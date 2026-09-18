Palpite Vasco x Coritiba - Campeonato Brasileiro - 19/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Vasco x Coritiba, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (19), às 20h30.

Melhores palpites para Vasco x Coritiba

Resultado final empate, com odds de 3.95 na Betboom

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.90 na Betboom

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.67 na Betboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vasco encara o quarto melhor visitante do Campeonato Brasileiro em jogo que promete ser disputado.

Nossa análise: Momento das equipes

O Vasco se classificou às semifinais da Copa Sul-Americana, mas ainda permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O cenário complicado mostra o Gigante 17º lugar, com os mesmos 28 pontos do Grêmio, mas em desvantagem nos critérios de desempate.

A sensação da torcida, no entanto, é que o Vasco está perto de deixar a zona da confusão. Um dos motivos para o otimismo foi a vitória de 2 x 1 sobre o Grêmio, na rodada passada, em Porto Alegre.

O Coritiba recebeu o Athletico-PR no Couto Pereira e arrancou um empate por 3 x 3 em jogo marcado pela forte chuva. A exigência física pode cobrar um preço, apesar dos atletas do Coxa terem desfrutado de uma semana para treinamentos e regeneração.

Ao seu favor, o time paranaense tem o fato de estar entre os quatro melhores visitantes do Brasileirão.

Prováveis escalações de Vasco x Coritiba

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton), Sosa, Tchê Tchê e Thiago Mendes, Andrés Gómez, Colidio e Bruno Duarte (Adson)

Coritiba: Pedro Morisco, JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo, Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué, Lavega, Rodrigo Rodrigues e Pedro Rocha

Gigante testa mando contra visitante forte

A campanha de apenas 28 somados pelo Vasco se dá em grande medida pelo desempenho irregular como mandante. Segundo os números do SofaScore, o Gigante fez 13 jogos em casa, com seis vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Coritiba está entre os melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Atualmente com 38 pontos, o Coxa de Fernando Seabra somou 19 longe do Couto Pereira. Foram 13 partidas disputadas, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

O retrospecto positivo do Coxa como visitante passa pela vitória contra o Corinthians, em Itaquera, e o empate diante do São Paulo, no Morumbi. Lembrando que o jogo do primeiro turno entre Coritiba x Vasco foi encerrado em 1 x 1, no Couto Pereira.

Palpite 1 Vasco x Coritiba: Resultado final empate, com odds de 3.95 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Equipes vêm de jogos movimentados

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Vasco x Coritiba nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dos últimos quatro jogos de Campeonato Brasileiro do Vasco, dois não foram encerrados com gols de ambos os lados, a derrota por 1 x 0 no clássico com o Fluminense, no Maracanã.

O Vasco terminou apenas duas partidas sem sofrer gols depois de 27 rodadas concluídas no Brasileirão 2026. A equipe de Pedro Emanuel registra média de quase dois gols sofridos por partida no torneio.

Já o Coritiba vem de seis jogos consecutivos marcando e levando gols. No clássico com o Athletico-PR do final de semana anterior, por exemplo, o Coxa fez três, mas sofreu outros três gols do Furacão.

O setor defensivo do Coritiba não levou gols em seis partidas do campeonato de pontos corridos, com média de 1.4 gols sofridos por partida.

Palpite 2 Vasco x Coritiba: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.90 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Mercado de escanteios

O Coritiba bateu oito escanteios no clássico disputado contra o Athletico-PR, muito acima da média de 3.7 tiros de canto por partida no Campeonato Brasileiro. No jogo mais recente fora de casa, o Coxa conseguiu quatro esquinados — mais de acordo com o que vem sendo registrado na Série A.

A equipe vascaína costuma cobrar cerca de 5.1 escanteios a cada partida no Brasileirão. No entanto, o último jogo do Gigante como mandante, contra o Cruzeiro, foi encerrado com 11 tiros de canto cobrados pelos donos da casa.

Concluindo, a expectativa é que o Vasco aumente a pressão ofensiva para fazer valer o mando de campo — aumentando, portanto, as chances de uma quantidade elevada de escanteios na partida contra o Coritiba.

Palpite 3 Vasco x Coritiba: Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.67 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.