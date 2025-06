Prévia de apostas do Grupo E do Mundial de Clubes: Boas odds para vencedor

Embora a Inter de Milão seja a favorita para vencer o Grupo E, o River Plate da Argentina pode surpreender e conquistar o primeiro lugar.

Vencedor Grupo E Odds na Superbet Inter Milan 1.40 River Plate 3.30 Urawa Red Diamonds 17.00 Monterrey 20.00

De acordo com o Opta Analyst, a Inter de Milão é a favorita para vencer o Grupo E. No entanto, o River Plate oferece um grande valor com uma chance de 10,8% de vitória.

Odds sujeitas a mudança. Última atualização feita dia 13/06, às 14h25.

O vencedor do Grupo E na Copa do Mundo de Clubes de 2025 ainda não está decidido

Embora a Inter de Milão seja a grande favorita para liderar o grupo, com 79% de chance segundo o Opta Analyst, muita coisa aconteceu nos bastidores do clube. Isso pode desestabilizá-los e abrir caminho para um azarão se destacar.

Inter de Milão

Após perder para o Napoli no último dia da temporada da Série A e não conseguir seu segundo título consecutivo na liga, a Inter de Milão focou na Liga dos Campeões. No entanto, eles foram simplesmente superados por um PSG mais forte e novamente terminaram como vice-campeões.

Simone Inzaghi deixou seu cargo por consentimento mútuo ao final da temporada. Sem conquistar troféus na última temporada, os Nerazzurri agora têm uma chance no grande evento global de clubes.

Eles já levantaram este troféu antes, embora em sua antiga iteração, em 2010, quando venceram o TP Mazembe na final em Abu Dhabi. Este ano, são favoritos para sair do Grupo E como vencedores. No entanto, com a mudança de técnico e a chegada de Christian Chivu, podem precisar se adaptar ao novo treinador.

Embora tenham sido efetivamente o segundo melhor time da Europa, perder o troféu significa que têm algo a provar. Ainda assim, esses dois desafios próximos podem afetar mentalmente o elenco, que agora precisará se reagrupar para lutar por este título.

Eles dependerão fortemente de jogadores como Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Nicolo Barella. No entanto, seu desempenho contra o PSG revelou vulnerabilidades que os adversários podem explorar.

River Plate

O River Plate, um dos clubes de futebol mais renomados da Argentina, está fazendo sua terceira aparição nesta competição. Eles já chegaram à final em 2015, mas foram derrotados por um Barcelona repleto de estrelas, incluindo Luis Suárez e Lionel Messi.

Os 38 vezes vencedores da Primera Division não se saíram bem na competição doméstica na última temporada. Foram eliminados das quartas de final dos playoffs do Apertura pelo eventual campeão Platense nos pênaltis.

Eles são um time com uma rica história e agora contam com jogadores como Manuel Lanzini, que voltou ao seu primeiro clube após vencer a Liga da Conferência Europa com o West Ham. Los Millonarios são liderados por Marcelo Gallardo, que está em sua segunda passagem no clube após um curto período na Arábia Saudita com o Al Ittihad. Ele vai tentar replicar o sucesso que teve em sua primeira passagem.

A forma deles na Copa Libertadores é a que apoiarão na CWC, já que estão invictos em seis jogos e lideraram seu grupo para se classificar para as oitavas de final da competição. Eles estarão de olho no mesmo sucesso nesta competição.

Monterrey

O time mexicano Monterrey está fazendo sua sexta aparição na Copa do Mundo de Clubes. Apenas o Auckland City e o Al Ahly estiveram neste torneio mais vezes do que a equipe da Liga MX. Seu maior feito foi garantir o terceiro lugar, algo que fizeram duas vezes - uma vez em 2012 e depois novamente em 2019.

Chegaram a esta edição por causa de sua vitória na Liga dos Campeões da CONCACAF de 2021 e estarão ansiosos para deixar sua marca nesta competição. La Pandilla pode contar com um dos melhores capitães da Europa para guiá-los em campo.

Sergio Ramos liderará os Brancos e Azuis, vestindo a camisa 93 aos 40 anos e sem dar sinais de desacelerar. Ele venceu quatro títulos da Liga dos Campeões da UEFA e participou de 180 jogos pela Espanha. Essa experiência, junto com jogadores como Sergio Canales e Hector Moreno, só pode beneficiar o Monterrey quando estiver nos EUA.

O time mexicano também é administrado pelo ex-assistente do Manchester City, Domènec Torrent, que foi nomeado no mês passado.

Urawa Red Diamonds

Os pesos pesados da J1 League, Urawa Red Diamonds, fazem sua quarta aparição na Copa do Mundo de Clubes, representando o Japão. Sua melhor performance foi em 2007, quando chegaram às semifinais, mas foram derrotados pelo eventual vencedor, o AC Milan.

Eles garantiram sua vaga para os Estados Unidos depois de vencer a Liga dos Campeões da AFC, provando que são um time a ser observado. No entanto, eles têm sido fracos desde aquela vitória em 2002, qualificando-se para a competição continental apenas uma vez depois disso, onde não conseguiram avançar além da fase de grupos.

Com a maioria dos jogadores baseados em casa e uma pitada de brasileiros, eles têm 19,8% de chance de sair do Grupo E.

River oferece a opção perfeita para valor e forma

Como sugere o Opta Analyst, apenas dois times valem a pena apoiar para vencer o grupo; no entanto, apostar na Inter de Milão não oferece muito valor. Os Neazzurri têm a maior porcentagem de chance de vencer seu grupo em toda a competição da Copa do Mundo de Clubes, por isso vale a pena escolher o River Plate.

O River está em excelente forma, invicto nos últimos 18 jogos após 90 minutos em todas as competições. Foi uma infelicidade que eles sofreram derrotas nos pênaltis para o Platense na Apertura Argentina e para o Talleres Córdoba na Supercopa. Antes dessa derrota nas quartas de final, Los Millonarios estavam em uma sequência de cinco vitórias consecutivas.

Com o jovem fenômeno de 17 anos, Franco Mastantuono, ainda nas fileiras deles, o River pode vencer qualquer um, especialmente se sua forma na Copa Libertadores servir de referência (3 vitórias, 3 empates).

Enquanto isso, o Monterrey tem apenas 7,1% de chance de liderar o grupo. Embora haja valor em apoiar a equipe mexicana, passar deste grupo provavelmente está além de seu alcance.

Os Urawa Reds têm enfrentado dificuldades recentemente na J1 League. Eles venceram apenas dois de seus últimos sete jogos (2 derrotas, 3 empates), o que significa que apostar neles para superar os três lados provavelmente não dará retorno.