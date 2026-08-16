Palpite Vasco x Santos - Campeonato Brasileiro - 16/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 16h.

Melhores palpites para Vasco x Santos

Empate, com odds de 3.40 na BetBoom

Neymar ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.63 na BetBoom

Vasco ter mais de 15.5 chutes, com odds de 1.73 na BetBoom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momentos das equipes

Todo o controle do jogo que o Vasco da Gama conseguiu em casa diante do Olimpia não serviu para abrir o placar e a equipe carioca ficou no empate sem gols na ida da Sul-Americana diante do Olimpia. Assim, pela terceira vez nos últimos quatro jogos, o Cruzmaltino saiu de campo sem balançar as redes.

Encarando exatamente o mesmo panorama no Brasileirão do seu adversário neste final de semana, o Santos foi uma das poucas equipes brasileiras a vencer o seu jogo de ida nas oitavas de final da Sula. Saindo atrás em seus domínios, o Santos conseguiu a virada diante do Macará e leva uma vantagem mínima para o jogo de volta fora de casa.

Prováveis escalações de Vasco e Santos

Vasco: L. Jardim, Pumita, Saldivia, R. Renan, L. Piton, Jair, Tchê Tchê, Adson, T. Mendes, David e Brenner

Santos: G. Brazão, G. Menino, A. Frias, J..Ananias, G. Escobar, C. Oliva, J. Schmidt, Rollheiser, Neymar, Barreal e Gabriel

Equilíbrio em meio à inconsistência dos dois lados

Exclusivamente no que se trata de desempenho, Santos e Vasco tiveram atuações relativamente comparáveis no meio de semana. O Santos conseguiu a vitória que acabou escapando do Vasco, mas também deve ser considerado que a equipe carioca enfrentou um adversário superior e que lhe ofereceu maiores obstáculos.

Da mesma maneira que o Vasco da Gama não apresenta efetividade em casa no Brasileirão para se impor diante do Santos, o Alvinegro Praiano está muito longe de ser o visitante ideal para se aproveitar disso. Múltiplas vezes nas últimas semanas, Vasco e Santos empataram em jogos bem parecidos com esse.

Palpite 1 Vasco x Santos: Empate, com odds de 3.40 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Todas as esperanças no camisa 10

A indisponibilidade de Neymar em diversos momentos importantes da temporada ajuda a explicar a colocação extremamente preocupante do Peixe no Brasileirão. Quando o camisa 10 está disponível, como foi o caso neste meio de semana, o sistema ofensivo do Santos, que tem as suas limitações, ganha um suporte maior.

Reservando o impacto no jogo contra o Macará para o papel de garçom, distribuindo duas assistências na vitória por 2 a 1, Neymar não deixou de tentar guardar o seu, totalizando três finalizações no jogo, duas no alvo. O camisa 10 tem uma média superior a 1,0 finalização no alvo por partida no Campeonato Brasileiro.

Palpite 2 Vasco x Santos: Neymar ter pelo menos um chute no alvo, com odds de 1.63 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Finalizações sem o produto final

De certa maneira, o empate do Vasco contra o Olímpia foi a representação ideal de um problema que vem atrapalhando a equipe carioca há um bom tempo. Afirmar que o Vasco finaliza mais do que qualquer outro time no Brasileirão não lhe faz justiça, pois opera em um nível por si só.

A diferença do Gigante da Colina para o segundo time que mais finaliza na competição (Bragantino) é de quase dois chutes por jogo. Os 21 chutes diante do Olímpia ficam acima da média de 17,5 arremates no campeonato nacional, tudo isso sem a produção que o coloque entre os melhores ataques da competição.

Palpite 3 Vasco x Santos: Vasco ter mais de 15.5 chutes, com odds de 1.73 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.