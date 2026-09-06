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Palpite Remo x Flamengo - Campeonato Brasileiro
Estevao Maximo Martins Rodrigues

Palpite Remo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Remo x Flamengo
Remo
Flamengo
Brasileirão

Um ponto atrás do líder do Campeonato Brasileiro após vencer o jogo a menos que tinha para cumprir, o Flamengo visita o Remo em Belém do Pará.

Veja os palpites para a partida entre Remo x Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 16h. 

Melhores palpites para Remo x Flamengo

  • Vitória do Flamengo, com odds de 1.50 na Betboom
  • Flamengo ter mais de 16.5 chutes, com odds de 1.82 na Betboom
  • Remo não marcar, com odds de 2.15 na Betboom

Fla em busca da terceira vitória consecutiva.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024. 

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momentos das equipes

O Remo produziu mais do que o suficiente para merecer a vitória na rodada anterior diante do Coritiba, esbarrando na excepcional atuação do goleiro Pedro Morisco, que, apesar de sofrer dois gols, preveniu tantos outros na vitória do Coxa por 3 a 2. 

Além do trabalho do goleiro do Coritiba, a defesa do Remo claramente ficou aquém ao sofrer três gols, o que a coloca como uma das três equipes que já levaram pelo menos 40 gols no Campeonato Brasileiro.

Talvez sem o mesmo nível de imposição do último duelo diante do Mirassol, ainda assim, o Fla venceu com tranquilidade em seus domínios. Realizando um jogo atrasado lá do início do Campeonato Brasileiro, o Fla venceu a segunda consecutiva, despachando o Mirassol em um triunfo por 2 a 0, com gols de Jorge Carrascal e Lucas Paquetá, ambos na etapa inicial.

Prováveis escalações de Remo e Flamengo

Remo: M. Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Marlon, L. Picco, J. Welison, Y. Pikachu, Zé Ricardo, Galeano e G. Bill

Flamengo: Rossi, Emerson, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, Pulgar, Carrascal, Paquetá, Lino e Pedro

Mengão vem construindo vitórias com naturalidade

O Brasileirão se encaminha para uma disputa pelo título acirradíssima entre Flamengo e Palmeiras. O atual campeão da competição demonstra semanalmente como pode confiar em diferentes nomes para fazer a diferença neste que é um ataque singular no cenário do futebol sul-americano.

Do outro lado, se, diante de sua melhor atuação ofensiva na temporada, o Remo ainda assim não conseguiu escapar da derrota em casa — superado pelo Coxa —, conquistar algo melhor diante do Flamengo em boa fase se torna ainda mais improvável para um dos piores mandantes da competição.

  • Palpite 1 Remo x Flamengo: Vitória do Flamengo, com odds de 1.50 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

 Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Remo x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Principal ataque enfrenta a segunda pior defesa

Mesmo em um jogo no qual abriu uma vantagem de dois gols logo na etapa inicial, o Flamengo acumulou 14 chutes em casa contra o Mirassol. Caso o gol demore um pouco mais para sair em território hostil, na casa do Remo, o Flamengo poderá ter um volume ofensivo ainda maior fora de casa, só interessado na vitória em meio a essa perseguição ao Verdão, na qual cada ponto é valiosíssimo.

Em seu compromisso anterior, no qual pisou no acelerador de maneira mais agressiva, o Flamengo terminou com 18 chutes diante do rival Botafogo, atacando com agressividade do início ao fim para garantir a vitória por três gols de diferença em seus domínios.

  • Palpite 2 Remo x Flamengo: Flamengo ter mais de 16.5 chutes, com odds de 1.82 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Cenário bem diferente para os donos da casa

Enquanto o ataque rubro-negro recebe todas as atenções pela sua capacidade individual e coletiva, a defesa cumpre o seu papel de maneira mais discreta, construindo a fundação desse time que almeja brigar pelos principais títulos no futebol sul-americano.

Longe das possibilidades de alcançar mais de 30 finalizações em um jogo só — assim como fez diante do Coritiba na rodada anterior —, o Remo enfrentará uma equipe que não foi vazada nos dois compromissos mais recentes, notando que, quando esses times se enfrentaram no primeiro turno, o Fla venceu por 3 a 0.

  • Palpite 3 Remo x Flamengo: Remo não marcar, com odds de 2.15 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.