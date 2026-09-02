Palpite Santos x Palmeiras - Copa do Brasil - 02/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Santos x Palmeiras, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), às 21h30.
Melhores palpites para Santos x Palmeiras
- Vitória do Santos, com odds de 2.90 na bet365
- Neymar marca gol ou dá assistência, com odds de 1.83 na bet365
- Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.80 na bet365
Santos ligeiro favorito para vencer, mas longe de conseguir diferença de três gols.
*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Nossa análise: Momento das equipes
O Santos recebe o Palmeiras precisando ganhar por três gols de diferença, algo que não acontece há 20 anos, desde setembro de 2006, quando superou o Verdão por uma goleada de 5 x 1, na Vila Belmiro.
Apesar da dificuldade evidente, o Santos entra em campo motivado depois de boa atuação contra o Corinthians na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe bateu o time de Fernando Diniz por 1 x 0, em jogada com participação direta de Neymar.
Neymar, que esteve ausente no primeiro confronto da Copa do Brasil diante do Palmeiras, é esperado pelo menos entre os relacionados de Cuca para a partida decisiva, embora tenha atuado durante os 90 minutos no clássico do último domingo (30) com o Corinthians.
O Palmeiras viaja até a Baixada Santista com uma vantagem confortável de três gols. Por isso, Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças específicas, mesmo tendo deixado pistas de que vai manter a maioria dos titulares.
Paulinho, mais uma vez lesionado, é baixa certa. Quem também preocupa é Jhon Arias, com uma lesão na parte posterior da coxa direita. Piquerez, por sua vez, sofreu um edema na mesma coxa e também é desfalque.
Prováveis escalações de Santos x Palmeiras
Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar, Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal, Neymar e Gabigol
Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Murilo, Gómez (Barboza) e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson (Jhon Arias), Flaco López e Vitor Roque
Santos forte na Vila
Dos quatro últimos jogos contra o Palmeiras na Vila, o Santos soma duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. No duelo mais recente como mandante contra o Verdão, por exemplo, o alvinegro levou a melhor, triunfo de 1 x 0, pelo Brasileirão 2025.
O problema é que nenhuma destas vitórias citadas foi por diferença maior de um gol. Para garantir a disputa por pênaltis nas quartas da Copa do Brasil, será necessário que o Santos derrote o Palmeiras por três gols de diferença, algo que não é registrado há 20 anos.
Em todo o caso, o Santos demonstra ser uma equipe mais confiável na Vila. Neste Brasileirão 2026, por exemplo, o Peixe assegurou 19 dos 29 pontos somados na competição como mandante.
A possibilidade de Abel Ferreira realizar algumas mudanças nos titulares por desgaste e a ausência praticamente confirmada de nomes importantes como Jhon Arias e Piquerez podem abrir espaço para uma vitória do santista, mesmo que o Palmeiras confirme vaga nas semis.
- Palpite 1 Santos x Palmeiras: Vitória do Peixe, com odds de 2.90 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Neymar vai para o jogo?
Neymar foi poupado pela comissão técnica na primeira partida contra o Palmeiras. E fez falta. Apesar de estar longe de sua melhor forma física, o camisa 10 do Peixe ainda é o principal jogador da equipe.
O aproveitamento do Santos com Neymar é de 57.6%, com 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Já sem o Menino da Vila, o desempenho cai para 33.3% dos pontos. Neymar, portanto, é decisivo.
O meia-atacante demonstrou novamente fazer a diferença no domingo, quando o Santos venceu seu primeiro clássico em 2026, ao derrotar, em Itaquera, o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar participou diretamente do gol de Christian Oliva, que marcou ao aproveitar rebote de cobrança de falta praticamente perfeita de Ney.
Neymar acumula seis gols e três assistências no Brasileirão. Enquanto isso na Copa do Brasil, foi dele o passe decisivo para Rony classificar o Peixe às quartas na vitória de 1 x 0, fora de casa, contra o Remo.
- Palpite 2 Santos x Palmeiras: Neymar marca gol ou dá assistência, com odds de 1.83 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Amigos do gol
A qualidade dos atacantes é um caso à parte neste Santos x Palmeiras. Do lado do Peixe, Neymar se destaca com pelo menos 2.4 passes-chave por partida no Campeonato Brasileiro, enquanto Gabigol soma oito gols no Brasileirão 2026.
No Palmeiras, o destaque da temporada até o momento é Flaco López. Com dois gols marcados diante do Peixe na partida de ida, o atacante argentino vive a melhor fase da carreira, e já foi às redes quatro vezes na Copa do Brasil.
Embora registre baixas importantes, como as de Jhon Arias e Paulinho, Abel Ferreira pode escalar Vitor Roque como companheiro de Flaco. O atacante não atingiu o nível de produtividade de 2025, mas pode ser perigoso.
- Palpite 3 Santos x Palmeiras: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.80 na bet365
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.