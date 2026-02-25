Palpite PSG x Monaco - Champions League - 25/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa mantenha o embalo da semana passada e garanta a vitória. Ou seja, o PSG deve assegurar sua vaga nas oitavas de final.

Dicas de apostas para PSG x Monaco:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 3-1 Monaco;

Palpite de artilheiros: PSG - Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia; Monaco - Folarin Balogun.

Com 18 minutos no jogo de ida no Stade Louis II na semana passada, o Paris Saint-Germain parecia estar enfrentando uma derrota certa. Os detentores do título estavam perdendo por dois gols nos primeiros 20 minutos.

No entanto, os parisienses exibiram uma performance dominante para se recuperar. O PSG não apenas sobreviveu; eles viraram o placar para garantir uma liderança de 3-2 indo para o segundo jogo no Parc des Princes. Os anfitriões então seguiram esse resultado com uma vitória de 3-0 na liga contra o Metz, o que os levou ao topo da tabela.

Paradoxalmente, o Monaco também se recuperou de um déficit de 2-0 no fim de semana para derrotar o Lens por 3-2, provando que pode competir com os melhores times da Ligue 1. Ao derrotar os líderes anteriores da liga, o Monaco na verdade ajudou o PSG a alcançar o primeiro lugar.

No entanto, os Les Monegasques não devem esperar nenhuma gratidão na noite de quarta-feira, já que o PSG visa defender com sucesso seu título. Além disso, o Monaco tem uma desvantagem histórica, tendo sido eliminado em todas as sete disputas europeias de mata-mata anteriores após perder o primeiro jogo.

Escalações esperadas para PSG x Monaco

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Barcola, Ramos;

Escalação esperada do Monaco: Kohn, Vanderson, Teze, Faes, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Fati, Adingra, Balogun.

Uma vitória com facilidade

Os homens de Luis Enrique são os grandes favoritos para garantir outra vitória convincente na noite de quarta-feira. Eles perderam apenas duas vezes em seus nove jogos da Champions League nesta temporada. Os anfitriões registraram quatro vitórias e apenas uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições.

Por outro lado, a forma do Monaco tem sido inconsistente, com duas vitórias e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Os visitantes estão agora sem vitórias em seus últimos três jogos da Champions League, tendo perdido dois deles. Seu recorde de apenas uma vitória em suas últimas sete partidas fora de casa neste torneio também é um dado preocupante.

Além disso, excluindo os encontros da Ligue 1, o Monaco perdeu 13 dos últimos 14 confrontos diretos. Eles também conseguiram apenas uma vitória em suas últimas dez visitas a Paris em todas as competições. Dada a forma atual dos donos da casa, uma vitória confortável é esperada na noite de quarta-feira.

Dica de aposta 1 para PSG x Monaco: Handicap de -1: PSG vence, com odds de 1.61 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Monaco nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de muitos gols no Parc des Princes

Tendo marcado três vezes na semana passada, o PSG se tornou o time com mais gols na Champions League nesta temporada. Os homens de Enrique marcaram 24 gols com uma média de 2,67 gols por partida. No entanto, eles têm sido menos seguros defensivamente do que o habitual, sofrendo 13 gols nessa sequência, com uma média de 1,45 gols por jogo.

Os anfitriões registraram apenas dois jogos sem sofrer gols em suas nove partidas da Champions League nesta temporada, uma clara indicação de fragilidades defensivas. Enquanto isso, os homens de Sebastien Pocognoli marcaram apenas 10 gols em nove partidas nesta competição. No entanto, sofreram 17 gols nessa sequência, o que é quase dois gols por jogo.

Jogando em casa, o PSG pode produzir uma forte performance, especialmente porque cada um de seus últimos cinco jogos teve mais de dois gols. Além disso, cinco dos últimos seis jogos do Monaco viram pelo menos quatro gols marcados. Como resultado, um total de pelo menos quatro gols nesta próxima partida é uma expectativa realista.

Dica de aposta 2 para PSG x Monaco: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.72 na bet365.

Um sinal positivo para os atuais donos do título

Désiré Doué marcou dois gols contra o Monaco na semana passada para ajudar o PSG a levar uma vantagem para o segundo jogo. Notavelmente, todos os 24 gols que ele marcou pelo clube ocorreram em partidas que o PSG eventualmente venceu, o que é um sinal positivo para a equipe.

O jovem de 20 anos tem sido particularmente bem-sucedido contra este adversário, marcando três gols contra eles—mais do que contra qualquer outro clube. Com Ousmane Dembélé afastado após sofrer uma lesão no primeiro jogo e perder a partida da Ligue 1, o ataque da casa pode depender significativamente de Doué.

Ele parece pronto para o desafio, tendo também marcado no fim de semana para trazer seu total para três gols em suas últimas duas aparições.