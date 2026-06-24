Palpite República Tcheca x México - Copa do Mundo 2026 - 24/06/2026

Nosso especialista em apostas espera que os anfitriões façam o dever de casa e consigam o ponto necessário para garantir a liderança do Grupo A, enquanto a República Tcheca corre sério risco de eliminação.

Dicas de apostas para República Tcheca x México:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: República Tcheca 1x1 México;

Palpite de artilheiros: República Tcheca – Patrik Schick; México – Raúl Jiménez.

A República Tcheca está com as malas quase prontas para se despedir da América do Norte após este último jogo da fase de grupos. Os comandados de Miroslav Koubek só têm a si mesmos a culpar, especialmente depois de terem saído na frente logo cedo contra a África do Sul na rodada anterior. Michal Sadílek abriu o placar para a seleção checa logo aos seis minutos de jogo, mas a equipe acabou vacilando.

A seleção europeia teve apenas 38% de posse de bola e deixou a "Bafana Bafana" ditar o ritmo de jogo. Embora a meta checa quase não tenha sofrido grandes ameaças, um pênalti no finalzinho permitiu que a África do Sul empatasse o placar. Os homens de Koubek deveriam ter buscado o segundo gol, e é por essa falta de ambição que agora se encontram em uma situação tão delicada.

O México não tem esse tipo de preocupação, já que lidera o grupo de forma isolada com seis pontos em duas partidas. Praticamente classificado, o El Tri teve que suar a camisa para vencer a Coreia do Sul por 1x0, o que significa que um simples empate basta para assegurar o topo da tabela. O técnico Javier Aguirre pode optar por rodar o elenco, mas talvez não queira arriscar o bom momento dos coanfitriões.

Com isso, a tendência é que o México entre em campo com um time forte, de olho em manter os 100% de aproveitamento. No entanto, a atuação não foi tão convincente quanto a da estreia contra a África do Sul. Inclusive, a torcida vaiou a equipe no intervalo em Guadalajara, quando o placar ainda estava zerado contra os coreanos.

Agora, contudo, eles retornam à Cidade do México, onde devem receber uma recepção de gala. Se conseguirem somar mais três pontos contra a República Tcheca, a torcida local vai começar a acreditar de verdade que tudo é possível nesta Copa do Mundo.

Escalações esperadas para República Tcheca x México

Escalação esperada da República Tcheca: Kovář, Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Sadílek, Sojka, Hlozek, Šulc, Schick;

Escalação esperada do México: Rangel, Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo, Gutiérrez, Lira, Romo, Alvarado, Quiñones, Jiménez.

Um ataque mais afiado pode furar a defesa dos donos da casa

Estatisticamente, o México teria tudo para passar mais um jogo sem sofrer gols nesta quinta-feira, especialmente por ter saído de campo invicto em quatro das últimas cinco partidas. Dito isso, os números contra a Coreia do Sul mostram que a equipe cede chances aos adversários.

Na verdade, se não fosse pela pontaria descalibrada do rival e por defesas milagrosas de José Rangel, o México teria sido vazado. Para fins de contexto, a Coreia teve um xG (gols esperados) de 0,91, enquanto o México registrou apenas 0,5. Além disso, os donos da casa cederam três grandes oportunidades aos asiáticos, que simplesmente não souberam aproveitar.

Com Patrik Schick e Adam Hlozek provavelmente começando entre os titulares da República Tcheca, a chance de a bola balançar as redes é bem maior. Os visitantes marcaram pelo menos um gol em cada uma de suas últimas nove partidas internacionais, somando nove gols em seus cinco jogos mais recentes.

Por outro lado, a República Tcheca não conseguiu passar um jogo sequer sem sofrer gols nas últimas seis exibições. Portanto, a tendência é que ambas as equipes marquem.

Dica de aposta 1 para República Tcheca x México: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.94 na Brazino777.

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Contra-ataque pode dar oportunidades a Raúl Jiménez

Já mencionamos os homens de perigo da República Tcheca, mas os donos da casa também contam com um homem de referência de total confiança: Raúl Jiménez. O atacante desencantou nesta Copa do Mundo contra a África do Sul, mas poderia facilmente ter marcado mais. Ele foi o jogador que mais finalizou pelo México no duelo contra a Coreia, com dois chutes, e também liderou as ações com três toques dentro da área adversária.

O centroavante do Wolves teve a chance perfeita para ampliar para 2x0 quando saiu cara a cara com o goleiro, mas parou em uma defesa espetacular. Jiménez poderia ter dobrado seus números no Mundial ali, mas com certeza terá novas oportunidades nesta quinta-feira. Como a República Tcheca precisa desesperadamente da vitória, a expectativa é que os coanfitriões explorem os contra-ataques — cenário ideal para Jiménez fazer a festa.

Dois gols em suas últimas três partidas não é uma marca nada ruim para um veterano de 35 anos. Ele continua com o faro de gol afiado, e é por isso que vale a pena apostar que ele vai balançar as redes pelo menos uma vez na madrugada de quinta-feira na Cidade do México.

Dica de aposta 2 para República Tcheca x México: Artilheiro a qualquer momento: Raúl Jiménez, com odds de 2.85 na Brazino777.

Esperamos de um empate movimentado

Com os comandados de Aguirre já garantidos na próxima fase da Copa do Mundo, a República Tcheca será obrigada a se lançar ao ataque. O México sabe que precisa de apenas um ponto para carimbar a liderança da chave, o que pode complicar a vida dos visitantes. Um primeiro tempo mais estudado e amarrado é provável, considerando tudo o que está em jogo.

A partida de estreia da República Tcheca contra a Coreia terminou sem gols nos primeiros 45 minutos, mas o confronto pegou fogo na etapa final. Este último duelo da fase de grupos pode seguir o mesmo roteiro, já que os donos da casa devem montar uma barreira difícil de superar. O México também vem de um confronto contra os sul-coreanos que foi para o intervalo com tudo igual no placar.

Como o único confronto entre essas duas seleções aconteceu há 26 anos, não há dados históricos recentes que sirvam de parâmetro. De qualquer forma, aquele amistoso terminou em um movimentado empate por 2x2. Embora a partida desta semana possa não ser uma chuva de gols, o empate surge como o desfecho mais provável.