Palpite Suíça x Canadá - Copa do Mundo 2026 - 24/06/2026

Apesar do nível técnico semelhante entre as equipes, nosso especialista em apostas espera que esta decisão do Grupo B entre duas seleções empatadas com quatro pontos termine com uma vitória da Suíça na Califórnia.

Dicas de apostas para Suíça x Canadá:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Suíça 3x2 Canadá;

Palpite de artilheiros: Suíça – Granit Xhaka, Breel Embolo, Johan Manzambi; Canadá – Jonathan David, Cyle Larin.

A Suíça deu um passo gigantesco rumo ao mata-mata. Os suíços dominaram a Bósnia e Herzegovina, que jogou com um a menos, aplicando um sonoro 4x1 — sua maior vitória em Copas do Mundo desde 1994.

Uma grande noite dos reservas de luxo Johan Manzambi e Ruben Vargas no segundo tempo garantiu três pontos valiosíssimos.

A Suíça ocupa a vice-liderança do Grupo B com quatro pontos após duas rodadas. A última vez que a equipe caiu ainda na fase de grupos foi em 2010.

Murat Yakin tem em mãos um elenco muito bem organizado e talentoso o suficiente para carimbar a vaga na próxima fase pela quarta edição consecutiva.

O Canadá empatou na estreia contra a Bósnia, mas atropelou o Catar, que jogava com dois a menos, aplicando um acachapante 6x0 com três gols em cada tempo.

O hat-trick de Jonathan David garantiu a primeiríssima vitória dos canadenses na história das Copas do Mundo em grande estilo.

Os comandados de Jesse Marsch lideram a chave graças ao saldo de gols positivo (+6). Um empate basta para avançar na liderança do grupo. Eles também chegam reforçados pelo provável retorno de Alphonso Davies, desfalque nos dois primeiros jogos.

O Canadá está em ótima situação para chegar ao mata-mata pela primeira vez em três tentativas. No entanto, a Suíça continua sendo mais forte, pelo menos no papel. Embora a expectativa seja de um jogo parelho, a tendência é que os suíços levem a melhor.

Escalações esperadas para Suíça x Canadá

Escalação esperada da Suíça: Kobel, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Sow, Xhaka, Freuler, Vargas, Embolo, Manzambi;

Escalação esperada do Canadá: Crepeau, Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea, Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed, David, Larin.

Briga pela liderança tem tudo para ter gols de ambos os lados

A Suíça teve uma atuação madura contra a Bósnia após um primeiro tempo sem gols. A entrada de Manzambi, combinada com a expulsão de Tarik Muharemovic, mudou completamente o rumo do jogo a favor dos suíços.

Apesar disso, a defesa voltou a bater cabeça e não segurou o clean sheet. Um chutaço de Ermin Mahmic nos acréscimos, de dentro da área, estendeu a sequência de jogos sofrendo gols da Suíça para quatro partidas consecutivas.

Dois dos seus últimos três jogos sem sofrer gols foram empates chatos por 0x0 contra Eslovênia e Noruega.

Já o Canadá sofreu mais de um gol em apenas uma das suas últimas 18 partidas internacionais. Três dos seus últimos seis compromissos tiveram gols de lado a lado. Eles se aproveitaram da fragilidade do Catar para voltar a passar um jogo sem sofrer gols na defesa após duas rodadas.

A Suíça, contudo, representa um salto enorme em termos de nível técnico e qualidade. O Canadá vai precisar jogar o fino da bola para conter o ímpeto do ataque helvético, o que é uma missão indigesta.

Por outro lado, os europeus continuam frágeis lá atrás. A expectativa é de chumbo trocado, com as duas redes balançando em um duelo equilibrado.

Dica de aposta 1 para Suíça x Canadá: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.80 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Decisão do Grupo B promete uma sequência de gols

Jogos com placares elásticos não são novidade para a Suíça. Eles contam com muita qualidade em todos os setores do campo, mas o meio-campo é indiscutivelmente o ponto forte do time. Sob a batuta do experiente Granit Xhaka, o setor foi o grande diferencial contra a Bósnia.

Três das últimas seis partidas dos suíços superaram a marca de 4,5 gols, incluindo a goleada por 4x1 sobre a Bósnia. Eles foram cirúrgicos contra os bósnios, registrando um xG (gols esperados) de 2,06 e acertando sete das suas 13 finalizações no alvo.

O Canadá também mostrou suas garras no ataque contra o Catar, atropelando os adversários com um acachapante 6x0. Foi a primeira vez que a seleção balançou as redes mais de três vezes em 12 jogos.

Além disso, eles venceram seus últimos em cinco compromissos em Vancouver, anotando 23 gols e sofrendo apenas dois.

Ainda assim, vale notar que 10 das 11 partidas anteriores dos canadenses tiveram menos de 2,5 gols no total. Porém, com a moral no teto após conquistarem a primeira vitória na história das Copas após oito tentativas, o time deve ir para cima.

Como a Suíça também tem muito poder de fogo, podemos esperar um confronto movimentado na costa leste.

Dica de aposta 2 para Suíça x Canadá: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 3.30 na bet365.

Veremos mais um momento iluminado para Manzambi?

A partida de Johan Manzambi contra a Bósnia saindo do banco foi um dos grandes destaques do torneio até aqui. Ele entrou aos 71 minutos e mudou completamente o panorama do jogo logo em sua estreia em Copas do Mundo.

Ele inaugurou o marcador com um belíssimo voleio de dentro da área apenas três minutos após entrar em campo. Pouco depois, seu companheiro de banco Ruben Vargas atacou de garçom, servindo um passe na medida para Manzambi guardar o seu segundo gol aos 90 minutos de jogo.

Caçula entre os 26 convocados da Suíça, Manzambi fez sua estreia no futebol profissional há menos de dois anos. O meia que passou pelo Servette e defende o Freiburg é uma das maiores promessas do país.

Ele encerrou a temporada 2025/26 com sete gols e nove assistências em 47 jogos pelo clube alemão.

Aos 20 anos, ele se tornou o reserva mais jovem da história a marcar mais de um gol em uma partida de Copa do Mundo. Se Murat Yakin vai dar uma chance para ele começar entre os titulares ainda é um mistério.

Mas, caso continue no banco, sua capacidade de incendiar o jogo vindo de fora pode ser um trunfo valiosíssimo novamente.