmo em jogos grandes, parece sem identidade.

As odds da Superbet refletem perfeitamente esse cenário. Para o próximo jogo, o Santos aparece com 3.55 para perder, enquanto as chances de rebaixamento estão em 3.75.

Na prática, o mercado já enxerga o Peixe como um candidato real à queda, e apostar contra o time tem sido uma tendência entre os traders esportivos nas últimas rodadas.

A sequência é cruel: além do Corinthians, o Santos ainda enfrenta adversários diretos na briga contra o rebaixamento, como o Vitória e clubes do topo da tabela, especialmente o Palmeiras.

A margem de erro é mínima e a instabilidade emocional pode ser o maior inimigo nessa reta final.

Ruim com Neymar, pior sem ele

O peso de Neymar no Santos vai muito além do nome. Ele é o centro técnico e emocional da equipe e os números provam isso.

Das sete vitórias do Peixe no Brasileirão, cinco aconteceram com o camisa 10 em campo. Em 13 partidas disputadas, Neymar marcou três gols e deu seis assistências, sendo titular em 11 delas.

Quando ele joga, o Santos se movimenta melhor, cria mais chances e impõe presença ofensiva, mesmo diante de adversários superiores.

Sem o craque, porém, o time parece perder o rumo. O Santos marca menos, produz pouco e depende quase exclusivamente de lances isolados para ameaçar os rivais.

A ausência de Neymar escancarou a falta de um substituto capaz de organizar o meio e acelerar as transições — algo que o elenco atual não consegue oferecer.

Além do impacto técnico, o lado psicológico também pesa. O camisa 10 é visto como referência dentro do vestiário, e sua presença em campo eleva o nível competitivo do grupo.

Sem ele, o Santos perde confiança, intensidade e foco — características vitais em uma briga direta contra o rebaixamento.

Alerta ligado na Vila Belmiro

O Santos chegou a outubro sem vitórias convincentes, sem Neymar e sem um norte tático definido. A equipe parece repetir o roteiro de 2023: um início irregular seguido por uma queda livre nas rodadas finais.

O clima nos bastidores é de apreensão, com desconfiança interna e pressão externa crescendo a cada rodada. O que antes era esperança por uma arrancada virou medo de um novo colapso — e o elenco, que deveria reagir, parece sentir o peso da própria camisa.

O clássico contra o Corinthians surge como divisor de águas. Mais do que um jogo, será um teste de sobrevivência. Uma derrota pode empurrar o Peixe de volta ao Z-4 e consolidar o cenário que as odds da Betano já antecipam: 3.75 para o rebaixamento.

É o tipo de partida que define rumos, muda vestiários e escancara o que muitos já percebem: o Santos vive uma crise mais profunda do que os números mostram.

Enquanto Neymar segue no departamento médico e o time busca reencontrar o equilíbrio, os dados são frios e preocupantes.

O Santos é uma equipe que marca pouco, sofre demais e raramente consegue impor ritmo de jogo. A cada rodada, a margem de erro diminui.

A realidade é dura: se não reagir agora, o clube pode reviver, em menos de dois anos, o pesadelo que parecia superado.