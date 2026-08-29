Palpite Vasco x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 29/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Vasco x Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (29), às 21h20.

Melhores palpites para Vasco x Cruzeiro

(Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 1.55 na BetBoom

Keny Arroyo marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 3.60 na BetBoom

Thiago Mendes receber um cartão a qualquer momento, com odds de 3.25 na BetBoom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vice-lanterna, Vasco ainda vê de perto primeiro time fora do Z4.

Nossa análise: momentos das equipes

Andrés Gómez, que se frustra com finalizações pouco efetivas em uma frequência maior que a de qualquer outro atleta no Brasileirão, marcou um dos principais gols do Vasco no meio de semana, impulsionando o triunfo sobre o Vitória na ida das quartas da Copa do Brasil. A expulsão de Cauan Barros antes dos 20 minutos do jogo contra o Rubro-Negro Baiano não foi suficiente para atrapalhar completamente os vascaínos, abrindo uma vantagem mínima em casa.

Falando em pontas estrangeiros habilidosos aparecendo de maneira importante, o Cruzeiro ficou no empate contra o Galo no clássico das quartas da Copa do Brasil graças ao trabalho de Keny Arroyo. Assim como recentemente contra o Flamengo, Arroyo tirou um chute especial da cartola para impulsionar o ataque cruzeirense, cujas principais peças, em especial Kaio Jorge, não vêm impactando jogos da maneira esperada.

Prováveis escalações de Vasco e Cruzeiro

Vasco: L. Jardim, Pumita, C. Cuesta, R. Renan, Piton, Sosa, T. Mendes, Tchê Tchê, A. Gómez, Colidio e Spinelli

Cruzeiro: Otávio, William, F. Bruno, J. Jesus, Villalba, Romero, Gérson, Arroyo, M. Pereira, Wesley e K.Jorge

Fragilidade comprovada no Brasileirão

O Vasco da Gama tem a capacidade debilitante de maximizar os danos de seus momentos de baixa numa partida e, por isso, ocupa a vice-lanterna, mesmo frequentemente demonstrando ter potencial para mais. No muito que finaliza, o Vasco pouco marca, enquanto o número de gols que cede é maior do que se esperaria pelo volume ofensivo dos adversários.

Somando apenas um dos últimos 12 pontos disputados em casa no Brasileirão, nem diante do seu torcedor, o Vasco tem conseguido se colocar na posição para deixar esse buraco que torna absolutamente dramáticos os seus próximos meses. Enfrentar Palmeiras e Cruzeiro em rodadas consecutivas certamente não ajuda nesta missão.

Palpite 1 Vasco x Cruzeiro: (Chance dupla) Empate ou Cruzeiro, com odds de 1.55 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Pé quente assume o protagonismo

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O impacto de Keny Arroyo no mata-mata da Libertadores contra o Flamengo não foi o suficiente para colocar a Raposa nas quartas da competição, mas, ao menos, reforçou a confiança nos esforços desse atleta que vive o seu melhor momento em toda a temporada.

Arroyo voltou a ferir o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, participando de maneira fundamental da vitória do Cruzeiro no último final de semana, e o seu impacto no clássico contra o Galo pela Copa do Brasil já foi documentado. Essa é a segunda ocasião nesta temporada em que Arroyo entra em campo tendo marcado em partidas consecutivas.

Palpite 2 Vasco x Cruzeiro: Keny Arroyo marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 3.60 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Peso da vice-lanterna afeta a postura

Quer seja pela diferença técnica entre as equipes, pela evolução do jogo, pela situação precária do Vasco na tabela ou por uma combinação de fatores, o Cruzmaltino realizou um dos seus jogos mais combativos no Brasileirão diante do Palmeiras, responsável por 20 das 28 faltas na partida.

Curiosamente, um dos três atletas amarelados na partida foi Thiago Mendes, não por uma falta, mas por reclamação, deixando o campo ainda no início da etapa complementar. A advertência com o cartão não é nada nova para o meio-campista vascaíno, amarelado quatro vezes em sete jogos no mês de agosto.

Palpite 3 Vasco x Cruzeiro: Thiago Mendes receber um cartão a qualquer momento, com odds de 3.25 na BetBoom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.