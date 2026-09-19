Palpite Remo x Santos - Campeonato Brasileiro - 19/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Remo x Santos, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (19), às 18h30.

Melhores palpites para Remo x Santos

Vitória do Santos, com odds de 2.45 na Brazino777

Menos de 1.5 gols, com odds de 3.41 na Brazino777

Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.08 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Santos vive grande fase, mas encara desafio complexo contra o Remo no Mangueirão.

Nossa análise: Momento das equipes

O Remo segue em dificuldades e, portanto, ainda ocupa a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A distância de cinco pontos para o Grêmio, primeiro time fora do Z4, dá o tom do tamanho da montanha a ser escalada pelo Azulino.

A derrota de 2 x 1 para o Bahia, na Fonte Nova, resultou na demissão de Léo Condé do comando da equipe. O treinador será substituído por Thiago Carpini, que deve estrear no final de semana contra o Santos.

O Santos está em um momento de ascensão. São três vitórias consecutivas do Peixe no Brasileirão, que derrotou Corinthians, Internacional e Cruzeiro, para abrir distância de sete pontos para a zona da confusão.

Cuca pode contar com uma série de contratações recentes, destaque para as chegadas de Philippe Coutinho, Cebolinha, Arthur e Rodinei, estes dois que fizeram sua estreia no último final de semana diante da Raposa.

Prováveis escalações de Remo x Santos

Remo: Marcelo Rangel, Zé Ivaldo, Tchamba, Picco e Marlon, Patrick, Galeano, Zé Ricardo, Pikachu, Matheus Felipe e Jajá

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres e Gustavo Henrique, João Schmidt, Gabriel Bontempo e Rollheiser, Rodinei, Thaciano e Rony

Peixe busca outra vitória no Mangueirão

São três vitórias consecutivas para o Santos neste Campeonato Brasileiro, inclusive duas fora de casa contra Internacional e Corinthians. Em 10º lugar da Série A, o Peixe se reforçou, fortalecendo o elenco neste momento de ausência de Neymar, ainda fora por lesão.

Remo x Santos se encontram pela segunda vez no Mangueirão no ano de 2026. A primeira aconteceu em 4 de agosto, pelas oitavas da Copa do Brasil, e o Peixe levou a melhor: vitória de 1 x 0, com gol de Rony, assistido por passe de Neymar.

Aliás, o alvinegro praiano levou a melhor nas duas partidas mais recentes no Mangueirão. Além do 1 x 0 de 2026, o Peixe registrou uma goleada de 4 x 0 também pela Copa do Brasil, só que de 2010.

Palpite 1 Remo x Santos: Vitória do Peixe, com odds de 2.45 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Remo pode dificultar para o Peixe

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Remo x Santos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Embora esteja na zona de rebaixamento, o Remo costuma fazer jogo duro com os rivais quando atua no Mangueirão. Recentemente contra o Flamengo, por exemplo, o Azulino perdeu apenas por 1 x 0, com gol sofrido já na fase final da partida.

O próprio Santos conseguiu arrancar somente 1 x 0 diante do Remo, também em uma fase decisiva da partida. Já contra o São Paulo, vitória de 1 x 0 em Belém, com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo.

Segundo o SofaScore, o Remo sofre uma média de 1.7 gols por partida. Do outro lado, o Santos fez 39 gols no Campeonato Brasileiro, com média de 1.9 tentos a cada compromisso.

O gramado pesado e a grande possibilidade de chuva, além do retrospecto recente do Remo em casa, corroboram para uma partida econômica em termos de bola na rede.

Palpite 2 Remo x Santos: Menos de 1.5 gols, com odds de 3.41 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Histórico recente

A incidência de ambas equipes marcam é historicamente muito baixa nos confrontos entre Remo x Santos. Nenhum dos três jogos realizados em 2026, dois pela Copa do Brasil e um válido pelo Brasileirão, apresentou gols feitos pelas duas equipes.

Se puxar o fio histórico, as últimas quatro partidas disputadas entre Remo e Santos foram encerradas com gols apenas de um dos lados. Para se ter ideia, o último ambos marcam aconteceu em duelo do Campeonato Brasileiro de 1994.

Portanto, o retrospecto envolvendo os embates entre azulinos e alvinegros favorece o ambos marcam (não) e, claro, a disparidade de qualidade entre os times.

Palpite 3 Remo x Santos: Ambas equipes marcam (não), com odds de 2.08 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.