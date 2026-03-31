Palpite República Tcheca x Dinamarca - Repescagem da Copa do Mundo - 31/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o jogo se abra no segundo tempo, com a Dinamarca garantindo a classificação para o mundial deste ano.

Dicas de apostas para República Tcheca x Dinamarca:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: República Tcheca 1-2 Dinamarca;

Palpite de artilheiros: República Tcheca - Patrik Schick; Dinamarca - Rasmus Hojlund, Gustav Isaksen.

Ambas as seleções avançaram nas semifinais da repescagem na última quinta-feira, embora de formas completamente distintas. A República Tcheca precisou suar o sangue para buscar uma desvantagem de dois gols, forçar a prorrogação e os pênaltis contra a Irlanda. Os tchecos venceram a disputa na marca da cal por 4 a 3, garantindo mais um jogo decisivo em Praga.

Enquanto isso, a Dinamarca passou o trator sobre a Macedônia do Norte com uma vitória tranquila por 4 a 0 em Copenhague, onde Gustav Isaksen balançou as redes duas vezes. Os dinamarqueses pareciam ter o caminho livre para a classificação direta à Copa do Mundo, mas um apagão no fim do último jogo da fase de grupos contra a Escócia — derrota por 4 a 2 — jogou a equipe para a repescagem.

Escalações esperadas para República Tcheca x Dinamarca

Escalação esperada do República Tcheca: Kovar, Chaloupek, Hranac, Krejci, Karabec, Provod, Soucek, Jurasek, Sulc, Schick, Chory;

Escalação esperada do Dinamarca: Hermansen, Bah, Andersen, Norgaard, Maehle, Hojbjerg, Hjulmand, Isaksen, Froholdt, Damsgaard, Hojlund.

A Dinamarca surge como favorita para garantir a vaga na Copa

A Dinamarca chega com uma vantagem física considerável pela facilidade com que resolveu sua semifinal. Após marcar três gols entre os 49 e 59 minutos contra a Macedônia do Norte, o time pôde "tirar o pé" aos 15 do segundo tempo. Já a República Tcheca teve um desgaste muito maior, jogando 30 minutos de prorrogação e uma tensa decisão por pênaltis.

Tecnicamente, os dinamarqueses também parecem estar um degrau acima. Eles registraram 18 finalizações e criaram 2,19 de xG (gols esperados) no jogo contra a Escócia, superando os números dos escoceses em ambos os quesitos. Uma vitória imponente por 3 a 0 sobre a Grécia no final do ano passado também serve de combustível para os visitantes.

A República Tcheca não convenceu durante a fase de grupos. Foram goleados por 5 a 1 pela Croácia e empataram no placar agregado em 3 a 3 nos dois confrontos contra a modesta seleção das Ilhas Faroé. Após vencerem no sufoco uma limitada equipe irlandesa em casa, o sonho tcheco de disputar o Mundial deve parar por aqui. A aposta na vitória da Dinamarca tem uma probabilidade implícita de 48,8%.

Dica de aposta 1 para República Tcheca x Dinamarca: 1x2: Dinamarca, com odds de 2.05 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

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A defesa tcheca deve sofrer novamente

Desde o início de 2024, a República Tcheca conseguiu manter sua baliza invicta em apenas oito das 24 partidas disputadas. Vale notar que dois desses "clean sheets" foram contra Gibraltar e outro contra San Marino. Quando enfrentam seleções de primeiro escalão, os tchecos costumam bater cabeça na defesa.

Isso é música para os ouvidos da Dinamarca, que deve apostar novamente em Rasmus Hojlund no comando do ataque. O jovem vive uma ótima fase na Itália, tendo marcado 10 gols em 26 jogos na Serie A pelo Napoli.

O ataque dinamarquês está calibrado, tendo marcado pelo menos dois gols em cada uma das últimas seis partidas internacionais. Foram 20 gols nesse período, o que mostra que há muito valor no mercado de "Dinamarca - Mais de 1,5 gols".

Dica de aposta 2 para República Tcheca x Dinamarca: Total de gols (Dinamarca): mais de 1,5 gols, com odds de 2.10 na Betano.

A dipsuta deve ficar aberta após o intervalo

Os jogos recentes da Dinamarca costumam ganhar contornos de "lá e cá" na segunda etapa. Todos os quatro gols da vitória sobre a Macedônia do Norte saíram após o intervalo. Além disso, quatro dos seis gols na derrota para a Escócia em novembro ocorreram após os 75 minutos.

As lembranças daquele revés podem deixar a zaga visitante um tanto nervosa na hora de fechar o jogo. Do outro lado, os tchecos ganharam moral após buscarem o empate salvador aos 86 minutos contra a Irlanda na semifinal.

Cinco dos últimos seis jogos da Dinamarca tiveram dois ou mais gols no segundo tempo. Como finais de repescagem costumam começar muito truncadas, a tendência é que o jogo se solte conforme o relógio avança. Apostar em mais de 1,5 gols na segunda etapa parece uma jogada inteligente, com probabilidade implícita de 44,4%.