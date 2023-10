Parimatch é legal? Saiba se a casa de apostas é liberada no Brasil

Quer se cadastrar no site, mas não sabe se a Parimatch é legal? Veja a análise, regras e opiniões.

Esse é um dos sites de apostas esportivas com mais recursos para usuários no Brasil. Então, vale a pena entender se a Parimath é legal e conhecer tudo a seu respeito, incluindo a legitimidade da plataforma e o código de bônus Parimatch.

Continue a leitura para saber se a Parimatch é legal e como funciona a lei de apostas esportivas no Brasil. Aproveite para conhecer outros detalhes sobre o site.

Visite a Parimatch

Apostar na Parimatch é legal no Brasil?

A Parimatch é legal porque tem sede registrada e licença de apostas esportivas em Curaçao. Portanto, é uma empresa legítima e sob fiscalização do governo local.

O mercado de apostas online ainda não foi totalmente regulamentado no Brasil. Por isso, não estão sendo emitidas licenças nem foi liberado o registro de um site de apostas no país. No entanto, os residentes no país podem acessar uma plataforma de outro país sem qualquer problema com a lei.

Visite o site

É permitido fazer apostas online?

Desde a Lei 13.756/18, de 2018, as apostas esportivas são consideradas legais no Brasil. E isso inclui as apostas online. No entanto, a regulamentação ainda não foi totalmente colocada em prática, pois faltam medidas por parte do governo federal.

Atualmente, o governo trabalha para estabelecer regras para a concessão de licenças e fiscalização dos sites de apostas. Quando tudo estiver definido, uma plataforma poderá operar no Brasil com uma licença local.

Enquanto a lei atual não é devidamente regulamentada, segue valendo a lei anterior. Ou seja, quem mora no Brasil pode fazer apostas sem problemas em um site de apostas esportivas estrangeiro – como é o caso da Parimatch. O operador é, inclusive, um dos melhores sites de apostas no Brasil.

Aposte agora

A Parimatch é confiável? Prós e contras da plataforma

Já sabemos que a Parimatch é legal porque tem registro e licença de apostas em Curaçao. Aliás, essa é uma das licenças de apostas online mais respeitadas do mercado. Então, você pode usar o site no Brasil sem qualquer receio nesse sentido.

No entanto, há diversos outros fatores que tornam a Parimatch uma plataforma confiável para apostas. O site se destaca em questão de segurança, por exemplo, pelos seguintes elementos:

Reputação : A Parimatch existe desde 1994 — ou seja, não surgiu ontem no mercado. Por isso, ao realizar suas apostas nesse site, você pode confiar que se trata de um operador legítimo e com uma trajetória sólida. Isso inclui uma tradição de pagar corretamente os usuários e oferecer uma experiência qualificada no geral.

Licenças adicionais : Além da licença de Curaçao, a Parimatch já obteve outras licenças importantes, como a da Comissão de Jogos de Kahnawake, no Canadá. Isso demonstra que a plataforma tem um forte compromisso em termos de regulamentação em apostas.

Jogo Responsável : A Parimatch costuma oferecer diversos recursos voltados a práticas de apostas saudáveis. Por exemplo, ela permite que se configure limites de depósitos, tempo de sessão e velocidade. Também é possível solicitar a autoexclusão de conta temporária ou definitiva.

Criptografia SSL: O site da Parimatch é protegido por criptografia SSL de 256 bits. Portanto, seus dados estão seguros ao navegar pela área de apostas, realizar pagamentos e outras atividades. Isso é especialmente importante ao realizar depósitos com dados sensíveis no site de apostas.

Métodos de pagamento : A Parimatch oferece diversos métodos de pagamento seguros para seus usuários. Eles incluem as opções mais populares, como Pix e boleto bancário. No entanto, você também pode usar e-wallets confiáveis como o PicPay, além de criptomoedas como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH).

Verificação de identidade : A Parimatch tem um processo rígido de verificação de identidade como parte de sua política de Know Your Customer (KYC). O objetivo é proibir práticas criminosas como lavagem de dinheiro. Para realizar saques no site, por exemplo, é preciso ter enviado seus documentos para o operador.

Isso tudo mostra como o site de apostas Parimatch é legal, confiável e seguro para os usuários brasileiros. Além disso, a marca oferece diversas outras vantagens em termos de produtos e serviços.

Visite a Parimatch

Quais esportes estão disponíveis na Parimatch?

A Parimatch oferece uma boa diversidade de apostas em diferentes categorias. Entre as modalidades principais do site, estão as opções mais populares, como futebol, basquete, tênis e eSports.

Você encontrará na plataforma os principais torneios de futebol, incluindo:

Campeonato Brasileiro;

Copa do Brasil;

Taça Libertadores;

Liga dos Campeões;

Liga Europa;

Campeonato Inglês — Premier League;

Campeonato Espanhol — La Liga;

Campeonato Italiano — Série A;

Campeonato Alemão — Bundesliga;

E muito outros.

Há também outros esportes com menos visibilidade no Brasil, mas que oferecem ótimas oportunidades de apostas. Por exemplo, o site conta com eventos de:

Dardos;

Bandy;

Biatlo.

Os eSports têm bastante destaque na plataforma. Afinal, encontramos no site, por exemplo, uma boa variedade de torneios de:

CS:GO;

League of Legends (LoL);

Dota 2;

Valorant;

King of Glory;

Call of Duty;

Starcraft;

Mobile Legends.

Por fim, você pode testar a sorte e arriscar prognósticos em mercados de apostas especiais. Esse é o caso das apostas em política e programas de TV, por exemplo.

Aposte agora

Análise da Parimatch

Para quem procura um site de apostas confiável, a Parimatch é, sem dúvida, uma ótima candidata. Afinal, ela tem mais de 20 anos de história e oferece um ambiente seguro para seus usuários — tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo.

O mercado de apostas ainda não foi plenamente regulamentado no Brasil, mas isso deve ocorrer a qualquer momento. Enquanto isso, mantém-se o cenário atual, no qual os usuários podem apostar sem problemas em sites estrangeiros. Esse é o caso da Parimatch, que mantém sua sede e tem licença em Curaçao, atualmente.

A marca se destaca por oferecer uma boa variedade de apostas em dezenas de esportes. Além disso, tem métodos de pagamento diversos, que incluem Pix, criptomoedas e uma boa variedade de e-wallets. Por fim, você pode aproveitar recursos como o app mobile para ter uma experiência ainda melhor.

Visite a Parimatch