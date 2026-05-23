Palpite São Paulo x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 23/05/26

Veja os palpites para a partida entre São Paulo x Botafogo, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (23), às 17h.

Melhores palpites para São Paulo x Botafogo

Primeiro jogo de Dorival Júnior no Brasileirão neste retorno ao Tricolor Paulista

Nossa análise: Momentos das equipes

O São Paulo produziu para vencer o jogo, mas acabou ficando no empate contra o Millonarios na reestreia de Dorival Júnior. Este resultado deixa a equipe paulista classificada, mas ainda precisando de uma vitória para não depender de outros placares na tentativa de se manter na liderança na rodada final.

Por sua vez, o Botafogo respondeu da melhor maneira possível à eliminação na Copa do Brasil, acumulando duas vitórias com três gols em cada, deixando para trás o Corinthians no Brasileirão e, mais recentemente, o Independiente Petrolero pela Copa Sul-Americana, fora de casa.

Prováveis escalações de São Paulo e Botafogo

São Paulo: Rafael, Ramon, A. Franco, Dória, E. Díaz, Danielzinho, M. Antônio, Luciano, Artur, Ferreirinha e Calleri

Botafogo: Neto, Ponte, Ferraresi, G. Justino, A. Telles, Medina, Higuinho, Barría, Montoro, Villalba e A. Cabral

Jogo equilibrado apesar da vantagem são-paulina na tabela

As características dos jogos do Botafogo são bem específicas e estiveram presentes mais uma vez no último final de semana. O Glorioso superou o Corinthians em seus domínios numa partida de quatro gols, o seu quinto jogo no Brasileirão que terminou com pelo menos quatro gols desde o início do mês passado.

As fragilidades defensivas do Botafogo, que só não sofreu mais gols do que o lanterna, limitam inevitavelmente o teto dessa equipe, mas, por outro lado, o seu ataque prolífico o mantém em quase cada jogo, inclusive sem perder há três rodadas fora de casa no Brasileirão.

Palpite 1 São Paulo x Botafogo: (Handicap) Botafogo +1, com odds de 1.43 na BetBoom

Veja odds para resultado da partida

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Cinquenta e sete gols em 15 jogos

Ambas as equipes marcam tem sido algo tão recorrente na vida do Botafogo a ponto de a última vez que isso não aconteceu em um jogo do clube carioca no Brasileirão ter sido no clássico contra o Flamengo há mais de dois meses, totalizando 11 partidas pela competição desde então.

Dorival Júnior herda no São Paulo uma equipe que havia sido vazada múltiplas vezes em quatro dos últimos cinco compromissos em todas as competições e na sua reestreia sofreu um gol do Millonarios no empate por 1-1 em pleno MorumBis.

Palpite 2 São Paulo x Botafogo: Sim para ambas marcam, com odds de 1.78 na BetBoom

São Paulo tem média alta de escanteios

Apenas o Internacional possui uma média de escanteios superior à marca são-paulina no Campeonato Brasileiro, que abre essa rodada tendo 6.8 escanteios por jogo na competição nacional. Do outro lado, o Botafogo é apenas o 18º no ranking com uma média de 3.7.

O São Paulo fez jus a essa média alta no primeiro jogo de Dorival Júnior, comandando a equipe na Sul-Americana em uma partida na qual sete dos nove escanteios foram a favor dos donos da casa.