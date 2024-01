Parimatch bônus: Ganhe até R$1.500 na casa de apostas

O Parimatch bônus é de até R$1500. Saiba como ativar a oferta de boas-vindas, além das regras e rollover.

Embora esteja a pouco tempo no Brasil, com o Parimatch bônus, os novos usuários da plataforma podem obter até R$1500 em créditos de aposta.

Saiba tudo sobre o Parimatch bônus. A oferta é de até R$1.500 com o código de bônus Parimatch.

Quais são os bônus disponíveis na Parimatch?

Ao efetuar o seu cadastro no site da operadora, os novos usuários podem aproveitar um interessante bônus de boas-vindas. Aliás, com o incentivo extra, os jogadores têm a chance de experimentar diversos jogos sem colocar a mão no bolso.

Afinal, com o Parimatch bônus, a casa disponibiliza 100% do valor do primeiro depósito até R$1500. Outra vantagem é que os usuários não precisam de um código promocional Parimatch para aproveitar esta bonificação.

Isso acontece, pois ela está acessível para qualquer pessoa que se cadastrar no site pela primeira vez. Abaixo, você confere em detalhes as ofertas ativas na operadora no momento:

Produto Valor do bônus Código de bônus Parimatch Apostas esportivas Bônus de boas-vindas de 100% até R$1500 PARIGOAL Caça níqueis Bônus de boas-vindas de 100% até R$7500 Ativar oferta Outras promoções Freebet, cashback e mais… Ativar oferta

Para ficar por dentro de todas as promoções, bem como os seus termos e condições, recomendamos que visite o site da empresa. Com isso, você fica por dentro das regras de uso da bonificação em sua conta.

Parimatch bônus de boas-vindas: até R$1.500 em apostas esportivas

Este bônus de boas-vindas é destinado exclusivamente para as apostas online realizadas na seção de esportes do site. Ou seja, são 100% de bônus — até R$1500 — para realizar previsões gratuitamente na operadora. Em outras palavras, isso significa que ao fazer um depósito no site, ele é automaticamente dobrado, com novos créditos de aposta.

Imagine, por exemplo, que você fez um depósito de R$1.000, então, mais R$1.000 serão creditados na sua conta. Com isso, você terá no total R$2 mil para fazer previsões em qualquer modalidade esportiva.

Porém, vale lembrar que o limite da promoção é de R$1500. Portanto, mesmo fazendo um aporte inicial de R$2.000, o máximo de R$1.500serão creditados em sua conta. Ademais, para obter o Parimatch bônus, o usuário deve ter um cadastro válido e depositar, no mínimo, R$50.

Em nossa análise, verificamos também que o valor do bônus Parimatch está em conformidade com o mercado. Se você desejar, pode conferir as melhores ofertas para apostar. Para tanto, conheça os melhores sites de apostas com bônus.

Como obter o bônus de boas-vindas de apostas esportivas

Se você tem dúvidas sobre como fazer a ativação do bônus de boas-vindas em sua conta, não se preocupe. Abaixo, listamos os passos necessários para ajudá-lo a aproveitar a oferta de bônus Parimatch:

Primeiramente, acesse o site da Parimatch ; Na tela inicial, clique em “Cadastrar-se” e crie um login seguro; Use o código bônus Parimatch PARIGOAL; Por fim, clique em “Cadastrar-se”, para se registrar efetivamente no site.

Lembrando que, feito isso, o próximo passo é adicionar fundos à sua conta. Ou seja, não é nada complicado ativar o código promocional Parimatch. Tenha cuidado apenas para fazer um depósito elegível que, como vimos, é a partir de R$50.

Muitos operadores oferecem a oportunidade de um código promocional ao se registrar. Para verificar e obter mais detalhes sobre ofertas e promoções dessa natureza, confira a página código de bônus Parimatch.

Termos e Condições do bônus para esportes

Para desfrutar ao máximo do código promocional Parimatch, recomendamos fazer uma leitura atenta dos Termos e Condições. Assim, você descobrirá o passo a passo para habilitar o bônus de boas-vindas. Também, poderá esclarecer as regras de todas as ofertas em vigor.

Para facilitar sua experiência, detalhamos abaixo os critérios de uso do bônus Parimatch:

A oferta de boas-vindas é destinada exclusivamente a novos membros, com idade mínima de 18 anos;

A bonificação será concedida àqueles que realizarem um depósito inicial de no mínimo R$50, sendo liberada em até um dia após isso;

D epois de ter o bônus em mãos, o apostador tem sete dias, desde o registro, para atingir os critérios de aposta. Se não atendidos neste prazo, o código bônus Parimatch irá expirar;

Esse período exige que o valor do bônus seja apostado 16 vezes em seleções com odds de no mínimo 1.9;

O bônus do código promocional Parimatch é válido apenas para a área de apostas esportivas, seja no site ou no Parimatch app.

Para uma compreensão completa dos Termos e Condições relacionados ao código bônus Parimatch, recomendamos que acesse a plataforma.

Parimatch bônus: como conseguir?

Para aproveitar ao máximo o bônus de boas-vindas, siga estes passos:

Acesse a Parimatch , Complete seu registro na plataforma com o código de bônus PARIGOAL, Proceda com o primeiro depósito, assegurando-se de que seja no valor de R$50 ou mais; Imediatamente após, o bônus destinado às apostas esportivas será ativado em sua conta.

Só reforçando que, para obter mais detalhes sobre esta e outras promoções, você deve visitar o site da Parimatch. Confira também nosso artigo com dicas da Parimatch para iniciantes.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Quando surgirem questões sobre o código promocional Parimatch ou qualquer outra funcionalidade do site, o suporte da casa estará à disposição. Atualmente, o atendimento está disponível nos seguintes canais:

Chat ao vivo (24/7);

E-mail; ou

Telegram.

A empresa também conta com uma seção dedicada a questões frequentes sobre diversos assuntos. Assim, antes de utilizar os métodos acima, se preferir, você pode buscar uma solução na página de Perguntas Frequentes (FAQ) do próprio site.

Como a Parimatch Brasil paga?

Os usuários podem fazer retiradas da sua conta, utilizando meios de pagamento como o Pix e criptomoedas. No entanto, inicialmente o valor liberado para saque é limitado a R$500 por usuários que não têm a conta verificada ainda.

Lembrando que, para fazer um saque, seja pelo site ou pelo Parimatch app, basta clicar sobre o seu saldo, seguir para a opção “Retirar” e concluir o processo através das etapas listadas na tela.

Mais detalhes estão na página Saque Parimatch.

Nossa análise da Parimatch

Para quem busca uma nova plataforma de apostas no Brasil, sem dúvidas a Patrimatch é uma alternativa interessante. Recheada de possibilidades, a empresa traz um catálogo de modalidades esportivas e jogos de cassino bem amplo.

Isso, sem mencionar que o site e o aplicativo móvel da operadora possuem uma interface amigável e oferecem total segurança. De mais a mais, a crescente popularidade da empresa deve-se, em grande parte, à excelência de seus produtos e serviços.

Muitos jogadores veem no código promocional Parimatch uma razão adicional para se juntar à plataforma. Porém, vale lembrar que a empresa não se restringe a uma única oferta. Na verdade, ela se destaca por uma diversidade de promoções, inclusive quando falamos de jogos de cassino.

Assim, antes de dar o passo inicial com um registro, é recomendável explorar todo o arsenal promocional da operadora. Por fim, não podemos deixar de destacar que a Parimatch, assim como seus pares no mercado, tem suas limitações.

Pensando nisso, listamos no quadro abaixo os pontos fortes e fracos da operadora, na visão do nosso time de editores.

Do que nós gostamos Do que nós não gostamos Bônus de boas-vindas com valor alto; Métodos de saque limitados; Boa variedade de mercados para apostar; Falta um Parimatch app para dispositivos iOS. LiveStream disponível em diversos eventos esportivos.





Confira a nossa análise completa sobre a operadora na página sobre Parimatch Brasil. Saiba também por que a Parimatch é legal no Brasil.

Perguntas frequentes sobre o Parimatch bônus

Ainda tem alguma dúvida sobre o bônus Parimatch? Então, confira as respostas que reunimos na sequência deste artigo para ajudá-lo a entender melhor o código promocional Parimatch.

A Parimatch é confiável?

Sim, a Parimatch se trata de um site confiável para apostar. Isso porque a marca conta com uma licença de operação emitida por uma entidade reguladora respeitada, que é a Autoridade de Jogos de Curaçao. Isso, por si só, já é um bom indicativo de que uma casa de apostas online opera dentro de certos padrões e regulamentos.

A Parimatch é segura?

Sim, a Parimatch também é segura. Isso porque encontramos em sua plataforma a tecnologia de criptografia SSL. Isso significa que as transações e dados pessoais de seus usuários estão protegidos. Ou seja, os dados são transmitidos de forma segura em sua conta, evitando inclusive o acesso indevido de terceiros mal-intencionados.

Como funciona o bônus da Parimatch?

Assim como outras casas de apostas, a Parimatch oferece um bônus de boas-vindas para novos clientes. Porém, a bonificação está condicionada ao cumprimento de certos requisitos, para que o saldo extra seja transformado em dinheiro real e possa ser sacado do site. Na prática, a oferta é de bônus até R$1500.

Como funciona a Parimatch?

A Parimatch é uma casa de apostas que oferece uma variedade de mercados esportivos e jogos de cassino online. Para utilizar os serviços do site, primeiramente, o usuário deve efetuar o seu cadastro.

Como resgatar o bônus da Parimatch?

O Parimatch bônus pode ser obtido após o usuário ter cumprido com os requisitos de apostas do site. Ou seja, nas apostas esportivas, o usuário precisa apostar pelo menos 16x o valor do bônus. Os eventos elegíveis são aqueles cujas odds sejam de pelo menos 1.90.

Além disso, as regras de saque devem ser cumpridas em, no máximo, 7 dias, decorridos após o cadastro. Do contrário, a bonificação pode ser excluída da sua conta. Termos e condições se aplicam.

O que é rollover de bônus em casas de apostas?

Quando você se inscreve em uma casa de apostas e recebe um bônus de boas-vindas no primeiro depósito,é necessário usar o crédito extra algumas vezes antes de poder retirá-lo. Essa é uma forma de a plataforma se proteger contra indivíduos que simplesmente poderiam se inscrever, depositar, coletar o bônus e, em seguida, sacá-lo, sem fazer qualquer aposta.

Como usar o código promocional Parimatch?

Insira o código PARIGOAL ao efetuar o cadastro na plataforma. Assim, antes de concluir o registro da sua conta, clique em “Eu tenho um código de bônus” e insira o seu cupom para aproveitar o bônus de boas-vindas.

