Prévia de apostas do Grupo D do Mundial de Clubes: Azarão oferece grande valor

O Flamengo está no topo da Série A brasileira. Sua solidez defensiva os torna o principal rival do Chelsea no Grupo D.

Vencedor do Grupo D Odds na Superbet Chelsea 1.57 Flamengo 3.30 Los Angeles FC 7.00 Esperance de Tunis 40.00

Com Filipe Luís liderando o Flamengo, vamos explicar por que apenas dois times têm uma chance real de vencer o Grupo D.

Os claros favoritos do Grupo D tornam as apostas mais simples

Enquanto alguns grupos da Copa do Mundo de Clubes de 2025 parecem mais abertos do que outros, é provável que o Grupo D tenha um resultado mais previsível. Os grandes gastadores da Premier League, Chelsea, foram emparelhados com os poderosos brasileiros do Flamengo, além do time da MLS, Los Angeles FC, e do modesto Esperance de Tunis da Tunísia.

Chelsea

O Chelsea avançou para as vagas de qualificação da Liga dos Campeões nas etapas finais da temporada 2024/25 da Premier League. Os Blues de grandes gastos se saíram bem no momento certo para garantir o futebol da Liga dos Campeões na próxima temporada.

Enzo Maresca está construindo um elenco jovem e emocionante, com potencial para ser explosivo e imparável. No entanto, este time jovem e vibrante ainda é inconsistente e inexperiente no maior palco.

Eles continuam a adicionar ao seu elenco na preparação para a Copa do Mundo de Clubes de 2025, já que Liam Delap chegou do Ipswich Town após uma impressionante temporada de estreia na Premier League. Ele estará ansioso para impressionar e pode desafiar Nicolas Jackson por uma vaga no time titular.

Flamengo

O Flamengo, clube brasileiro, é o clube mais apoiado do país e será o centro das atenções na Copa do Mundo de Clubes deste verão. Eles estão em excelente forma doméstica e lideram a Série A brasileira, tendo sofrido apenas quatro gols em 11 partidas.

Enquanto isso, têm sido prolíficos no ataque, atualmente com uma média de 2,18 gols marcados por jogo. Seu artilheiro e jogador mais influente é Giorgian de Arrascaeta, que marcou nove gols e fez quatro assistências em nove jogos da Série A.

O experiente internacional uruguaio nunca esteve em melhor forma. Além disso, ele é uma presença importante no time, após passar os últimos sete anos com o Mengão.

Los Angeles FC

O Los Angeles FC está jogando na MLS como time de expansão há apenas sete anos, mas sua forma continental lhes garantiu uma vaga na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Em contraste, sua forma doméstica tem sido irregular ao longo desta temporada. Eles venceram apenas sete de suas 16 partidas na MLS e estão em quinto na Conferência Oeste. No entanto, conseguiram uma vitória moral por 3-1 sobre o Sporting KC em seu último jogo da MLS antes de sua campanha na Copa do Mundo de Clubes.

O ex-atacante do Chelsea, Olivier Giroud, está entre as fileiras do LA FC e estará ansioso para enfrentar seu antigo clube. Denis Bouanga é central na sua capacidade de marcar e criar jogadas no último terço. O atacante francês é o jogador-chave, tendo marcado 48 gols nas últimas duas temporadas e meia.

Esperance de Tunis

O Esperance de Tunis é um gigante do futebol tunisiano, mas é relativamente modesto em termos globais. Eles têm 34 títulos da primeira divisão na Tunísia e ganharam a Liga dos Campeões da África quatro vezes, mais recentemente em 2018/19.

Os Sorridentes participaram três vezes na Copa do Mundo de Clubes, com seu melhor resultado sendo um quinto lugar em uma versão de menor escala do torneio.

O ala argelino Youcef Belaili é a maior ameaça do Esperance de Tunis. Atualmente em sua terceira passagem com os Sorridentes, o atacante pela esquerda, que já conquistou 57 convocações internacionais, é um dos jogadores mais experientes. Além disso, eles têm dois jogadores brasileiros, Rodrigo Rodrigues e Yan Sasse, que jogaram profissionalmente no Brasil antes de serem transferidos para a capital tunisiana.

Por que é difícil apoiar o Chelsea para liderar o Grupo D com odds tão baixas

Os mercados de apostas atualmente dão ao Chelsea 73,53% de chance de vencer o Grupo D. No entanto, o retorno em apoiar os Blues com odds tão baixas não vale o risco.

O jovem elenco do Chelsea lutou duro para garantir um lugar entre os quatro primeiros na Premier League, além de participar de recentes amistosos internacionais. É possível que os homens de Maresca fiquem muito desgastados física e mentalmente para brilhar no torneio deste verão.

Quanto ao Flamengo, eles estão cheios de confiança antes da campanha doméstica de 2025. O ex-meio-campista do Chelsea, Jorginho, é uma presença calmante à frente da zaga. Enquanto isso, o ex-Meio-campista do Marselha e da Roma, Gerson, é o forte capitão do time.

Com uma probabilidade de apenas 26,67% de vencer o Grupo D, uma pequena aposta no Flamengo para liderar a tabela pode ser a aposta de valor. Apostar que Flamengo e Chelsea se classificarão no Grupo D pode ser uma jogada inteligente, se for possível.

O elenco do Los Angeles FC não possui qualidade e experiência de nível elite, e como resultado, eles enfrentarão dificuldades, apesar de jogar em casa. A equipe carece de suas antigas estrelas, Diego Rossi e Carlos Vela, o que pode tornar um torneio como este imprevisível.

Quanto ao Esperance de Tunis, eles podem ter uma oportunidade de disputar o terceiro lugar no Grupo D se conseguirem um resultado positivo contra o LA FC. Eles têm uma mentalidade vencedora, tendo perdido apenas dois de seus 30 jogos na primeira divisão tunisiana de 2024/25.