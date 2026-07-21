Palpite Sturm Graz x Hearts - Champions League - 21/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Sturm Graz aproveite o fator casa para construir uma vantagem antes do jogo de volta, na próxima semana.

Dicas de apostas para Sturm Graz x Hearts:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Sturm Graz 2 x 1 Hearts;

Palpite de artilheiros: Sturm Graz - Axel Kayombo, Seedy Jatta; Hearts - Claudio Braga.

Após terminar a Bundesliga austríaca na segunda colocação, o Sturm Graz carimbou o passaporte para a segunda fase preliminar da Champions League. Os Die Schwoazn estão longe de ser estreantes em competições europeias, o que traz uma boa dose de tranquilidade para o elenco nesta terça-feira. Os austríacos marcaram presença na fase de grupos ou de liga da Champions League ou da Europa League em cada uma das últimas cinco temporadas.

Eles chegam com a confiança em alta para iniciar essa caminhada nas eliminatórias, reforçados principalmente pelo caldeirão da Merkur-Arena. Os comandados de Fabio Ingolitsch vêm fazendo uma pré-temporada digna de nota e estão doidos para garantir a quarta vitória consecutiva no meio de semana. Embora tenham empatado jogos demais dentro de casa na última temporada, esse é um retrospecto que eles querem corrigir urgentemente, a começar por este confronto crucial.

O Hearts bateu na trave no Campeonato Escocês na temporada passada, deixando o título escapar para o Celtic na última rodada. No entanto, o lado positivo é que o clube volta a brigar por uma vaga na Champions League pela primeira vez em 20 anos. Após a saída de Derek McInnes para o Glasgow Rangers em junho, Wouter Vrancken foi o escolhido para assumir o comando técnico do Hearts.

Esta partida marcará a estreia oficial de Vrancken à frente da equipe, e seu foco imediato deve ser corrigir o péssimo desempenho do Hearts longe de seus domínios. Se o retrospecto recente servir de aviso, os Jam Tarts terão uma noite longa e espinhosa na Áustria nesta terça-feira. Contudo, se conseguirem segurar um placar apertado, terão plenas condições de reverter a situação no jogo de volta, em casa, na próxima semana.

Escalações esperadas para Sturm Graz x Hearts

Escalação esperada do Sturm Graz: Khudyakov, Vallci, Mitchell, Koller, Hödl, Weinhandl, Gorenc Stanković, Soglo, Kiteishvili, Kayombo, Jatta.

Escalação esperada do Hearts: Schwolow, Altena, Fagan-Walcott, McCart, Milne, McEntee, Renaud, Miller, Guendouzi, Kyziridis, Braga.

Festival de gols projeta redes balançando novamente

Ambas as equipes têm mostrado excelente pontaria nesta pré-temporada. Os Die Schwoazn balançaram as redes 19 vezes nos seus seis amistosos interclubes disputados desde o final de junho. Com uma média impressionante de 3,2 gols por partida, os donos da casa entram em campo convictos de que vão furar o bloqueio defensivo dos visitantes.

O Hearts, por sua vez, tem sido um pouco menos avassalador, mas ainda assim eficiente o bastante para balançar as redes. O time escocês marcou cinco gols em três amistosos, registrando uma média de 1,66 gol por jogo. O detalhe mais importante para o apostador: o mercado de "Ambas Marcam" bateu em cada uma das suas últimas quatro partidas consecutivas.

Do outro lado, quatro dos últimos cinco jogos do Sturm Graz também tiveram gols dos dois lados do campo. Por conta desse cenário ofensivo, vale muito a pena apoiar que ambas as equipes vão balançar as redes nesta noite de terça-feira.

Dica de aposta 1 para Sturm Graz x Hearts: Ambas Marcam - Sim com odds de 1.70 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Invinclibilidade dos donos da casa é impossível de ignorar

Os mandantes já estão calejados em mata-matas europeus e sabem exatamente como ditar o ritmo de jogo em seus domínios. A torcida do Sturm Graz tem motivos de sobra para festejar: o time sofreu apenas uma derrota nos seus últimos 20 compromissos. Por outro lado, nove dessas partidas terminaram em empate, uma estatística que serve de combustível para os visitantes.

No entanto, o Hearts inicia agora uma nova era sob o comando de outro treinador. Mudanças assim costumam seguir dois caminhos: ou o elenco dá uma resposta rápida, ou sofre para se adaptar à nova filosofia de trabalho. Com um peso pesado continental logo na estreia oficial, o Hearts pode bater cabeça na Áustria, principalmente pela desvantagem de jogar fora de casa.

Os últimos quatro jogos do Hearts resultaram em duas vitórias e duas derrotas, evidenciando que a equipe está longe de ser intransponível. Longe de casa, o time venceu apenas duas de nove partidas desde o final de janeiro. Além disso, encarar um adversário que carimba o passaporte para a Europa há cinco anos seguidos é uma missão ingrata, o que dá aos austríacos o favoritismo para sair com a vitória.

Dica de aposta 2 para Sturm Graz x Hearts: Resultado Final (1x2) - Sturm Graz com odds de 1.74 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Visitantes tentam se apegar às boas atuações recentes

Embora a tendência seja de vitória dos mandantes — que podem tentar construir uma vantagem de dois gols logo cedo para sufocar o adversário —, o Hearts tem qualidade para equilibrar as ações ao longo do jogo. Vale lembrar que os Jam Tarts lutaram pelo título escocês até o último minuto. A campanha foi muito positiva, e eles esperam colher os frutos desse bom momento no cenário europeu.

Portanto, eles não devem ser totalmente descartados quando o assunto é criar dores de cabeça para os mandantes. Jogando com a personalidade que os caracteriza, os escoceses podem muito bem arrancar um gol e diminuir o prejuízo antes de decidirem a vaga em casa. Os visitantes venceram pelo menos um tempo de jogo em cada uma das suas últimas duas apresentações.

Como o Sturm Graz cedeu o empate em um dos tempos contra o Pogoń Szczecin no seu último teste, a equipe de Vrancken vai tentar beliscar pelo menos uma das etapas. Embora a missão não seja simples, é um palpite bem fundamentado pelo nível de futebol que o Hearts apresentou na última temporada.

Dica de aposta 3 para Sturm Graz x Hearts: Hearts vence qualquer um dos tempos - Sim com odds de 2.36 na Brazino777

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