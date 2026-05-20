Palpite Santos x San Lorenzo - Copa Sul-Americana - 20/05/26

Veja os palpites para a partida entre Santos x San Lorenzo, válida pela Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (20), às 19h.

Melhores palpites para Santos x San Lorenzo

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Nossa análise: Momentos das equipes

Fora do seu ambiente natural, mandando uma partida na Neo Química Arena, o Santos foi surpreendido pelo Coritiba na última rodada do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a derrota por 3-0 não apaga completamente todo o bom momento que o Alvinegro Praiano vinha acumulando, inclusive classificando-se para as oitavas da Copa do Brasil batendo esse próprio Coritiba.

Recentemente eliminado do Campeonato Argentino nos pênaltis diante do River Plate fora de casa, o San Lorenzo ainda não venceu fora de casa na Copa Sul-Americana diante de equipes tecnicamente inferiores, empatando contra o Deportivo Cuenca e o Deportivo Recoleta.

Prováveis escalações de Santos e San Lorenzo

Santos: G. Brazão, Mayke, Frias, Veríssimo, Escobar, G. Henrique, Arão, Bontempo, Rollheiser, Barreal e Neymar

San Lorenzo: Gill, Herrera, Romana, Montenegro, Tripichio, Arana, Insaurralde, de Ritis, Barrios, Reali, Auzmendi

Santos mantém vivo objetivo de vaga na próxima fase

O desempenho do Santos na Vila Belmiro tem o colocado como uma equipe difícil de ser batida, basta olhar para o último jogo no litoral paulista, quando, com certa facilidade, levou a melhor diante do Bragantino.

Defensivamente, a equipe santista não deve sofrer tanto diante de um ataque do San Lorenzo que, apesar de liderar a chave, não possui números empolgantes, tendo marcado apenas um gol nos dois compromissos longe de casa nesta competição.

Palpite 1 Santos x San Lorenzo: vitória do Santos, com odds de 1.76 na BetBoom

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Média de gols do grupo é baixa

O equilíbrio do grupo é nítido, ao notar que apenas três pontos separam o líder do lanterna, faltando apenas duas rodadas para o fim — isso se dá em parte pela dificuldade de cada equipe se destacar ofensivamente, totalizando 11 gols em oito jogos na chave.

A última vez que atuou fora de casa pela Copa Sul-Americana, o San Lorenzo não conseguiu sair do zero diante do Deportivo Cuenca. Já o Santos, até mesmo nas suas duas vitórias mais recentes, não protagonizou jogos com mais do que dois gols.

Palpite 2 Santos x San Lorenzo: San Lorenzo marcar menos de 1.5 gols, com odds de 1.22 na BetBoom

Santos conquista vitórias com poucos gols

De maneira geral, o Santos vem protagonizando jogos sem tantos gols e isso, é claro, vale para as suas últimas duas vitórias, que vieram antes do revés diante do Coritiba na última rodada do Brasileirão.

O próprio San Lorenzo não protagoniza uma partida que ultrapassa a marca de três gols há 11 partidas por todas as competições, incluindo todos os seus compromissos pela Copa Sul-Americana até o momento.