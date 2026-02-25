Palpite Real Madrid x Benfica - Champions League - 25/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa garanta uma ida tranquila para as oitavas de final com uma vitória convincente, considerando o placar agregado.

Dicas de apostas para Real Madrid x Benfica:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Madrid 3-0 Benfica;

Palpite de artilheiros: Real Madrid - Vinicius Junior x2, Kylian Mbappé.

O brilhante gol de Vinicius Júnior foi o diferencial entre as equipes no primeiro jogo em Lisboa. Essa partida foi ofuscada por alegações de abuso racial feitas pelo brasileiro contra Gianluca Prestianni do Benfica.

As tensões estão altas para o confronto de volta no Santiago Bernabéu. O Real Madrid chega a este jogo após um grande revés na La Liga no fim de semana, sendo derrotado por 2-1 pelo Osasuna, caindo para o segundo lugar atrás do Barcelona.

No domingo, o Benfica venceu o AVS por 3-0 na primeira divisão portuguesa. Eles venceram cinco dos seus últimos sete jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 4-2 sobre os Los Blancos na fase de grupos.

Escalações esperadas para Real Madrid x Benfica

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé;

Escalação esperada do Benfica: Trubin, Dahl, Araújo, Otamendi, Dedić, Barreiro, Ríos, Schjelderup, Silva, Aursnes, Pavlidis.

Los Blancos avançarão para as oitavas de final

Após os eventos controversos da semana passada, o Real Madrid não faltará motivação para o segundo jogo. Eles têm sido inconsistentes até agora sob o comando de Álvaro Arbeloa, registrando sete vitórias e três derrotas em todas as competições desde a demissão de Xabi Alonso.

Notavelmente, eles venceram cinco desses jogos por margens de dois ou mais gols, incluindo uma vitória por 6-1 sobre o Mônaco em sua única partida da Champions League em casa sob o comando de Arbeloa.

O Benfica tem motivos para acreditar que sua melhor chance nesta disputa já passou após perder o jogo em casa. Eles foram muito menos ameaçadores naquela partida em comparação com o recente encontro na fase de grupos. Seu xG total foi de apenas 0,47, pois não criaram grandes chances, enquanto o Real Madrid registrou quatro.

Os gigantes espanhóis devem concluir o trabalho na quarta-feira, oferecendo valor com um Handicap -1.

Dica de aposta 1 para Real Madrid x Benfica: Handicap -1: Real Madrid vence, com odds de 2.10 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Benfica nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O ataque em casa arruinará o retorno de Mourinho ao Bernabéu

A maior vantagem para o Real Madrid nas últimas semanas tem sido a forma aprimorada de Vinicius. Ele marcou novamente no El Sadar no sábado, registrando cinco gols em suas últimas quatro aparições. Isso está ajudando a aliviar a pressão sobre Kylian Mbappé, que marcou 13 vezes em oito partidas da Champions League.

Trent Alexander-Arnold também está em forma novamente e parece mais como o jogador que brilhou pelo Liverpool. Espera-se que ele volte à rotação enquanto os Los Blancos visam derrotar a equipe de José Mourinho.

O clube português avançou apenas por pouco para esta fase após perder cinco dos seus sete primeiros jogos. Eles concederam três gols contra Qarabag e Newcastle na fase de grupos.

Apenas três equipes conseguiram superar a média de 2,63 gols por jogo do Real Madrid na fase anterior. Eles têm valor para marcar pelo menos três gols aqui para garantir uma vitória convincente no agregado.

Dica de aposta 2 para Real Madrid x Benfica: Total de gols do Real Madrid: mais de 2.87 gols, com odds de 2.25 na bet365.

O segundo tempo terá gols

Com Mourinho no comando, o Benfica não adotará uma estratégia excessivamente ofensiva em Madri. No entanto, é provável que eles corram riscos ao longo do jogo, sugerindo um segundo tempo bastante aberto.

Sob Arbeloa, as partidas do Real Madrid tendem a produzir mais ação após o intervalo. Desde a mudança no comando, seus jogos apresentam uma média de 2,3 gols no segundo tempo.

Essa é uma tendência lógica, dado o ritmo do ataque deles. Jogadores como Vinicius e Mbappé devem prosperar se o Benfica avançar e deixar lacunas no final do jogo.

Apostar em mais de 1,5 gols no segundo tempo oferece valor. Essa aposta tem uma probabilidade implícita de 58,8%.