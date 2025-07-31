Rodrygo virou o protagonista da vez na janela de transferências europeia. Com a chegada de novos astros ao Real Madrid na última temporada, cresce a especulação sobre uma possível saída do brasileiro. Os rumores tomaram conta dos bastidores e, como sempre, impactaram o mercado de apostas.

Na bet365, o mercado Transferências - Especiais para o destino para Rodrygo está entre os mais movimentados. O que também chama a atenção é o equilíbrio entre os possíveis destinos.

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Futuro de Rodrygo: para onde brasileiro pode ir?

Os rumores não são novos, mas ganharam força nas últimas semanas. Liverpool, Tottenham e Arsenal aparecem como possíveis destinos, enquanto o Real Madrid ainda lidera como favorito para seguir contando com o atacante.

A disputa segue aberta, com mudanças constantes nas odds, algo bastante comum em mercados tão especulativos.

O destaque, porém, vai para o Liverpool, que chegou a ver suas odds caírem de 9.00 para 2.50 em poucos dias. O Tottenham também foi alvo de movimentações semelhantes, mas voltou a figurar como azarão após declarações na imprensa.

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Análise das odds: veja quem lidera a corrida por Rodrygo

As odds da bet365 ajudam a entender como o mercado enxerga o futuro do atacante brasileiro.

Vale lembrar que essas odds refletem o momento da publicação e podem mudar rapidamente. Por isso, acompanhar o mercado em tempo real é essencial para encontrar boas oportunidades.

Time Odds para contratar Rodrygo na bet365 Real Madrid (Seguir no clube) 2.10 Liverpool 2.37 Manchester City 9.00 Arsenal 13.00 Tottenham 13.00 Qualquer time da Arábia Saudita 17.00

Odds sujeitas a alterações. Última alteração feita dia 31/07, às 10h05.

Quando fecha o mercado? Prazo final para contratações

A janela de transferências europeia segue até o início de setembro. Sendo assim, a bet365 estabeleceu como prazo deste mercado o dia 03/09/2025.

Até lá, muitas especulações devem surgir, principalmente em torno de jogadores como Rodrygo, que ainda não têm futuro definido e estão no radar de diversos gigantes. Qualquer movimentação deste tamanho pode mudar os panoramas dos campeonatos europeus.

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Como apostar no destino de Rodrygo na bet365?

Apostar no mercado de transferências pode parecer diferente à primeira vista, mas o processo é simples e direto, especialmente na bet365, onde tudo é otimizado para a experiência mobile.

Se você está acompanhando a novela sobre o futuro de Rodrygo Real Madrid e quer transformar essa informação em uma aposta estratégica, vale a pena explorar esse tipo de mercado, e o primeiro passo é criar seu cadastro na bet365.

Criando uma conta

Para criar uma conta, siga o simples passo a passo:

Acesse o site oficial da bet365 pelo navegador do celular ou diretamente no bet365 app; Logo dpeois, clique em “Registre-se”; Preencha os dados solicitados, como por exemplo telefone, e-mail, nome, data de nascimento e CPF; Informe o código de indicação bet365 no campo indicado, se tiver um; Leia e aceite os Termos e Condições para concluir o cadastro e fazer o seu primeiro depósito.

Apostando no mercado de transferências

Depois de criar sua conta e garantir o acesso ao catálogo completo da bet365 Brasil, o próximo passo é navegar até o setor de mercados especiais — onde as apostas sobre o futuro dos jogadores estão concentradas.

O mercado de transferências oferece um leque dinâmico de opções. As odds mudam conforme as notícias saem, as entrevistas ganham força e os bastidores se agitam. Isso cria um ambiente perfeito para quem gosta de analisar, comparar e agir no momento certo.

Para começar, basta:

Entre na sua conta bet365; Vá até a seção “Futebol” e selecione “Mercado de Transferências”; Procure pela opção “Destino de Rodrygo”; Escolha a equipe desejada e clique na odd; Insira o valor da aposta e confirme.

Termos e Condições da bet365

Como em qualquer promoção ou aposta especial, é sempre importante ficar atento às regras de uso e às condições gerais da casa. Ainda que o processo de registro e o funcionamento dos mercados sejam simples, o ideal é sempre apostar com consciência.

A bet365 é confiável, e uma das plataformas mais seguras e completas do mercado, com reputação consolidada no Brasil e no exterior. Mesmo assim, vale dedicar um tempo para entender o funcionamento da oferta e tirar o máximo proveito das suas apostas.

Confira alguns dos T&Cs da plataforma: