Palpite PSG x Toulouse - Ligue 1 - 03/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que o resiliente Toulouse de Carles Martínez Novell sofra uma derrota em Paris enquanto o PSG aumenta a pressão sobre o Lens.

Dicas de apostas para PSG x Toulouse:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2-0 Toulouse;

Palpite de artilheiros: PSG - Ousmane Dembélé, Désiré Doué.

O Paris Saint-Germain apresentou uma melhora significativa desde a derrota por 3 a 1 para o Monaco no campeonato. Os atuais campeões venceram todos os jogos subsequentes por uma margem de três gols ou mais. Eles despacharam o Chelsea com um placar agregado de 8 a 2 na Champions League antes de enfiarem quatro gols no Nice sem sofrer nenhum.

Luis Enrique está fazendo o time atingir o ápice no momento certo. Seus jogadores enfrentam agora um mês de calendário apertado. Primeiro encaram o Toulouse, seguido por dois confrontos contra o Liverpool, com um duelo contra o Lens intercalado nos próximos 10 dias.

O PSG não é invencível. Suas duas derrotas nas últimas 10 partidas foram pelo placar de 3 a 1. No entanto, o Toulouse tenta subir para a metade superior da tabela após um fevereiro pífio, onde conquistou apenas uma vitória.

O "La Téfécé" ocupa a nona posição e chega para este embate após duas vitórias consecutivas. Eles se recuperaram de uma derrota por 1 a 0 contra o Marseille ao baterem o lanterna Metz por 4 a 3. Na sequência, o Toulouse venceu o Lorient por 1 a 0 em casa.

O jogo do primeiro turno teve um cenário bem diferente. O PSG atropelou o Toulouse por 6 a 3 no início desta temporada. Os comandados de Carles Martínez Novell são vulneráveis contra equipes de elite, o que torna a vitória do PSG altamente provável. Para o clube da capital, este é um jogo de "vencer ou vencer".

Escalações esperadas para PSG x Toulouse

Escalação esperada do PSG: Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernández, Lee, Vitinha, Mayulu, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé;

Escalação esperada do Toulouse: Restes, McKenzie, Koumbassa, Nicolaisen, Donnum, Casseres, Diop, Sidibé, Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho.

Safonov pronto para mais um "clean sheet"

O PSG tem tido um desempenho defensivo excelente, garantindo dois jogos seguidos sem sofrer gols e balançando as redes sete vezes nesse período. Malo Gusto, do Chelsea, foi o último a vazar os parisienses – há três rodadas, no Parc des Princes.

Com Lucas Chevalier permanecendo entre os reservas, Matvey Safonov tem tido atuações excepcionais como titular nesta reta final da temporada. Três dos cinco jogos em que o goleiro russo saiu de campo sem ser vazado ocorreram justamente nas últimas cinco rodadas da Ligue 1.

O Toulouse reagiu nas últimas semanas. No entanto, apesar das vitórias consecutivas, sua defesa continua desorganizada. Eles sofreram três gols na vitória por 4 a 3 contra o lanterna Metz, que possui o terceiro pior ataque da Ligue 1 (25 gols).

O PSG vive um momento de gala tanto no ataque quanto na defesa. Não seria surpresa ver Safonov garantir mais um jogo sem sofrer gols, o que elevaria seu total para seis na temporada — ficando a quatro de distância de Chevalier.

Dica de aposta 1 para PSG x Toulouse: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Toulouse nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Pressão total dos atuais campeões na etapa final

O PSG aumentou consideravelmente sua intensidade ofensiva após o intervalo em suas partidas mais recentes. As estatísticas não mentem: 17 dos 28 gols marcados nos últimos dez jogos oficiais aconteceram no segundo tempo. Além disso, nove dos seus últimos 14 gols vieram após o descanso.

Eles precisaram de um pênalti de Nuno Mendes no fim do primeiro tempo para destravar a porteira e marcar três gols na etapa complementar contra o Nice. Os comandados de Luis Enrique são capazes de marcar cedo, mas ganham um ímpeto avassalador nos 45 minutos finais.

O Toulouse sofreu contra o Lorient no primeiro tempo, sem conseguir marcar em nenhum dos seus quatro chutes (apenas um no alvo). No fim das contas, precisaram de um gol de Emerson aos 81 minutos para garantir os três pontos.

O "La Téfécé" parece vulnerável não só no início, mas também conforme o cronômetro avança. O PSG ostenta uma profundidade de elenco fantástica e provavelmente voltará com mais gana após a conversa no vestiário. Portanto, há muito valor em apostar em mais de 1,5 gols no segundo tempo.

Dica de aposta 2 para PSG x Toulouse: Total de gols (2º tempo): mais de 1,5 gols, com odds de 1.80 na Betano.

Vencedor da Bola de Ouro pronto para fazer a diferença

Ousmane Dembélé foi poupado no recente amistoso em que a França venceu a Colômbia por 3 a 1. No entanto, foi titular e jogou 58 minutos contra o Brasil, servindo Kylian Mbappé com uma assistência primorosa para o primeiro gol na vitória por 2 a 1.

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 perdeu as últimas semanas de fevereiro devido a uma lesão na panturrilha, mas deu a volta por cima em grande estilo. Desde seu retorno, ele soma um gol e duas assistências em cinco partidas por clube e seleção, incluindo o passe decisivo para o gol de Pedro Fernández contra o Nice.

Mesmo perdendo períodos importantes da temporada, Dembélé registrou 13 gols e oito assistências em 29 jogos oficiais pelo PSG.

O francês é mestre em usar as duas pernas para entortar os defensores, sendo uma ameaça constante tanto como garçom quanto como finalizador. Esperamos que ele domine a defesa do Toulouse durante todo o confronto.