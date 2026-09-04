Palpite Real Betis x Real Madrid - La Liga - 04/09/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Real Madrid imponha autoridade nesta partida e mantenha os 100% de aproveitamento no campeonato.

Dicas de apostas para Real Betis x Real Madrid:

Artilheiro a qualquer momento: Kylian Mbappé, com odds de 1.65 na BetBoom ;

; Total de gols do Real Madrid: mais de 2,5 gols, com odds de 2.15 na BetBoom ;

; 1X2 & Ambas as equipes marcam: Real Madrid & sim, com odds de 2.48 na BetBoom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Real Betis 1x3 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Real Betis – Rodrigo Riquelme; Real Madrid – Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham.

O Real Betis tem sido uma força de verdade sob o comando de Manuel Pellegrini. O treinador chileno está no cargo desde 2020 e conquistou a Copa do Rei pelo clube em 2022. Ele também tem levado o time consistentemente a terminar entre os sete primeiros durante sua gestão.

Embora o Betis tenha terminado a última temporada em quinto lugar, ficou a impressionantes nove pontos do Atlético de Madrid, que foi quarto colocado. Uma vaga na Champions League representaria uma campanha bem-sucedida para os alviverdes, mas fechar a distância para o G-4 é claramente um objetivo. A primeira oportunidade diante de um desses rivais chega quando recebem o Madrid nesta sexta-feira à noite.

Os Blancos parecem ter recuperado sua forma habitual sob o comando de José Mourinho. O Special One está de volta ao clube para uma segunda passagem, e já existem sinais de seu impacto no vestiário. O Real Madrid terminou a última temporada oito pontos atrás do Barcelona, mas fez um início perfeito na nova campanha.

Os catalães não terão vida fácil nesta temporada. O time de Mourinho está determinado a arrancar o título da La Liga de seus rivais. Depois de não vencer nenhuma das últimas quatro visitas ao Betis, este confronto será um verdadeiro teste das credenciais de título do Madrid nesta temporada. O Barcelona também já conquistou três vitórias em três jogos, o que reforça a necessidade de os visitantes manterem o ritmo aqui.

Escalações esperadas para Real Betis x Real Madrid

Escalação esperada do Real Betis: Vallés, Bellerín, Bartra, Nathan, García, Bernal, Roca, Antony, Isco, Riquelme, Parrot;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Diomande, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé.

Contando com Kylian

Apesar de ter terminado oito pontos atrás na última temporada, o ataque do Madrid foi bastante eficaz, com destaque especial para Kylian Mbappé. O astro francês faturou a Chuteira de Ouro com 25 gols na liga em 31 partidas. Ele parece ter começado esta campanha com a mesma intensidade.

Mbappé registrou seu primeiro hat-trick na semana passada, na goleada por 4x1 sobre a Real Sociedad. Isso totalizou quatro gols em seus últimos três jogos pelo Real Madrid. Ele balançou as redes contra o Málaga no último fim de semana, quando foi eleito o melhor em campo.

O capitão francês registrou o maior número de finalizações (6), o maior número de toques na área adversária (15) e uma taxa de sucesso em dribles de 78%. Seu xG (expectativa de gols) foi de 1,01, disparado o maior entre todos os jogadores em campo. Mbappé marcou duas vezes em três confrontos diretos pessoais contra o Real Betis. Ele busca melhorar essa marca neste fim de semana.

Dica de aposta 1 para Real Betis x Real Madrid: Artilheiro a qualquer momento: Kylian Mbappé, com odds de 1.65 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Betis x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Momento errado para enfrentar o Madrid

O Madrid marcou 77 gols na última temporada, a segunda maior marca da divisão, atrás apenas dos campeões. Os Blancos já marcaram 10 gols em três partidas, o que indica que estão se ajustando bem sob o novo treinador.

O time marcou exatamente quatro gols em cada um de seus últimos dois jogos, o que é uma má notícia para os mandantes. Pior ainda é que o time de Pellegrini sofreu cinco gols diante do Levante no último fim de semana. Não são sinais encorajadores para uma equipe que enfrenta o que pode ser o ataque mais potente da divisão.

O Madrid também marcou pelo menos duas vezes em 68% de seus jogos na liga na última temporada, com apenas o Barcelona registrando uma taxa maior, de 74%. O confronto de ida na temporada passada viu os Blancos marcarem cinco vezes contra os alviverdes. Com o momento totalmente a favor dos visitantes, vale a pena apostar que eles marcarão mais de duas vezes nesta sexta-feira.

Dica de aposta 2 para Real Betis x Real Madrid: Total de gols do Real Madrid: mais de 2,5 gols, com odds de 2.15 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Alegria provável para os mandantes

A derrota por 5x2 no fim de semana foi a primeira do Betis nesta campanha da La Liga. Seus quatro jogos anteriores, ao todo, resultaram em duas vitórias e duas derrotas. Aquela outra derrota foi em um amistoso contra a Inter de Milão.

Os visitantes tendem a estar em alta confiança após o início positivo de temporada. O Real Madrid também sabe que o Barcelona está logo atrás, o que deixa pouca margem para erro. Embora o time de Mourinho deva conquistar os três pontos, o Betis tem boas chances de balançar as redes.

Dois dos últimos três jogos do Madrid tiveram ambas as equipes marcando, enquanto o Betis marcou em todos os três jogos da liga até agora. Cada um dos últimos três confrontos diretos produziu gols nas duas pontas, o que é altamente provável neste encontro. Por isso, vale a pena apostar em "ambas marcam" nesta partida.

Dica de aposta 3 para Real Betis x Real Madrid: 1X2 & Ambas as equipes marcam: Real Madrid & sim, com odds de 2.48 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.