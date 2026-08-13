Palpite Vasco x Olimpia - Copa Sul-Americana - 13/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Olimpia, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (13), às 19h.
Melhores palpites para Vasco x Olimpia
- Empate, com odds de 4.00 na bet365
- Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões, com odds de 1.53 na bet365
- Olímpia ter mais de 10.5 chutes, com odds de 2.00 na bet365
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Duelo entre equipes que disputaram a mesma chave na fase de grupos.
Nossa análise: Momentos das equipes
Os momentos positivos do Vasco da Gama sob o comando de Pedro Emanuel vêm em competições eliminatórias. Enquanto as únicas duas vitórias do treinador português vieram para confirmar as classificações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, no Brasileirão a posição é precária, ocupando a antepenúltima colocação, tendo ficado em um empate sem gols contra o Bahia no final de semana.
Ainda no início do Campeonato Paraguaio, o Olímpia passa longe de repetir o desempenho do Apertura no qual nadou de braçadas com uma liderança de 10 pontos. Após quatro partidas, o Olímpia só tem uma vitória, que foi conquistada diante do lanterna Rublo Ñu.
Prováveis escalações de Vasco e Olímpia
Vasco: L. Jardim, P. Henrique, C. Cuesta, R. Renan, Cuiabano, Jair, Tchê Tchê, Adson, T. Mendes, David e Brenner
Olimpia: Oliveira, Matus, Bentaberry, Cáceres, Alfaro, Delmás, Sánchez, Gamarra, Benítez, Ferreira e Cardozo
Domínio não faz parte do retrospecto recente
O empate tem sido um resultado recorrente para o Gigante da Colina, acontecendo em quatro dos sete jogos desde a mudança no comando técnico. Dois desses empates vieram em jogos de ida nas competições eliminatórias contra o Fluminense e o Independiente Medellín pela Copa do Brasil e Sul-Americana, respectivamente.
Vasco e Olímpia conseguiram vitórias amplas em casa no confronto direto durante a primeira fase. Agora, dentro de um contexto de confronto mata-mata, ambas as equipes devem abraçar posturas diferentes, inevitavelmente contribuindo para um equilíbrio maior neste confronto
- Palpite 1 Vasco x Olimpia: Empate, com odds de 4.00 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Vasco entre os mais amarelados da competição
O Barracas Central é a única equipe que recebeu mais cartões amarelos do que o Gigante da Colina na Sul-Americana, com a equipe carioca totalizando 22 cartões amarelos em oito partidas, sendo quatro deles no mata-mata anterior diante do Independiente Medellín.
Considerando que o Olímpia realizou dois jogos a menos em relação ao Vasco, a sua média é ainda maior, com três por partida, somando 18 nos seus seis compromissos. A tensão de um jogo eliminatório combinada com o potencial equilíbrio entre as equipes e o retrospecto disciplinar de ambas torna provável o número alto de cartões no jogo.
- Palpite 2 Vasco x Olimpia: Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões, com odds de 1.53 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Vasco dá brechas ao adversário mesmo em casa
O Olimpia pode não ter sido eficiente na última visita à casa do Vasco, quando foi superado por 3 a 0, mas nem naquela partida deixou de gerar chances de perigo, acumulando um alto número de finalizações que tem sido o seu padrão na competição. A equipe paraguaia teve 14 finalizações naquela ocasião, algo relativamente próximo da sua média de 16,5 no torneio.
Até mesmo quando o Vasco encontra sucesso em jogos eliminatórios, como na vitória por 3 a 1 contra o Fluminense pela Copa do Brasil, o Gigante da Colina não limita completamente as chances do adversário. Naquela partida, o Flu totalizou 13 finalizações sem o mesmo aproveitamento do Vasco, que teve apenas um chute a mais.
- Palpite 3 Vasco x Olimpia: Olímpia ter mais de 10.5 chutes, com odds de 2.00 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.