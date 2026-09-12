Palpite Sunderland x Arsenal - Premier League - 12/09/2026

O Arsenal está embalado, mas chega a Wearside três dias depois de encarar Nápoles. Aqui estão três formas de jogar num sábado à noite com poucos gols esperado no Stadium of Light.

Dicas de apostas para Sunderland x Arsenal:

Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betboom ;

; Sunderland +1 (1º tempo), com odds de 1.75 na Betboom ;

; Finalizações no alvo: Enzo Le Fée 2+, com odds de 2.30 na Betboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Sunderland 0x1 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Arsenal – Havertz.

O Sunderland recebe o Arsenal no Stadium of Light no sábado à noite, pela quarta rodada da Premier League. Os Gunners têm uma agenda exigente e chegam a Wearside três dias depois de uma difícil viagem à Liga dos Campeões em Nápoles.

A equipe de Régis Le Bris soma quatro pontos em três jogos. Uma derrota por 2 a 1 para o Ipswich foi seguida por uma vitória por 1 a 0 sobre o Fulham. O pênalti convertido nos minutos finais por Enzo Le Fée garantiu, então, um empate duro por 1 a 1 em Brentford.

O Sunderland também venceu o Hull City por 1 a 0 na Copa da Liga Inglesa na terça-feira. Habib Diarra e Romaine Mundle continuam fora por lesões musculares. O reforço de última hora do mercado, Juan Riquelme Angulo, ainda aguarda visto.

O Arsenal venceu todos os cinco jogos competitivos nesta temporada. Não houve queda de ritmo após a conquista do primeiro título da Premier League em 22 anos. Os Gunners marcaram 10 gols e sofreram apenas um. A equipe ocupa o 2º lugar apenas pelo saldo de gols marcados. O gol de Martin Ødegaard ajudou o time de Mikel Arteta a vencer por 1 a 0 na primeira partida da fase de liga da Champions League de 2026/27, em Nápoles.

William Saliba continua fora por um problema nas costas. Arteta fez quatro mudanças em Nápoles e deve, em boa parte, voltar à equipe titular que derrotou o Chelsea para a viagem a Wearside.

Escalações esperadas para Sunderland x Arsenal

Escalação esperada do Sunderland: Roefs, Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo, Sadiki, Xhaka, Angulo, Meunier, Le Fée, Brobbey;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Calafiori, Konsa, Gabriel, Rice, Lewis-Skelly, Saka, Tzolis, Ødegaard, Havertz.

Dois times controlados se enfrentam

Cinco dos últimos sete jogos do Sunderland tiveram dois gols ou menos. Duas das três partidas da equipe na Premier League 2026/27 terminaram com dois gols ou menos.

O Arsenal sofreu apenas um gol em cinco partidas competitivas nesta temporada. As vitórias por 1 a 0 fora de casa contra Aston Villa e Nápoles seguem o mesmo padrão. A equipe de Arteta controla as partidas em vez de trocar chances de gol.

Le Bris deve montar um bloco compacto e apostar no contra-ataque. O risco evidente são as 26 finalizações do Arsenal em Nápoles, que valeram 4,05 de expectativa de gols (xG, do inglês expected goals). Ainda assim, uma probabilidade implícita de 57,1% está ligeiramente abaixo do justo.

Dica de aposta 1 para Sunderland x Arsenal: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.75 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Sunderland x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gunners começam lentos e têm pouco tempo de recuperação

O Arsenal só conseguiu furar a defesa do Nápoles aos 75 minutos, na quarta-feira. O placar estava zerado no intervalo na capital italiana. A equipe também saiu atrás no placar em menos de dois minutos contra o Chelsea, no fim de semana passado.

Começos lentos têm sido uma marca dessa sequência, aliás, impecável. Some-se a isso uma longa viagem no meio da semana até a Itália, mais um jogo de sábado à noite, e o cenário não parece nada simples para o Arsenal.

Le Bris fez amplo rodízio contra o Hull na Copa da Liga Inglesa para manter sua equipe principal descansada para o fim de semana. O Stadium of Light deve estar em festa desde o apito inicial. Essa aposta só precisa que o Sunderland esteja empatando ou na frente no intervalo. É a aposta de valor mais evidente do nosso trio de palpites para Sunderland x Arsenal.

Dica de aposta 2 para Sunderland x Arsenal: Sunderland +1 (1º tempo), com odds de 1.75 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Le Fée como principal saída ofensiva do Sunderland

Enzo Le Fée tem média de 2,4 finalizações por 90 minutos nesta temporada. Ele também lidera as estatísticas do Sunderland, com 0,42 de expectativa de gols por 90 minutos.

Seu xGOT (expectativa de gols com base na qualidade das finalizações no alvo) de 0,90 sugere que ele está testando os goleiros adversários, em vez de simplesmente arriscar de qualquer jeito. Le Fée converteu o pênalti que salvou um ponto em Brentford, confirmando-se como o cobrador de pênaltis de Le Bris.

O Sunderland deve passar longos períodos sem a bola em casa no sábado. Finalizações de fora da área se tornam a saída natural contra uma defesa compacta do Arsenal. Os Gunners restringem chances melhor do que qualquer outro time da liga, o que é o risco evidente. Ainda assim, Le Fée finalizar em duas ou mais oportunidades, com uma probabilidade implícita de 43,5%, parece uma aposta de valor.

Dica de aposta 3 para Sunderland x Arsenal: Finalizações no alvo: Enzo Le Fée 2+, com odds de 2.30 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.