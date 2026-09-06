Palpite Remo x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Remo x Flamengo, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 16h.

Melhores palpites para Remo x Flamengo

Vitória do Flamengo, com odds de 1.50 na Betboom

Flamengo ter mais de 16.5 chutes, com odds de 1.82 na Betboom

Remo não marcar, com odds de 2.15 na Betboom

Fla em busca da terceira vitória consecutiva.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momentos das equipes

O Remo produziu mais do que o suficiente para merecer a vitória na rodada anterior diante do Coritiba, esbarrando na excepcional atuação do goleiro Pedro Morisco, que, apesar de sofrer dois gols, preveniu tantos outros na vitória do Coxa por 3 a 2.

Além do trabalho do goleiro do Coritiba, a defesa do Remo claramente ficou aquém ao sofrer três gols, o que a coloca como uma das três equipes que já levaram pelo menos 40 gols no Campeonato Brasileiro.

Talvez sem o mesmo nível de imposição do último duelo diante do Mirassol, ainda assim, o Fla venceu com tranquilidade em seus domínios. Realizando um jogo atrasado lá do início do Campeonato Brasileiro, o Fla venceu a segunda consecutiva, despachando o Mirassol em um triunfo por 2 a 0, com gols de Jorge Carrascal e Lucas Paquetá, ambos na etapa inicial.

Prováveis escalações de Remo e Flamengo

Remo: M. Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Marlon, L. Picco, J. Welison, Y. Pikachu, Zé Ricardo, Galeano e G. Bill

Flamengo: Rossi, Emerson, L. Ortiz, L. Pereira, A. Lucas, Jorginho, Pulgar, Carrascal, Paquetá, Lino e Pedro

Mengão vem construindo vitórias com naturalidade

O Brasileirão se encaminha para uma disputa pelo título acirradíssima entre Flamengo e Palmeiras. O atual campeão da competição demonstra semanalmente como pode confiar em diferentes nomes para fazer a diferença neste que é um ataque singular no cenário do futebol sul-americano.

Do outro lado, se, diante de sua melhor atuação ofensiva na temporada, o Remo ainda assim não conseguiu escapar da derrota em casa — superado pelo Coxa —, conquistar algo melhor diante do Flamengo em boa fase se torna ainda mais improvável para um dos piores mandantes da competição.

Palpite 1 Remo x Flamengo: Vitória do Flamengo, com odds de 1.50 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Principal ataque enfrenta a segunda pior defesa

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Remo x Flamengo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mesmo em um jogo no qual abriu uma vantagem de dois gols logo na etapa inicial, o Flamengo acumulou 14 chutes em casa contra o Mirassol. Caso o gol demore um pouco mais para sair em território hostil, na casa do Remo, o Flamengo poderá ter um volume ofensivo ainda maior fora de casa, só interessado na vitória em meio a essa perseguição ao Verdão, na qual cada ponto é valiosíssimo.

Em seu compromisso anterior, no qual pisou no acelerador de maneira mais agressiva, o Flamengo terminou com 18 chutes diante do rival Botafogo, atacando com agressividade do início ao fim para garantir a vitória por três gols de diferença em seus domínios.

Palpite 2 Remo x Flamengo: Flamengo ter mais de 16.5 chutes, com odds de 1.82 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Cenário bem diferente para os donos da casa

Enquanto o ataque rubro-negro recebe todas as atenções pela sua capacidade individual e coletiva, a defesa cumpre o seu papel de maneira mais discreta, construindo a fundação desse time que almeja brigar pelos principais títulos no futebol sul-americano.

Longe das possibilidades de alcançar mais de 30 finalizações em um jogo só — assim como fez diante do Coritiba na rodada anterior —, o Remo enfrentará uma equipe que não foi vazada nos dois compromissos mais recentes, notando que, quando esses times se enfrentaram no primeiro turno, o Fla venceu por 3 a 0.

Palpite 3 Remo x Flamengo: Remo não marcar, com odds de 2.15 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.