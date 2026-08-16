Palpite Vasco x Santos - Campeonato Brasileiro - 16/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 16h.
Melhores palpites para Vasco x Santos
- Empate, com odds de 3.40 na BetBoom
- Neymar ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.63 na BetBoom
- Vasco ter mais de 15.5 chutes, com odds de 1.73 na BetBoom
*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nossa análise: Momentos das equipes
Todo o controle do jogo que o Vasco da Gama conseguiu em casa diante do Olimpia não serviu para abrir o placar e a equipe carioca ficou no empate sem gols na ida da Sul-Americana diante do Olimpia. Assim, pela terceira vez nos últimos quatro jogos, o Cruzmaltino saiu de campo sem balançar as redes.
Encarando exatamente o mesmo panorama no Brasileirão do seu adversário neste final de semana, o Santos foi uma das poucas equipes brasileiras a vencer o seu jogo de ida nas oitavas de final da Sula. Saindo atrás em seus domínios, o Santos conseguiu a virada diante do Macará e leva uma vantagem mínima para o jogo de volta fora de casa.
Prováveis escalações de Vasco e Santos
Vasco: L. Jardim, Pumita, Saldivia, R. Renan, L. Piton, Jair, Tchê Tchê, Adson, T. Mendes, David e Brenner
Santos: G. Brazão, G. Menino, A. Frias, J..Ananias, G. Escobar, C. Oliva, J. Schmidt, Rollheiser, Neymar, Barreal e Gabriel
Equilíbrio em meio à inconsistência dos dois lados
Exclusivamente no que se trata de desempenho, Santos e Vasco tiveram atuações relativamente comparáveis no meio de semana. O Santos conseguiu a vitória que acabou escapando do Vasco, mas também deve ser considerado que a equipe carioca enfrentou um adversário superior e que lhe ofereceu maiores obstáculos.
Da mesma maneira que o Vasco da Gama não apresenta efetividade em casa no Brasileirão para se impor diante do Santos, o Alvinegro Praiano está muito longe de ser o visitante ideal para se aproveitar disso. Múltiplas vezes nas últimas semanas, Vasco e Santos empataram em jogos bem parecidos com esse.
- Palpite 1 Vasco x Santos: Empate, com odds de 3.40 na BetBoom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Todas as esperanças no camisa 10
A indisponibilidade de Neymar em diversos momentos importantes da temporada ajuda a explicar a colocação extremamente preocupante do Peixe no Brasileirão. Quando o camisa 10 está disponível, como foi o caso neste meio de semana, o sistema ofensivo do Santos, que tem as suas limitações, ganha um suporte maior.
Reservando o impacto no jogo contra o Macará para o papel de garçom, distribuindo duas assistências na vitória por 2 a 1, Neymar não deixou de tentar guardar o seu, totalizando três finalizações no jogo, duas no alvo. O camisa 10 tem uma média superior a 1,0 finalização no alvo por partida no Campeonato Brasileiro.
- Palpite 2 Vasco x Santos: Neymar ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.63 na BetBoom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Veja as odds para Resultado da Partida
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Finalizações sem o produto final
De certa maneira, o empate do Vasco contra o Olímpia foi a representação ideal de um problema que vem atrapalhando a equipe carioca há um bom tempo. Afirmar que o Vasco finaliza mais do que qualquer outro time no Brasileirão não lhe faz justiça, pois opera em um nível por si só.
A diferença do Gigante da Colina para o segundo time que mais finaliza na competição (Bragantino) é de quase dois chutes por jogo. Os 21 chutes diante do Olímpia ficam acima da média de 17,5 arremates no campeonato nacional, tudo isso sem a produção que o coloque entre os melhores ataques da competição.
- Palpite 3 Vasco x Santos: Vasco ter mais de 15.5 chutes, com odds de 1.73 na BetBoom
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.