Palpite Remo x Coritiba - Campeonato Brasileiro - 31/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Remo x Coritiba, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (31), às 20h.

Melhores palpites para Remo x Coritiba

Vitória do Coritiba, com odds de 3.60 na bet365

Ambas equipes recebem dois cartões ou mais, com odds de 1.64 na bet365

Mais de 10.5 escanteios, com odds de 1.85 na bet365

Coritiba vive fase superior ao Remo, além de estar entre os seis principais visitantes do Brasileirão.

bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momento das equipes

O Remo perdeu de virada para o Fluminense, deixando escapar três pontos importantes no Maracanã. O placar desfavorável manteve o time paraense no Z4, com 23 pontos, dois a menos do que o Internacional, primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

A pressão pela vitória em casa contra o Coritiba é grande e o questionado Léo Condé deve fazer mudanças na equipe titular do Remo, que teve a semana inteira livre para treinamentos e ajustes táticos.

O ambiente no Coritiba é positivo após a equipe derrotar o Corinthians em casa por 2 x 1, chegando a três rodadas sem perder no Brasileirão. Os dois triunfos e um empate nos últimos três jogos colocaram o Coxa em oitavo lugar com 34 pontos.

A equipe de Fernando Seabra fez oito gols de cabeça na Série A e viaja ao Pará apostando na bola aérea para derrotar o Remo em pleno Mangueirão.

Prováveis escalações de Remo x Coritiba

Remo: Marcelo Rangel, Yago Pikachu, Marllon, Tchamba e Marlon, Zé Welison, Zé Ricardo e Vitor Bueno, Marcelinho, Gabriel Taliari e Jajá

Coritiba: Pedro Morisco, JP Chermont, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo, Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha

Coritiba em viés de alta

A campanha do Coritiba no Campeonato Brasileiro segue consistente e o Coxa abriu 10 pontos da zona de rebaixamento depois da vitória por 2 x 1, contra o Corinthians no Couto Pereira, pela 24ª rodada.

A presença dos paranaenses na parte de cima da tabela se dá, em grande medida, pelo desempenho fora de casa. O Coritiba é o sexto melhor visitante do Brasileirão, com 16 pontos ganhos longe do Couto Pereira. São quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas.

Já o Remo venceu somente dois jogos como mandante. O time soma oito derrotas e três empates, totalizando nove pontos somados em casa. Para piorar, o Coxa leva vantagem nos duelos contra o Remo no Mangueirão. Foram oito encontros, entre as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, com quatro vitórias do Coritiba, três empates e apenas um triunfo Azulino.

Palpite 1 Remo x Coritiba: Vitória do Coritiba, com odds de 3.60 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Jogo disputado

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Remo x Coritiba nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Coritiba é o time que mais recebeu cartões vermelhos (7) no Campeonato Brasileiro. Dono de um estilo de jogo que prioriza a força física de nomes como o zagueiro Jacy (2 amarelos na Série A), o Coxa costuma levar, em média, 1.6 cartões amarelos, perfil de uma equipe que faz por volta de 10 faltas por partida.

Na rodada passada diante do Corinthians, por exemplo, dois jogadores foram amarelados: Thiago Santos e Vitor Gonçalves.

O perfil do Remo é parecido, apesar de ter levado três vermelhos em todo o Campeonato Brasileiro. São 11 faltas cometidas por partida, com uma média de dois cartões amarelos recebidos a cada compromisso.

Palpite 2 Remo x Coritiba: Ambas equipes recebem dois cartões ou mais, com odds de 1.64 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Chuva de escanteios

Embora cobre cerca de 3.5 escanteios por jogo, o Coritiba costuma tolerar um certo nível de volume ofensivo dos adversários. Contra o Corinthians, por exemplo, o Coxa viu o Timão bater 14 tiros de canto.

A quantidade de escanteios cobrados pelo Remo é superior à do Coxa, 4.3 no Campeonato Brasileiro. Mas, assim como acontece com o Coritiba, o Azulino é invariavelmente agredido pelos rivais.

No revés por 2 x 1 para o Fluminense no Maracanã, o Remo bateu apenas dois escanteios, mas viu o Tricolor das Laranjeiras cobrar 11 tiros de canto, evidenciando a falta de capacidade da equipe de Léo Condé na hora de conter a pressão adversária.

O desenho aponta para uma partida em que o Remo terá que se expor, abrindo espaços para o Coritiba (que venceu o Corinthians e empatou com o São Paulo, ambos fora de casa) contra-atacar. Assim, é possível imaginar uma quantidade elevada de escanteios ao longo dos 90 minutos.

Palpite 3 Remo x Coritiba: Mais de 10.5 escanteios, com odds de 1.85 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.