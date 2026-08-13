Palpite Vasco x Olimpia - Copa Sul-Americana - 13/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Olimpia, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (13), às 19h.

Melhores palpites para Vasco x Olimpia

Empate, com odds de 4.00 na bet365

Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões, com odds de 1.53 na bet365

Olímpia ter mais de 10.5 chutes, com odds de 2.00 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Duelo entre equipes que disputaram a mesma chave na fase de grupos.

Nossa análise: Momentos das equipes

Os momentos positivos do Vasco da Gama sob o comando de Pedro Emanuel vêm em competições eliminatórias. Enquanto as únicas duas vitórias do treinador português vieram para confirmar as classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, no Brasileirão a posição é precária, ocupando a antepenúltima colocação, tendo ficado em um empate sem gols contra o Bahia no final de semana.

Ainda no início do Campeonato Paraguaio, o Olímpia passa longe de repetir o desempenho do Apertura no qual nadou de braçadas com uma liderança de 10 pontos. Após quatro partidas, o Olímpia só tem uma vitória, que foi conquistada diante do lanterna Rublo Ñu.

Prováveis escalações de Vasco e Olímpia

Vasco: L. Jardim, P. Henrique, C. Cuesta, R. Renan, Cuiabano, Jair, Tchê Tchê, Adson, T. Mendes, David e Brenner

Olimpia: Oliveira, Matus, Bentaberry, Cáceres, Alfaro, Delmás, Sánchez, Gamarra, Benítez, Ferreira e Cardozo

Domínio não faz parte do retrospecto recente

O empate tem sido um resultado recorrente para o Gigante da Colina, acontecendo em quatro dos sete jogos desde a mudança no comando técnico. Dois desses empates vieram em jogos de ida nas competições eliminatórias contra o Fluminense e o Independiente Medellín pela Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente.

Vasco e Olímpia conseguiram vitórias amplas em casa no confronto direto durante a primeira fase. Agora, dentro de um contexto de confronto mata-mata, ambas as equipes devem abraçar posturas diferentes, inevitavelmente contribuindo para um equilíbrio maior neste confronto

Palpite 1 Vasco x Olimpia: Empate, com odds de 4.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vasco entre os mais amarelados da competição

O Barracas Central é a única equipe que recebeu mais cartões amarelos do que o Gigante da Colina na Sul-Americana, com a equipe carioca totalizando 22 cartões amarelos em oito partidas, sendo quatro deles no mata-mata anterior diante do Independiente Medellín.

Considerando que o Olímpia realizou dois jogos a menos em relação ao Vasco, a sua média é ainda maior, com três por partida, somando 18 nos seus seis compromissos. A tensão de um jogo eliminatório combinada com o potencial equilíbrio entre as equipes e o retrospecto disciplinar de ambas torna provável o número alto de cartões no jogo.

Palpite 2 Vasco x Olimpia: Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vasco dá brechas ao adversário mesmo em casa

O Olimpia pode não ter sido eficiente na última visita à casa do Vasco, quando foi superado por 3 a 0, mas nem naquela partida deixou de gerar chances de perigo, acumulando um alto número de finalizações que tem sido o seu padrão na competição. A equipe paraguaia teve 14 finalizações naquela ocasião, algo relativamente próximo da sua média de 16,5 no torneio.

Até mesmo quando o Vasco encontra sucesso em jogos eliminatórios, como na vitória por 3 a 1 contra o Fluminense pela Copa do Brasil, o Gigante da Colina não limita completamente as chances do adversário. Naquela partida, o Flu totalizou 13 finalizações sem o mesmo aproveitamento do Vasco, que teve apenas um chute a mais.

Palpite 3 Vasco x Olimpia: Olímpia ter mais de 10.5 chutes, com odds de 2.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.