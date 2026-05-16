Palpite Werder Bremen x Borussia Dortmund - Bundesliga - 16/05/2026

Um amistoso de luxo, há pouco em jogo para ambas as equipes. No entanto, ainda estamos apostando no BVB, que busca encerrar a temporada com o pé direito.

Dicas de apostas para Werder Bremen x Borussia Dortmund:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Werder Bremen 1x2 Dortmund;

Palpite de artilheiros: Werder Bremen – Romano Schmid; Dortmund – Serhou Guirassy, Julian Brandt.

O Werder Bremen teve uma temporada decepcionante em muitos aspectos, mas ao menos chega à rodada final livre do rebaixamento. A fase não está boa e a equipe detém um dos piores registros defensivos da divisão. Com a permanência garantida, não vemos os donos da casa desesperados pela vitória aqui.

O Borussia Dortmund também não tem grandes objetivos nesta 34ª rodada. Não podem mais alcançar o campeão Bayern de Munique e estão cinco pontos à frente do RB Leipzig, o terceiro colocado. Ainda assim, o BVB estará ansioso para terminar em alta após uma campanha sólida sob o comando de Niko Kovac.

Escalações esperadas para Werder Bremen x Borussia Dortmund

Escalação esperada do Werder Bremen: Backhaus, Agu, Pieper, Friedl, Deman, Puertas, Lynen, Stage, Njinmah, Musah, Schmid;

Escalação esperada do Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Süle, Anton, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Beier, Brandt, Inacio, Guirassy.

Uma última vitória para o BVB nesta temporada

O Borussia Dortmund deve estar relativamente satisfeito com o rumo de sua campanha na Bundesliga em 2025/26. Eles melhoraram sua posição na tabela pelo terceiro ano consecutivo, e terminar em segundo lugar atrás deste Bayern de Munique não é nenhum demérito. Estamos apostando que eles conquistem mais uma vitória antes de encerrarem os trabalhos.

O Werder Bremen não contará com Yukinari Sugawara após o cartão vermelho na última partida, enquanto Leonard Bittencourt está entre os lesionados. Já o Dortmund está em boa forma, com apenas Emre Can e Ramy Bensebaini fora de combate. Niklas Süle pode retornar ao time titular para ganhar ritmo de jogo.

O BVB venceu por 3x0 no primeiro turno, em janeiro, e deve sair vitorioso novamente no Weserstadion. Os comandados de Niko Kovac podem garantir sua maior pontuação desde 2018/19, o que traz uma motivação extra. Die Werderaner não vencem Die Borussen desde 2022.

Dica de aposta 1 para Werder Bremen x Borussia Dortmund: 1X2: Dortmund, com odds de 1.95 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Werder Bremen x Borussia Dortmund nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chuva de gols no encerramento da temporada

Sem o fator pressão nos dois lados, este pode ser um embate muito produtivo em Bremen. O Werder está salvo e o Dortmund terminará em segundo, independentemente do resultado. Isso dará a ambas as equipes liberdade para jogar na tarde de sábado.

Pensando nisso, vemos grandes chances de gols para os dois lados, mesmo acreditando que o BVB saia com o triunfo. Metade dos confrontos entre eles desde 2024 terminou com o mercado de "Ambas Marcam" batendo. Não seria surpresa se o mesmo ocorresse aqui. Nenhuma das equipes ocupa o topo das estatísticas de "BTTS" nesta temporada, mas sem a pressão do resultado, esperamos um jogo mais aberto.

O Werder sofreu 58 gols em 33 jogos, enquanto o saldo de 68 gols do Dortmund é o terceiro melhor da liga. Os anfitriões podem muito bem balançar as redes, mas, no fim das contas, acreditamos que os visitantes marquem mais.

Dica de aposta 2 para Werder Bremen x Borussia Dortmund: Ambas as equipes marcam: sim & Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 1.61 na bet365.

Guirassy fechando com chave de ouro

Serhou Guirassy não atingiu os níveis astronômicos da temporada passada em 2025/26. Contudo, ele continua sendo a principal ameaça ofensiva do Dortmund. O atacante guineense marcou 21 gols em todas as competições, sendo 16 na Bundesliga. Ele estará faminto para aumentar essa conta neste fim de semana.

Não é surpresa que ele seja o favorito das casas de apostas para balançar as redes, seguido por Fábio Silva e Maximilian Beier. Julian Brandt também é uma opção interessante, considerando que fará sua última partida pelo Die Schwarzgelben. Há muitos artilheiros no páreo.

Mesmo assim, vamos de Guirassy novamente. O jogador de 30 anos marcou nove gols em 17 partidas desde que encerrou seu jejum no meio da temporada, incluindo um contra o Eintracht Frankfurt na última rodada. Após marcar contra o Bremen em janeiro, ele busca repetir o feito no fechar das cortinas da Bundesliga.