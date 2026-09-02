Palpite Santos x Palmeiras - Copa do Brasil - 02/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Santos x Palmeiras, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), às 21h30.

Melhores palpites para Santos x Palmeiras

Vitória do Santos, com odds de 2.90 na bet365

Neymar marca gol ou dá assistência, com odds de 1.83 na bet365

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.80 na bet365

Santos ligeiro favorito para vencer, mas longe de conseguir diferença de três gols.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

O Santos recebe o Palmeiras precisando ganhar por três gols de diferença, algo que não acontece há 20 anos, desde setembro de 2006, quando superou o Verdão por uma goleada de 5 x 1, na Vila Belmiro.

Apesar da dificuldade evidente, o Santos entra em campo motivado depois de boa atuação contra o Corinthians na capital paulista, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe bateu o time de Fernando Diniz por 1 x 0, em jogada com participação direta de Neymar.

Neymar, que esteve ausente no primeiro confronto da Copa do Brasil diante do Palmeiras, é esperado pelo menos entre os relacionados de Cuca para a partida decisiva, embora tenha atuado durante os 90 minutos no clássico do último domingo (30) com o Corinthians.

O Palmeiras viaja até a Baixada Santista com uma vantagem confortável de três gols. Por isso, Abel Ferreira pode fazer algumas mudanças específicas, mesmo tendo deixado pistas de que vai manter a maioria dos titulares.

Paulinho, mais uma vez lesionado, é baixa certa. Quem também preocupa é Jhon Arias, com uma lesão na parte posterior da coxa direita. Piquerez, por sua vez, sofreu um edema na mesma coxa e também é desfalque.

Prováveis escalações de Santos x Palmeiras

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar, Willian Arão, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal, Neymar e Gabigol

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Murilo, Gómez (Barboza) e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson (Jhon Arias), Flaco López e Vitor Roque

Santos forte na Vila

Dos quatro últimos jogos contra o Palmeiras na Vila, o Santos soma duas vitórias, um empate e apenas uma derrota. No duelo mais recente como mandante contra o Verdão, por exemplo, o alvinegro levou a melhor, triunfo de 1 x 0, pelo Brasileirão 2025.

O problema é que nenhuma destas vitórias citadas foi por diferença maior de um gol. Para garantir a disputa por pênaltis nas quartas da Copa do Brasil, será necessário que o Santos derrote o Palmeiras por três gols de diferença, algo que não é registrado há 20 anos.

Em todo o caso, o Santos demonstra ser uma equipe mais confiável na Vila. Neste Brasileirão 2026, por exemplo, o Peixe assegurou 19 dos 29 pontos somados na competição como mandante.

A possibilidade de Abel Ferreira realizar algumas mudanças nos titulares por desgaste e a ausência praticamente confirmada de nomes importantes como Jhon Arias e Piquerez podem abrir espaço para uma vitória do santista, mesmo que o Palmeiras confirme vaga nas semis.

Palpite 1 Santos x Palmeiras: Vitória do Peixe, com odds de 2.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Neymar vai para o jogo?

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Neymar foi poupado pela comissão técnica na primeira partida contra o Palmeiras. E fez falta. Apesar de estar longe de sua melhor forma física, o camisa 10 do Peixe ainda é o principal jogador da equipe.

O aproveitamento do Santos com Neymar é de 57.6%, com 10 vitórias, oito empates e quatro derrotas. Já sem o Menino da Vila, o desempenho cai para 33.3% dos pontos. Neymar, portanto, é decisivo.

O meia-atacante demonstrou novamente fazer a diferença no domingo, quando o Santos venceu seu primeiro clássico em 2026, ao derrotar, em Itaquera, o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar participou diretamente do gol de Christian Oliva, que marcou ao aproveitar rebote de cobrança de falta praticamente perfeita de Ney.

Neymar acumula seis gols e três assistências no Brasileirão. Enquanto isso na Copa do Brasil, foi dele o passe decisivo para Rony classificar o Peixe às quartas na vitória de 1 x 0, fora de casa, contra o Remo.

Palpite 2 Santos x Palmeiras: Neymar marca gol ou dá assistência, com odds de 1.83 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Amigos do gol

A qualidade dos atacantes é um caso à parte neste Santos x Palmeiras. Do lado do Peixe, Neymar se destaca com pelo menos 2.4 passes-chave por partida no Campeonato Brasileiro, enquanto Gabigol soma oito gols no Brasileirão 2026.

No Palmeiras, o destaque da temporada até o momento é Flaco López. Com dois gols marcados diante do Peixe na partida de ida, o atacante argentino vive a melhor fase da carreira, e já foi às redes quatro vezes na Copa do Brasil.

Embora registre baixas importantes, como as de Jhon Arias e Paulinho, Abel Ferreira pode escalar Vitor Roque como companheiro de Flaco. O atacante não atingiu o nível de produtividade de 2025, mas pode ser perigoso.

Palpite 3 Santos x Palmeiras: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.80 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.