Palpite Valencia x Barcelona - La Liga - 06/09/2026

O Valencia, de Carlos Corberán, somou apenas 1 ponto em seus 3 primeiros jogos na competição. A equipe não mantém a zaga invicta contra o Barça desde 2020.

Dicas de apostas para Valencia x Barcelona:

Intervalo/Final: Barcelona/Barcelona, com odds de 1.80 na Betboom

Artilheiro a qualquer momento: Raphinha, com odds de 1.87 na Betboom

Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 1.85 na Betboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Valencia 0x3 Barcelona;

Valencia 0x3 Barcelona; Palpite de artilheiros: Barcelona – Raphinha, Yamal, Gordon.

O Valencia recebe o Barcelona no Mestalla na tarde de domingo, pela Rodada 4 da La Liga. Os líderes, ainda invictos, visitam a equipe de Carlos Corberán, que continua em busca da primeira vitória.

O VCF somou apenas um ponto em seus três primeiros jogos. Um empate sem gols foi seguido de derrotas para o Real Betis e o Deportivo La Coruña. A equipe marcou apenas uma vez.

Umar Sadiq marcou aquele gol, mas agora enfrenta um desfalque por lesão no músculo posterior da coxa até novembro. Diego López e Sergi Canós são desfalques de longo prazo. Pablo Maffeo e Guido Rodríguez também estão indisponíveis.

Já o Barcelona venceu os três jogos, marcando 12 gols e sofrendo dois. Raphinha lidera a artilharia da competição com cinco gols. O gol de Lamine Yamal contra o Rayo Vallecano foi o 50º dele pelo clube.

Hansi Flick não conta com Frenkie de Jong, que não deve retornar de um problema no menisco antes do mês que vem. Roony Bardghji está fora por lesão no ligamento cruzado, de longa duração. Por outro lado, Gavi já retomou os treinos.

Escalações esperadas para Valencia x Barcelona

Escalação esperada do Valencia: Dimitrievski, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro;

Escalação esperada do Barcelona: Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha.

Barça deve liderar no intervalo e administrar o resultado

O Barcelona esteve na frente no intervalo em todos os três jogos disputados na La Liga nesta temporada. Raphinha colocou a equipe em vantagem aos 37 minutos contra o Athletic Club. Em Elche, o time catalão já liderava com apenas 14 minutos jogados.

O Valencia não mostrou nada que sugira ser capaz de resistir. A equipe sofreu dois gols ainda no primeiro tempo na derrota mais recente, contra o Deportivo La Coruña. O time de Carlos Corberán soma um ponto e um gol em três partidas.

Uma probabilidade implícita de 55,6% parece generosa para uma equipe que tem média de quatro gols por jogo. Ao optar por este mercado, o apostador efetivamente dobra seu retorno potencial em relação a uma aposta simples na vitória do Barcelona.

Dica de aposta 1 para Valencia x Barcelona: Artilheiro a qualquer momento: Raphinha com odds de 1.87 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Valencia x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Raphinha deve manter sua sequência de gols

Raphinha soma cinco gols em três jogos na La Liga. Ninguém na competição tem mais gols do que ele. Marcou duas vezes em Elche e novamente contra o Athletic Club. Sua expectativa de gols (xG de 4,10) é, com folga, a maior do clube.

A braçadeira claramente lhe fez bem. Flick nomeou o brasileiro como primeiro capitão após as saídas de Ter Stegen e Araújo. Raphinha também cobrou e converteu o pênalti em Elche, o que abre mais um caminho para o gol.

Uma probabilidade implícita de 53,5% subestima um atacante em um momento de forma tão rico. O Valencia já sofreu quatro gols e também está sem vários zagueiros.

Dica de aposta 2 para Valencia x Barcelona: Artilheiro a qualquer momento: Raphinha, com odds de 1.87 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Confrontos diretos no Mestalla apontam para 3 gols ou menos

Apenas cinco dos últimos 14 confrontos da La Liga no Mestalla produziram quatro gols ou mais. O Valencia tende a se fechar em uma linha de cinco defensores e dificultar o jogo. A equipe marcou apenas uma vez na temporada e não tem motivo para se lançar ao ataque.

Corberán abriu a campanha com um empate sem gols contra o Celta de Vigo. O risco evidente é a marca do Barcelona de 12 gols em três partidas.

Dois desses jogos passaram da marca de 3,5 gols. O Barcelona também manteve a zaga invicta em duas das três partidas. Ainda assim, uma probabilidade implícita de 54,1% parece baixa para este confronto. Com o Barça com boas chances de não sofrer gols, estamos, na prática, apostando contra a equipe marcar quatro gols ou mais.

Dica de aposta 3 para Valencia x Barcelona: Mais/Menos: menos de 3,5 gols, com odds de 1.85 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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