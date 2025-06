Prévia de Apostas do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes: Verdão tem valor

O recorde continental perfeito do Palmeiras na Libertadores faz deles os concorrentes mais difíceis do Grupo A na Copa do Mundo de Clubes de 2025.

Vencedor do Grupo A Odds na Superbet Porto 2.45 Palmeiras 2.70 Inter Miami 4.00 Al Ahly 10.00

De acordo com o Opta Analyst, o Al Ahly tem 18,3% de chance de liderar o Grupo A, então há bastante valor nos egípcios como azarões.

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita dia 13/06, às 10h.

Grupo A parece uma disputa aberta na Copa do Mundo de Clubes de 2025

Porto

Enquanto a maioria dos grupos da Copa do Mundo de Clubes deste verão tem um favorito claro, o Grupo A parece ser um dos mais competitivos. Sem um grande favorito destacado para liderar o Grupo A, todas as quatro equipes acreditam ter chance de avançar para as fases eliminatórias.

O Porto faz parte dos ‘Três Grandes’ de Portugal, mas terminou fora das duas primeiras posições na Primeira Liga portuguesa nas últimas duas temporadas. Isso seria impensável para os torcedores do Porto nos anos 1990 e início dos anos 2000.

Apesar de ser o time mais bem classificado do Grupo A e o quinto melhor time europeu no torneio, há muitas interrogações sobre o potencial do Porto na Copa do Mundo de Clubes.

O Porto foi eliminado da Liga Europa na primeira fase eliminatória pelo AS Roma. Isso significa que eles não conseguiram progresso no futebol continental durante a temporada 2024/25, muito menos no futebol de clubes mundial.

Eles possuem poder ofensivo com Samu Aghehowa, segundo artilheiro da Primeira Liga, liderando o ataque, enquanto o jovem Rodrigo Mora traz o 'Fator X' do meio-campo. No entanto, o elenco carece de qualidade suficiente em áreas-chave para considerá-los claros favoritos a vencer o Grupo A.

Palmeiras

Os gigantes brasileiros, Palmeiras, são um dos times mais em forma do futebol brasileiro. Eles conquistaram títulos consecutivos da Série A em 2022 e 2023, mas só conseguiram o segundo lugar para o Botafogo em 2024. Estão bem posicionados para fazer outro forte desafio em 2025.

É o desempenho deles na Copa Libertadores que realmente chama a atenção. Eles venceram todos os seis jogos de futebol continental até agora nesta temporada para liderar o Grupo G, com quase três gols marcados por jogo.

Assim como o Porto, o Palmeiras também tem um jovem talento destacado em Estevao. Na semana passada, o jogador de 18 anos fez sua estreia pela seleção brasileira sob o comando do novo técnico Carlo Ancelotti. Ele já tem um acordo prévio para se transferir para o Chelsea após este torneio, então estará ansioso para deixar seu clube de infância em alta.

Inter Miami

Inter Miami garantiu uma vaga um tanto quanto sortuda na Copa do Mundo de Clubes de 2025 como “anfitriões”. Isso pode ter algo a ver com o fato de o elenco incluir ninguém menos que Lionel Messi e Luis Suárez.

Os Herons estão atualmente em terceiro lugar na Conferência Leste da MLS. Eles têm estado em ótima forma ultimamente, vencendo seu último jogo por 5-1 contra um Columbus Crew também em forma. Lionel Messi marcou alguns gols, enquanto Suárez também deixou o dele.

O problema do Inter Miami não é marcar gols, mas sim evitá-los na outra ponta. Nenhum time no top 7 da Conferência Leste sofreu mais gols que o Inter Miami. Sua abordagem aberta promete muito entretenimento, mas equipes como Porto e Palmeiras devem conseguir explorá-los no contra-ataque.

Al Ahly

O time egípcio Al Ahly é o azarão dos apostadores para o Grupo A na Copa do Mundo de Clubes. No entanto, os 12 vezes campeões da Liga dos Campeões Africanos são uma força respeitável no futebol africano.

Al Ahly venceu a principal divisão egípcia impressionantes 45 vezes. Eles terão um novo técnico para este torneio também. O ex-treinador do Orlando Pirates, Jose Riveiro, está assumindo o comando.

A ameaça ofensiva deste time vem do meio-campo, especialmente Emam Ashour, que tem sido o artilheiro do Al Ahly na liga e em competições continentais. Também vale destacar que o clube terminou em terceiro em quatro torneios anteriores da Copa do Mundo de Clubes, incluindo 2021 e 2023.

Por que acreditar no potencial do Palmeiras?

Com base na forma e no valor, há duas equipes que valem a pena apoiar no mercado de Vencedor do Grupo A.

O Palmeiras tem uma chance de 34,84% de liderar o Grupo A nos mercados de apostas. Os brasileiros raramente têm sido derrotados nas últimas temporadas, e seu recorde na Copa Libertadores em 2025 sugere que podem lidar com diferentes estilos de jogo.

O Porto tem uma chance de 42,19% de vencer o Grupo A. Isso parece desconcertante. Parece que a reputação dos times europeus foi supervalorizada neste caso. O Porto perdeu por 2-0 em um amistoso preparatório para o time letão Riga FC no domingo. Isso destruiu a pouca confiança que tínhamos em apoiá-los nas apostas diretas.

O Inter Miami terá Lionel Messi em suas fileiras, o que ainda é uma grande arma no arsenal de qualquer equipe. No entanto, a condição física de Luis Suárez permanece incerta, enquanto jogadores como Jordi Alba e Sergio Busquets estão longe de seus melhores momentos.

O recorde defensivo dos Herons também é uma grande preocupação, com times maiores e mais estabelecidos ávidos para explorar a estrutura aberta do Inter Miami.

A outra opção de valor parece ser o Al Ahly Cairo. O Opta Analyst acredita que os egípcios têm 18,3% de chance de vencer o Grupo A. No entanto, os mercados de apostas atribuem a eles uma probabilidade de apenas 10%.

Sugerimos apostar seriamente no Palmeiras para vencer o Grupo A, com uma aposta menor nos egípcios, especialmente dado o desempenho deles nas recentes Copas do Mundo de Clubes.