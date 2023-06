A Parimatch Brasil é uma marca presente há pouco tempo no país, mas com quase 30 anos de história.

Ao longo dessa trajetória, a empresa tornou-se referência em apostas esportivas e cassino online. Por isso, resolvemos conferir todos os detalhes sobre a marca e sobre o código de bônus Parimatch.

Neste guia, você encontrará uma avaliação completa dos prós e contras da Parimatch Brasil. Nós explicamos por que a marca é confiável e quais métodos de pagamento a casa oferece para os usuários.

Parimatch bônus de cadastro

Com o Parimatch bônus de cadastro, você pode ganhar 100% até R$1.500 sobre o valor do seu primeiro depósito. A oferta é válida para todos os novos clientes da marca que usam o código de bônus Parimatch.

Confira no nosso artigo todos os detalhes da oferta de boas-vindas, assim como os termos e condições diretamente no site.

Vantagens e desvantagens da Parimatch Brasil

A Parimatch Brasil oferece uma série de vantagens para os apostadores. No entanto, a casa de apostas também apresenta algumas desvantagens. A seguir, listamos os principais motivos pelos quais vale a pena (ou não) se cadastrar nessa plataforma de apostas esportivas.

Vantagens

Confira os motivos pelos quais vale a pena criar uma conta na Parimatch:

Bônus de cadastro com valor atraente

Ótima variedade de mercados de apostas

Streaming ao vivo de diversos torneios de futebol

Saques rápidos via Pix

Odds competitivas

Desvantagens

Agora, conheça possíveis causas de reclamações por parte dos apostadores:

Poucos métodos de saque disponíveis

Avaliação ruim pelos usuários no Reclame Aqui

A Parimatch Brasil é confiável?

A Parimatch Brasil é uma casa de apostas confiável. Afinal, tem ótima reputação no mercado e outros elementos importantes a seu favor. A empresa foi criada em 1994 e tornou-se uma referência em apostas online em diversos países. Hoje, ela tem clientes do mundo todo.

Além de ser uma empresa legítima e com licença para operar, a Parimatch faz parte da Federbet. Esta é uma organização que reúne sites de apostas e cassinos na União Europeia. Seu objetivo principal é a regulamentação do mercado europeu.

Além disso, a Parimatch é uma casa de apostas com foco claro no Jogo Responsável. O site oferece diferentes recursos para proteger o apostador, como a autoexclusão de conta e limites de utilização. Por isso, os clientes podem contar com o apoio da empresa quando necessário.

A Parimatch Brasil é segura?

A Parimatch também se destaca por ser uma casa de apostas segura para os apostadores. Afinal, os clientes da marca encontram nesta plataforma:

Site com criptografia SSL , que ajuda a proteger os dados dos apostadores

, que ajuda a proteger os dados dos apostadores Métodos de pagamento seguros

Uma política estrita de Know Your Customer (KYC)

Ao criar sua conta na Parimatch e fazer login pela primeira vez, você será convidado(a) a verificar sua identidade. Isso é feito com o envio de um documento de identidade e de um comprovante de residência. Portanto, é importante fornecer apenas dados verdadeiros (e seus) ao criar uma conta na casa de apostas.

Licença de Apostas e Jogos

A Parimatch tem uma licença para operar emitida pela Autoridade de Jogos de Curaçao. Essa entidade é uma das referências do setor de apostas online. Então, dá uma boa ideia da credibilidade que a Parimatch oferece.

A marca pertence à empresa Castianes B.V., cuja sede está em Curaçao. Apesar disso, o grupo mantém operações no Chipre. A origem do grupo, por outro lado, está na Ucrânia. E hoje a Parimatch tem um mercado grande na Rússia e em outros países da região.

Parimatch no Reclame Aqui

A Parimatch tem uma nota ruim no Reclame Aqui: 4.2/10. A casa de apostas costuma responder a todas as reclamações dos clientes no site, pelo que verificamos. No entanto, parece que não tem sido bem-sucedida em atender essas reclamações dos apostadores. Atualmente, o índice de solução é de apenas 34,1%.

Portanto, caso você tenha alguma questão a tratar com a casa de apostas, o mais indicado é procurar diretamente o suporte da marca. Afinal, as reclamações dos apostadores costumam receber uma atenção maior dessa forma.

Parimatch Brasil app para Dispositivos Android e iPhone

Se você deseja fazer apostas em um celular ou tablet, uma boa opção é aproveitar o aplicativo mobile. O app de apostas está disponível para dispositivos com Android.

Você pode obter o Parimatch app no próprio site da marca. Basta expandir o menu à esquerda e clicar na opção “Apps Android”. Com isso, você irá baixar o arquivo APK diretamente no seu aparelho. Então, acesse as configurações de segurança do dispositivo e libere a instalação de aplicativos de fonte desconhecida — depois disso, é só concluí-la.

Uma vez que você tenha instalado o app em seu aparelho, poderá abrir uma conta e obter o bônus de cadastro, com código de bônus Parimatch. Também será possível fazer login com seus dados de usuário, caso você já tenha se registrado pelo site.

No entanto, se você tiver um celular ou tablet com outro sistema operacional, não precisará ficar comendo mosca. Nesse caso, basta acessar o site móvel da Parimatch a partir do seu navegador e realizar apostas online à vontade.

Futebol na Parimatch Brasil

O futebol é o principal esporte da Parimatch, como ocorre em qualquer casa de apostas no Brasil. Por isso, vale a pena conferir quais opções a marca oferece nessa modalidade — e se vale a pena apostar com esse operador.

Em nossa avaliação do operador, encontramos os principais torneios de futebol do Brasil e do mundo. Entre as competições nacionais, os grandes destaques são o Brasileirão Série A e a Copa do Brasil.

A nível continental, Libertadores e Sul-Americana são o foco de qualquer apostador. Também estão presentes as principais ligas da Europa, como Champions League, Premier League, Europa League e outros torneios.

Mercados de apostas na Parimatch Brasil

Quanto aos mercados de apostas, você encontrará os tipos mais populares, incluindo:

Resultado da partida

Hipótese dupla

Total de gols

Handicaps

Ambas as equipes marcam

Resultado correto

No entanto, há dezenas de outras opções para o apostador. Ou seja, vale a pena conferir o que a casa de apostas disponibiliza em cada partida.

Aliás, outro destaque são as apostas ao vivo em futebol na Parimatch. A casa de apostas costuma oferecer mercados para palpites em dezenas de partidas todos os dias. Então, você certamente encontrará jogos interessantes para passar o seu tempo.

Streaming de jogos de futebol

Além disso, a Parimatch tem uma boa oferta de streaming ao vivo. Entre as competições com transmissão na plataforma, estão torneios de futebol do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e diversos outros países.

Nos jogos sem streaming ao vivo, você pode acompanhar dados e estatísticas atualizadas em tempo real. Então, não ficará no escuro ao fazer suas apostas em futebol.

Odds e taxas de pagamento da Parimatch Brasil

As odds de apostas são um aspecto essencial em qualquer operador. Afinal, são elas que indicam o quanto você irá receber ao acertar palpites na plataforma. Por isso, conferimos as odds disponíveis na Parimatch em eventos selecionados.

Escolhemos, por exemplo, a decisão da Liga dos Campeões 2022-23, entre Manchester City e Internazionale. Neste caso, a Parimatch oferecia um payout de 96,67% para apostas no vencedor da partida. Ou seja, sua margem era de apenas 3,33%, o que é muito bom.

Em partidas do Brasileirão Série A, o payout da Parimatch fica um pouco abaixo — em torno de 95%. Isso significa que a empresa conta com uma margem de cerca de 5% neste caso. Ainda assim, são números competitivos para o mercado local.

Como sacar dinheiro na Parimatch Brasil?

Agora, vamos conferir o que você deve fazer para sacar eventuais ganhos com apostas na Parimatch:

Em primeiro lugar, entre no site e faça login. Em seguida, clique sobre o seu saldo (no canto superior direito da página). Então, clique na opção Retirar. Selecione o método de pagamento de sua preferência. Por fim, informe o valor que deseja sacar e siga as instruções.

Atualmente, estão disponíveis as seguintes formas de pagamento neste operador:

Pix

VCreditos

Skrill

Neteller

AstroPay

O valor mínimo de saque varia conforme o método de pagamento utilizado. No caso do Pix, por exemplo, são permitidos saques a partir de R$10.

Segundo a Parimatch, os pedidos de saque via Pix costumam ser processados em até 5 minutos. No entanto, o processamento pode demorar algumas horas em casos específicos. Caso você opte por receber por meio de uma e-wallet, a espera pode variar entre alguns minutos (com AstroPay) até 4 dias úteis (via Pay4Fun)

Antes de solicitar um saque, confira se já verificou sua identidade na plataforma. Isso pode ser feito acessando suas configurações de conta. Sem a conclusão desse procedimento, o máximo que você irá conseguir sacar são R$500.

Assegure-se também de que não haja um bônus de boas-vindas ou código promocional Parimatch ativo em sua conta. Afinal, isso pode impedir que você prossiga com a solicitação. Será preciso cumprir os requisitos de apostas do bônus ou esperar que o código promocional expire para liberar saques em sua conta.

Serviço de Atendimento ao Cliente

O serviço de suporte da Parimatch é o melhor canal para resolver problemas com a plataforma — desde um depósito com boleto bancário que não foi compensado até dificuldades no acesso à sua conta de usuário.

No momento, há dois canais de contato diferentes:

Bate-papo online

Telegram

E-mail

O suporte por chat e Telegram está disponível 24h por dia. Portanto, é a opção mais adequada para quem deseja solucionar algum problema urgente ou tirar rapidamente dúvidas na plataforma.

Em último caso, você pode optar por enviar um e-mail para a empresa. Também há a opção de acessar a seção de Perguntas Frequentes da marca.

Conclusão sobre a Parimatch Brasil

A Parimatch Brasil é mais uma boa opção de site para os apostadores brasileiros. A marca possui uma plataforma confiável, com muitas opções de apostas e um aplicativo disponível para dispositivos com Android.

Atualmente, achamos que a Parimatch deveria se esforçar para melhorar sua nota no Reclame Aqui. Além disso, tem poucas opções de saque disponíveis para os usuários. No entanto, isso tudo é compensado pelos pontos positivos da marca. Em especial, pela sua política de segurança responsável, recursos de apostas avançados e pagamento rápido via Pix.

Por fim, não podemos deixar de mencionar o código de bônus Parimatch, que garante bônus de até R$1.500.

O que nós gostamos O que não gostamos Bônus de boas-vindas atraente Nota ruim no Reclame Aqui Streaming ao vivo de jogos de futebol Poucos métodos de saque disponíveis Odds competitivas

Perguntas Frequentes

Ficou com dúvidas em relação à Parimatch Brasil? Então, leia as nossas respostas para as perguntas mais comuns sobre esse operador.

Quanto tempo demora a Parimatch Brasil a pagar?

A Parimatch diz processar a maioria dos pedidos de saque via Pix em até 5 minutos. No entanto, pondera que alguns pagamentos podem demorar até 12h. Ao optar por outros métodos de pagamento, o prazo de processamento poderá variar de alguns minutos a até 4 dias úteis.

Como funciona a Parimatch Brasil?

A Parimatch é uma casa de apostas e cassino que funciona 100% online. Para acessar todas as opções de diversão e recursos da plataforma, é preciso se cadastrar e fazer um primeiro depósito em sua conta. Então, basta escolher a atividade desejada.

Como a Parimatch Brasil paga?

A Parimatch oferece saques via Pix ou carteiras eletrônicas como Pix, VCreditos, Skrill, Neteller e AstroPay. Para retirar seu dinheiro, você deve acessar sua conta e clicar sobre o saldo exibido no canto superior direito do site. Então, escolha um método de pagamento, indique o valor desejado e siga as instruções.

Como fazer aposta na Parimatch Brasil?

Para realizar uma aposta na Parimatch, você deve entrar no site e fazer login com seus dados de usuário. Em seguida, selecione no menu superior se deseja apostar em eventos ao vivo ou nos próximos jogos. Navegue até o esporte, competição e evento de sua preferência e marque uma ou mais seleções. Por fim, indique um valor e confirme o palpite no boletim de aposta.

Qual o mínimo para sacar na Parimatch Brasil?

O valor mínimo de saque na Parimatch é R$10 via Pix ou Skrill. Caso opte por outro método de pagamento, você poderá ter uma exigência maior. Além disso, pode ser necessário cumprir requisitos de apostas antes de liberar retiradas, caso você tenha um bônus ativo em sua conta. Veja as regras no site.

Qual o prêmio máximo da Parimatch?

Segundo os Termos e Condições da Parimatch, o ganho máximo por aposta realizada é de US$1.000.000 ou valor equivalente em outras moedas.

