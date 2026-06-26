Palpite Senegal x Iraque - Copa do Mundo 2026 - 26/06/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o Senegal vencerá a partida para seguir vivo na briga pela classificação para o mata-mata, embora isso possa não ser suficiente para a seleção africana.

Dicas de apostas para Senegal x Iraque:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Senegal 2x0 Iraque;

Palpite de artilheiros: Senegal – Ismaila Sarr, Nicolas Jackson.

Após amargarem derrotas nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, Senegal e Iraque jogam a vida nesta Copa do Mundo. Conquistar os três pontos é absolutamente crucial para ambos os lados continuarem com chances de avançar para os dezesseis-avos de final.

No entanto, cada uma das seleções precisará de uma vitória convincente, além de secar os adversários e torcer por uma combinação de resultados nos outros confrontos.

A seleção de Senegal deve estar profundamente desapontada com o rumo de sua campanha no torneio, especialmente após perder o título da Copa Africana de Nações recentemente. Dito isso, a Noruega suou para vencê-los por 3x2 na rodada passada, em um duelo que poderia muito bem ter terminado com outro placar.

Os Leões de Teranga também fizeram um bom primeiro tempo contra a França, conseguindo neutralizar os franceses durante os 45 minutos iniciais.

O mesmo não se pode dizer do Iraque, que foi totalmente dominado pelas duas potências europeias nas duas primeiras rodadas. O técnico Graham Arnold terá uma missão hercúlea se quiser estender a estadia de sua equipe na América do Norte.

Diante do alto número de gols que já sofreram, os iraquianos precisam de uma goleada histórica aqui para manter qualquer esperança de classificação.

Escalações esperadas para Senegal x Iraque

Escalação esperada do Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, I. Gueye, P. Gueye, Sarr, Camara, Mané, Jackson;

Escalação esperada do Iraque: Basil, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Al Ammari, Qasem, Ismaeel, Iqbal, Bayesh, Hussein.

Confiamos na sólida defesa de Senegal

Depois de balançar as redes duas vezes contra a Noruega, Senegal chega com total confiança para furar o bloqueio iraquiano. A seleção africana passou em branco em apenas um dos seus últimos seis jogos internacionais, embora esse tropeço tenha sido justamente contra uma equipe asiática, a Arábia Saudita.

Os Leões de Teranga marcaram os mesmos oito gols nas suas últimas cinco partidas, ostentando uma média de 1,6 gol por jogo.

Mais importante do que isso, o Iraque vem enfrentando sérios problemas para marcar gols ultimamente. Os Leões da Mesopotâmia têm demonstrado falta de pontaria e agressividade no último terço do campo, passando em branco em duas das suas últimas três exibições.

Além disso, três dos seus últimos cinco confrontos terminaram com apenas uma das equipes balançando as redes.

Desde o apito inicial, tudo indica que Senegal ditará o ritmo dos gols nesta sexta-feira. O técnico Pape Thiaw conta com uma linha defensiva consistente e espera sair de campo sem ser vazado neste embate.

Considerando a inofensividade do ataque do Iraque, é perfeitamente realista prever que apenas Senegal marcará neste duelo.

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Iraque pode limitar os danos

Mesmo que a seleção africana consiga neutralizar o Iraque na defesa, a vida deles no ataque pode não ser um mar de rosas. Por mais eficiente que Senegal consiga ser no setor ofensivo, a equipe não sabe o que é dominar completamente uma partida há algum tempo.

Na verdade, a última vez que marcaram mais de dois gols em um único jogo foi contra o Sudão, pela Copa Africana de Nações, em janeiro.

Desde aquele confronto, o teto de gols da equipe em uma única partida tem sido de dois. Diante da média de 1,6 gol por jogo nas últimas cinco apresentações, não devemos esperar que os africanos construam uma goleada elástica contra o Iraque.

Antes de cruzarem com França e Noruega, a defesa iraquiana vinha mostrando certa consistência, sofrendo menos de três gols por partida.

Os Leões da Mesopotâmia ostentavam uma marca impressionante de 18 partidas consecutivas sem sofrer mais de dois gols. Eles certamente vão vender caro a derrota e complicar a vida de Senegal, razão pela qual não projetamos uma vitória por goleada ou um passeio dos Leões de Teranga.

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Esperamos pressão e gols no segundo tempo

Ambas as seleções sabem exatamente o que precisam fazer nesta rodada decisiva, mas transformar a necessidade em realidade será um desafio indigesto. Podemos esperar um primeiro tempo truncado e de muito estudo, com os dois times sofrendo para furar o bloqueio adversário.

Senegal tem bastante experiência nesse tipo de cenário, costumando usar a etapa inicial para testar e mapear o oponente.

O empate sem gols no primeiro tempo contra a França foi o exemplo perfeito dessa postura mais cautelosa. No entanto, as redes começaram a balançar após o intervalo, e um roteiro bem parecido pode se repetir por aqui.

Senegal também não conseguiu furar a retranca da Noruega na primeira metade do último jogo, mas deslanchou ao marcar duas vezes na etapa complementar.

Consequentemente, a nossa expectativa é que as equipes vão para o vestiário com o placar totalmente igualado. Os comandados de Thiaw repetiram esse padrão em dois dos seus últimos três compromissos.

Contudo, Senegal deve pisar no acelerador e aumentar a pressão de forma drástica no segundo tempo e, contando com um elenco bem mais qualificado e profundo, tem tudo para garantir os três pontos no final.