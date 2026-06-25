Palpite Tunísia x Holanda - Copa do Mundo 2026 - 25/06/2026

A Laranja Mecânica deu um show na última partida. Assim, a nossa expectativa é de que mantenha o embalo para vencer a decepcionante seleção das Águias de Cartago.

Dicas de apostas para Tunísia x Holanda:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Tunísia 1x3 Holanda;

Palpite de artilheiros: Tunísia – Montassar Talbi; Holanda – Memphis Depay, Cody Gakpo, Virgil van Dijk.

As coisas não poderiam ter sido piores para a Tunísia em sua mais recente aventura na Copa do Mundo. Eles sofreram uma goleada pesada por 5x1 contra a Suécia na estreia, demitiram o treinador e depois perderam o segundo jogo por 4x0.

As Águias de Cartago já estão eliminadas do torneio, mas ainda jogam pelo orgulho em Kansas City.

Já a Holanda realmente encontrou o seu melhor futebol na segunda rodada da competição. Após empatar em 2x2 com o Japão, os holandeses atropelaram a Suécia por 5x1 e precisam de apenas um ponto para se classificar para o mata-mata. A Laranja Mecânica é amplamente favorita para este confronto no Arrowhead Stadium, e a expectativa é que garanta os três pontos.

Escalações esperadas para Tunísia x Holanda

Escalação esperada da Tunísia: Dahmen, Bronn, Arous, Talbi, Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi, Hannibal, Gharbi, Tounekti;

Escalação esperada da Holanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, van Hecke, Van De Ven, De Jong, Gravenberch, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

Laranja Mecânica deve garantir os três pontos com um confronto aberto

A Holanda chega a Kansas esbanjando confiança após dominar a Suécia na rodada anterior. Enquanto isso, a Tunísia espera dar a volta por cima depois de levar duas sapatadas terríveis nas primeiras rodadas.

Nenhuma das equipes tem problemas com lesões ou suspensões, o que significa que ambos os treinadores contam com elencos 100% à disposição no Arrowhead Stadium. Memphis Depay pode começar como titular pela primeira vez no torneio caso Ronald Koeman opte por rodar o elenco.

No entanto, o comandante também pode preferir não mexer no time para manter o ritmo. Por outro lado, Hervé Renard é obrigado a fazer mudanças para tentar encontrar uma solução para a sua equipe em crise.

Esperamos uma vitória tranquila da Laranja Mecânica por aqui, mas a equipe não é totalmente sólida na defesa. Tanto o Japão quanto a Suécia conseguiram furar a linha defensiva holandesa, e as Águias de Cartago têm capacidade de fazer o mesmo.

Embora seja improvável que a seleção norte-africana consiga arrancar um resultado significativo, ela certamente pode encontrar um caminho para balançar as redes.

Dica de aposta 1 para Tunísia x Holanda: 1X2: Holanda & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 3.30 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tunísia x Holanda nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Será um jogo movimentado para os apostadores

O Grupo F tem sido uma verdadeira máquina de gols. Absolutamente todos os jogos até agora tiveram mais de 3,5 gols, e em três das quatro partidas o mercado de "ambas marcam" bateu. Esperamos que o mesmo cenário de placar elástico se repita no Missouri.

Além disso, cinco dos últimos seis jogos da Holanda em 2026 terminaram com gols de ambos os lados, então outro duelo com redes balançando nos dois gols não seria nenhuma surpresa.

A Tunísia vem encontrando dificuldades para marcar com consistência, mas, sem nenhuma pressão nas costas por conta da eliminação, Renard vai querer ver uma postura mais resiliente de seus comandados.

A Laranja Mecânica deve sair de campo vitoriosa, mas seus adversários estarão famintos para recuperar um pouco de dignidade antes de se despedirem do torneio.

Dica de aposta 2 para Tunísia x Holanda: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.05 na bet365.

Gakpo vai colocar a defesa tunisiana à prova

O principal artilheiro da Holanda, Depay, aparece como o grande favorito das casas de apostas para balançar as redes, seguido por Donyell Malen. No entanto, essas opções oferecem pouco valor de aposta, o que nos faz olhar para outra direção com odds mais atraentes.

Após anotar dois golaços contra os suecos, Cody Gakpo chega para este confronto com a moral lá no alto.

Gakpo teve uma temporada europeia complicada com o Liverpool, mas costuma brilhar intensamente defendendo o seu país. O atacante de 27 anos soma 35 participações diretas em gols (gols e assistências) em 52 jogos pela seleção, incluindo seis nas suas últimas cinco exibições. Ele estará faminto para aumentar esses números.

O jogador precisa de apenas mais 10 gols para igualar a marca histórica do lendário Johan Cruyff pela seleção, e está a 12 de alcançar Ruud van Nistelrooy.

Gakpo certamente enxergará essa fragilizada defesa da Tunísia como a oportunidade perfeita para encurtar essa distância, e nós apostamos que ele vai conseguir guardar o dele.

Dica de aposta 3 para Tunísia x Holanda: Artilheiro a qualquer momento: Cody Gakpo, com odds de 1.80 na bet365.

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