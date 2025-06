Prévia de apostas do Grupo C do Mundial de Clubes: Auckland City é azarão

Embora o Auckland City seja um clube amador que está competindo contra equipes de elite, eles não devem ser descartados ainda.

Vencedor do Grupo C Odds na Superbet Bayern Munich 1.50 Benfica 4.00 Boca Juniors 5.00 Auckland City 50.00

Como apenas o Bayern de Munique é esperado para vencer o Grupo C, há muito valor em apostar nos azarões.

As odds estão sujeitas a atualizações. Odds atualizadas dia 13/06, às 12h.

Grupo C será uma disputa pelo segundo lugar

Assim como acontece com a maioria dos grupos nesta Copa do Mundo de Clubes de verão, o Bayern de Munique é um candidato de destaque no Grupo C. Como é provável que vençam o grupo, outras equipes competirão pelo segundo lugar acreditando ter uma boa chance de conquistá-lo.

Bayern de Munique

O Bayern é a escolha óbvia no Grupo C e é altamente favorecido pelos apostadores. Liderados pelo membro do Hall da Fama da Premier League, Vincent Kompany, o Bayern conquistou o título da Bundesliga na última temporada. Eles têm o maior pedigree neste cenário e já venceram esta competição duas vezes, embora não em seu formato atual.

Enquanto o sucesso doméstico tem sido uma mera formalidade temporada após temporada, o último troféu não-doméstico do Bayern nesta competição foi em 2020, e eles chegaram a cinco quartas de final consecutivas da Liga dos Campeões desde então. Eles estarão motivados para vencer o título do Grupo C, já que falharam em vencer essas competições.

Com estrelas europeias como Harry Kane e Michael Olise, entre outros, nas fileiras, o Bayern será difícil de parar. A qualidade do seu elenco sugere que eles dominarão facilmente o Grupo C.

Benfica

Um dos "três grandes" de Portugal, o Benfica fará sua estreia no formato ampliado da Copa do Mundo de Clubes. Os gigantes portugueses se qualificaram para este torneio porque são a sétima melhor equipe elegível no ranking de quatro anos Europeu.

Eles perderam por pouco o título da Primeira Liga para o Sporting CP. Tiveram algum sucesso europeu na última temporada, chegando às oitavas de final da Liga dos Campeões antes de serem eliminados pelo Barcelona. No entanto, não conquistam um título continental desde 1962.

Álvaro Carreras está constantemente sendo associado a uma transferência para o Real Madrid, fazendo dele um nome destacado nas fileiras do Benfica. Apesar de nunca ter vencido esta competição, o ex-jogador do Madrid, Angel Di Maria, ainda é um jogador ofensivo forte aos 37 anos e tem vasta experiência no mais alto nível.

Boca Juniors

Um nome conhecido no futebol argentino, o Boca Juniors se classificou como a segunda melhor equipe elegível no ranking de quatro anos da CONMEBOL. O Boca conquistou pontos suficientes para se classificar para o novo torneio nos EUA através do caminho de ranking na Libertadores da CONMEBOL de 2023, que perderam para o Fluminense na final.

O Boca nunca venceu esta competição, mas tem três títulos da Copa Intercontinental em seu nome. Eles desfrutaram de sucesso doméstico recentemente, tendo liderado conjuntamente a Primera Division argentina após a primeira fase. No entanto, parecem ser um azarão nesta competição, já que não tiveram sucesso fora do país desde 2008.

A maioria dos nomes conhecidos associados ao Boca Juniors é de gerações passadas, incluindo Diego Maradona, Riquelme e Martin Palermo. Seu atual jogador estrela é Edinson Cavani, enquanto Marcos Rojo e Ander Herrera, ambos ex-jogadores do United, também vestem a famosa camisa azul.

Auckland City

Para não ser confundido com a equipe profissional Auckland FC, o Auckland City é o único time amador competindo na Copa do Mundo de Clubes. Portanto, não é surpresa vê-los classificados como grandes azarões para ter qualquer sucesso na competição.

O Auckland City é, de longe, o clube mais bem-sucedido da Oceania na história, tendo vencido 11 das últimas 13 Ligas dos Campeões da Oceania. Eles também detêm o recorde de maior número de aparições na Copa do Mundo de Clubes, sendo esta a 12ª vez.

Como um time amador, a maioria dos jogadores do Auckland é desconhecida. Os defensores Adam Mitchell e Niko Boxall representaram a seleção da Nova Zelândia, enquanto Angus Kilkolly marcou mais de 50 gols pelo clube.

Auckland City pode ser uma grande aposta de valor

O Auckland City pode ser um time para se observar. Eles estão com odds de três dígitos para vencer o Grupo C, o que é irrealista. Eles podem oferecer um ótimo valor de aposta em jogos únicos contra seus adversários do grupo.

Em um ano de azarões no futebol europeu, os apostadores aprenderam que as odds podem muitas vezes ser enganosas. Poucas competições europeias importantes foram vencidas pelos favoritos na última temporada, então o Auckland não deve ser descartado ainda.

Os neozelandeses estão em boa forma, pois entram neste torneio após oito jogos invictos. Isso certamente atraiu a atenção do Benfica e do Boca, que podem não estar necessariamente em uma disputa de duas equipes pelo segundo lugar atrás do Bayern.

Há pouco valor em apostar no Bayern, pois eles são os grandes favoritos. No entanto, tendo mostrado fraqueza em competições europeias às vezes na última temporada, o Benfica é provavelmente uma perspectiva mais atraente. Enquanto isso, as chances do Boca podem ser pequenas, pois exibiram uma forma inconsistente ao entrar no torneio, além de um elenco envelhecido.

O supercomputador da Opta dá ao Benfica uma chance de 30,4% de vencer o Grupo C, o que faz com que suas odds pareçam mais atraentes. Benfica e Bayern estavam equilibrados quando se enfrentaram na Liga dos Campeões na temporada passada. Em um jogo único, uma vitória do Benfica poderia alterar significativamente a classificação do grupo.

Uma pequena aposta no Benfica para liderar o Grupo C pode oferecer algum valor, enquanto uma aposta ainda menor no Auckland para terminar entre os dois primeiros proporcionaria um pouco de interesse.