Palpite Vitória x Vasco - Copa do Brasil - 02/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Vitória x Vasco, válida pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), às 21h30.

Melhores palpites para Vitória x Vasco

(Empate anula a aposta) Vitória vence, com odds de 1.66 na bet365

Vitória ter mais de 13.5 chutes, com odds de 1.44 na bet365

Andrés Gómez ter pelo menos uma finalização no alvo, com odds de 1.53 na bet365

Apenas o triunfo interessa para o Vitória.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

A defesa, que tinha grandes números por boa parte do primeiro turno, já não consegue manter o mesmo ritmo, algo diretamente responsável pela sequência de três derrotas do Vitória, a mais recente delas para o time reserva do Galo fora de casa. Embora também tenha realizado algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Vasco na Copa do Brasil, o Vitória escalou algo bem mais próximo de sua força máxima do que o seu oponente e, ainda assim, não conseguiu somar pontos.

Pressionado mais do que a maioria das outras equipes ainda vivas na Copa do Brasil, o Vasco teve foco total no embate do final de semana, no qual surpreendeu ao se impor de maneira efetiva diante do Cruzeiro. A ressalva sobre a equipe modificada da Raposa é válida, mas, ao mesmo tempo, o Cruzeiro já havia conquistado resultados positivos nesse cenário no Brasileirão e, diante do Vasco, não conseguiu entrar no jogo, superado por 3 a 1.

Prováveis escalações de Vitória e Vasco

Vitória: L. Willians, E. Brítez, Cacá, L. Cândido, Ramon, Caique, E. Martínez, Zé Vitor, Marinho, Matheusinho e Renê

Vasco: L. Jardim, P. Rodríguez, Cuesta, Renan, Piton, T. Mendes, Sosa, A. Gómez, R. Rique, Adson e Colidio

Vitória em território familiar neste torneio

A equipe comandada por Jair Ventura deve boa parte dos seus melhores momentos neste ano à capacidade de se conectar com o torcedor no Barradão e conquistar resultados acima da expectativa, não só pelo futebol apresentado, mas especialmente pelo nível de dificuldade de certos jogos.

Equipes bem superiores ao Vasco da Gama viram sua trajetória na Copa do Brasil chegar ao fim no Barradão e, por mais que o Vasco venha em crescimento, essa evolução aconteceu principalmente como mandante. Muita coisa mudou desde a estreia de Pedro Emanuel no comando do Vasco, mas a derrota na casa do Vitória há aproximadamente um mês e meio serve para ilustrar a força dessa equipe em seus domínios.

Palpite 1 Vitória x Vasco: (Empate anula a aposta) Vitória vence, com odds de 1.66 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Jogo demanda que o Vitória fuja de suas características

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O Rubro-Negro baiano está longe de ser uma equipe que pode ser considerada imponente no lado ofensivo, ocupando a antipenúltima colocação no ranking de finalizações do Brasileirão. No entanto, a experiência em duelos eliminatórios nos quais precisa reverter uma desvantagem da ida já mostrou que essa equipe é capaz de produzir mais com as costas na parede.

Inegavelmente, o melhor momento do Vitória no cenário pós-Copa veio na classificação para as quartas, eliminando o Athletico-PR. Naquela ocasião, o Vitória acumulou 16 finalizações em uma vitória por 4 a 0, o seu maior triunfo diante de uma equipe da elite do futebol brasileiro nesta temporada.

Palpite 2 Vitória x Vasco: Vitória ter mais de 13.5 chutes, com odds de 1.44 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Andrés Gómez deverá ter chances em transição

O contexto do jogo, no qual o Vitória precisa de um triunfo atuando diante do seu torcedor, poderá gerar um domínio das ações para os donos da casa, mas isso não necessariamente significa total inefetividade no lado visitante. A presença de Andrés Gómez no sistema ofensivo do Cruzmaltino proporciona-lhe a capacidade de ataques rápidos com o atleta que foi decisivo no jogo de ida.

Nada estranho a um número alto de finalizações; Gómez tentou quatro arremates na semana passada, acertando o alvo duas vezes e balançando as redes em São Januário. Gómez também acertou uma finalização no alvo na vitória vascaína contra o Cruzeiro no final de semana.

Palpite 3 Vitória x Vasco: Andrés Gómez ter pelo menos uma finalização no alvo, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.